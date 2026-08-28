Irina și Răzvan Fodor, dezvăluiri sincere despre relația lor: „După atâția ani, încă îmi place omul ăsta”

Irina și Răzvan Fodor au construit, în aproape două decenii de relație, o poveste de iubire care a trecut testul timpului și al vieții de familie.

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  de  ELLE.ro
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Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de aproape două decenii și au construit, în timp, nu doar o familie, ci și un parteneriat bazat pe încredere, umor și multă complicitate.

Irina și Răzvan Fodor, dezvăluiri despre relație

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea TV și actorul au vorbit deschis despre relația lor și despre lucrurile care îi ajută să rămână uniți după atâția ani. Întrebați dacă există o rețetă pentru o relație de lungă durată, Irina Fodor recunoaște că cei care speră să primească o formulă magică ar putea fi dezamăgiți. Pentru ea, relația cu Răzvan nu se bazează pe o serie de reguli fixe, ci pe lucruri care au devenit naturale în viața lor de cuplu.

„Cred că aici dezamăgim de fiecare dată, pentru că lumea așteaptă o rețetă și noi n-avem una.”, spune Irina pentru revista VIVA!

Răzvan Fodor a venit însă imediat cu propria interpretare, spusă, bineînțeles, în stilul caracteristic cu care și-a obișnuit soția și publicul. Potrivit lui, există totuși o regulă simplă care poate face diferența atunci când vine vorba despre un cuplu: „Avem. Să nu părăsim barca! (râde)”

„Extraordinar! Putem închide interviul. (râde) Nu vreau să sune a dulcegărie, dar pur și simplu ne iubim. Ne place unul de celălalt. Și cred că e foarte important. După atâția ani, încă îmi place omul ăsta. Îmi place să vorbesc cu el, să plec cu el undeva, să râd cu el, să-i povestesc ceva. Sigur că există compatibilitate, toleranță, încredere, valori comune, comunicare… dar pentru mine contează enorm și că râdem foarte mult.”, continuă Irina.

Pentru Irina, faptul că după atâția ani încă se bucură de compania partenerului său este una dintre cele mai importante componente ale unei relații sănătoase. Dincolo de iubire, compatibilitate sau comunicare, cei doi au reușit să păstreze o formă de apropiere care îi face să se simtă bine împreună.

Un alt element important este felul în care își împart responsabilitățile. Răzvan Fodor spune că cei doi nu transformă viața de familie într-o competiție în care fiecare ține evidența contribuției celuilalt. Există perioade în care unul dintre ei face mai mult, iar celălalt preia alte responsabilități atunci când situația o cere.

„Și că nu ținem scorul. Într-o familie sunt perioade în care unul poate mai mult și celălalt mai puțin. Când ea pleacă două luni, eu țin casa. Când eu am nevoie de spațiu pentru un proiect, o ține ea. Nu stăm să socotim cine a făcut trei drumuri și cine două.”, mai spune Răzvan Fodor.

Irina și Răzvan Fodor, campionii farselor „de uz casnic”

Umorul ocupă, de altfel, un loc important în relația celor doi. Întrebați despre farsele pe care și le fac, Răzvan spune că nu au ajuns niciodată la scenarii elaborate, însă asta nu înseamnă că viața lor de cuplu este lipsită de tachinări.

Răzvan: La capitolul farse, nu cred că avem o farsă gigantică, elaborată. Noi suntem mai degrabă cu atacul permanent, de uz casnic.

Irina: Deși, când eram la începutul relației, mi-a făcut toate farsele lumii. Dar, într-adevăr, acum suntem în perioada: „mici răutăți zilnice, făcute cu dragoste. (râde) Cert e că umorul ne-a salvat de foarte multe ori. Noi facem mișto unul de altul permanent.

Răzvan: Ea mai mult de mine.

Irina: Tu și oferi material. (râde)

Răzvan: Cred că autoironia e foarte sănătoasă într-o familie. Dacă te iei prea tare în serios, devine obositor și pentru tine, și pentru cei din jur. Noi râdem inclusiv când ne este greu. Nu de problema în sine, ci găsim inevitabil ceva absurd în situație.

Irina Fodor, despre începutul relației cu soțul ei

În cadrul unui interviu acordat recent, Irina Fodor și-a amintit de cum a fost începutul relației cu soțul ei. Dacă atunci prefera spontaneitatea, acum este o persoană mult mai organizată. Însă, este cert că un lucru a rămas la fel, și anume că amândoi se distrează de minune și că se bucură de fiecare clipă petrecută împreună.

„Că ne distram foarte mult, dar asta nu cred că s-a schimbat. Adică râdem la fel de mult, ne povestim la fel de multe lucruri, doar că atunci aveam un pic mai multă energie. Eu, cel puțin. El are în continuare. Nu știu cum se întâmplă treaba asta. Între noi sunt niște ani diferență și, totuși, eu sunt prima care se duce la somn. Puteam să pierd mai multe nopți și să nu le țin neapărat șirul. Puteam să, nu știu, să schimb locurile de cazare sau de distracție pe repede înainte, fără să stau să fac o mie de planuri. Adică cred că eram, într-un fel, mult mai spontană decât acum. Acum îmi plac lucrurile un pic mai calculate, mai așezate, să știu ce mă așteaptă, cu ce mă îmbrac și așa mai departe. Dar, da, cred că într-un fel asta mi-ar plăcea: să retrăiesc niște senzații de-astea pe care acum, uitându-mă înapoi, le simt mult mai pline de energie, mai cu foc, așa, mai vii. Dar, da, și acum sunt lucruri frumoase care se întâmplă, doar că mai așezat”, a spus Irina Fodor pentru Unica.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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