Dezvăluirea făcută de Răzvan Simion și Daliana Răducan după doi ani de căsnicie: „Ne-am găsit unul pe celălalt”

Răzvan Simion și Daliana Răducan au sărbătorit doi ani de căsnicie.

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  de  ELLE.ro
1. Răzvan Simion și Daliana Răducan
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Răzvan Simion și Daliana Răducan au ales să se căsătorească în mare discreție pe 8 iunie 2024. Prezentatorul TV și arhitecta au avut parte de o ceremonie desfășurată într-un cadru romantic și restrâns. 

Dezvăluirea făcută de Răzvan Simion și Daliana Răducan după doi ani de căsnicie

Răzvan Simion și Daliana Răducan au aniversat recent doi ani de căsnicie. Prezentatorul TV și soția lui formează un cuplu solid, iar cu ocazia acestei aniversări au făcut publice imagini de colecție din ziua nunții lor. De asemenea, arhitecta i-a transmis partenerul ei de viață o declarație de dragoste superbă.

„Dintre toate locurile, oamenii și experiențele pe care ni le-a adus viața, cred că cel mai frumos lucru este că ne-am găsit unul pe celălalt. Astăzi se împlinesc doi ani de când ne-am căsătorit. La mulți ani, dragoste”, se arată în mesajul scris de Daliana Răducan pentru soțul ei, Răzvan Simion. 

Răzvan Simion și Daliana Răducan, declarații sincere despre conflicte

Inițial, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Cei doi au vrut să își trăiască relația departe de ochii curioșilor. Dar, după ce s-a aflat că formează un cuplu, au decis să se afișeze împreună.

În cadrul unui interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost mai sinceri ca niciodată și au vorbit cu deschidere despre cum depășesc clipele tensionate din căsnicia lor. 

„Ni le povestim mereu. Se spune că ar trebui să lași problemele la ușă, dar noi credem că e mai bine să vorbești despre ele. Altfel, tensiunea rămâne acolo. Ne sfătuim, ne descărcăm şi mergem mai departe”, au spus Răzvan Simion și Daliana Răducan pentru VIVA!

Prezentatorul TV a făcut o confesiune emoționantă despre soția lui.

„Acasă înseamnă familie. Înseamnă soția mea, înseamnă Daliana. Este locul unde am liniște şi unde îmi încarc bateriile.”

Răzvan Simion și Daliana Răducan consideră că, în cele mai multe cazuri, conflictele între ei pornesc din lucruri minore. 

„Hahaha, niciodată din lucruri mari. Mai degrabă din discuții în care amândurora ne place să ne susținem opiniile. Dar nu le-aș numi certuri. Cred că sunt, mai degrabă, sarea şi piperul în relație. Ne-am plictisi dacă am avea mereu aceleași păreri.”

Răzvan Simion și Daliana Răducan, despre dorința de a deveni părinți

Răzvan Simion și fosta lui soție, Diana, s-au despărțit în 2015 și au împreună doi copii, pe Ianca și pe Tudor. Prezentatorul TV este deschis ca el și actuala lui parteneră, Daliana Răducan, să aibă un copil.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au mărturisit cei doi pentru VIVA!

Prezentatorul de la Antena 1 a vorbit cu emoție despre relația cu cei doi copii ai săi.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a mărturisit prezentatorul.

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Foto: Instagram

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