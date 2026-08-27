Jennifer Aniston a venit alături de iubitul ei, Jim Curtis, la reuniunea cu fostele colege din „Friends”, Courteney Cox și Lisa Kudrow

Jennifer Aniston, Courteney Cox și Lisa Kudrow s-au reunit la o cină în Los Angeles, la peste două decenii de la încheierea serialului "Friends". Alături de ele s-a aflat și Jim Curtis, iubitul lui Aniston.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Aniston a venit alături de iubitul ei, Jim Curtis, la reuniunea cu fostele colege din "Friends", Courteney Cox și Lisa Kudrow

Recent, colegele și prietenele de-o viață Jennifer Aniston, Lisa Kudrow și Courteney Cox au ieșit împreună la cină în Los Angeles. Celor trei actrițe li s-au alăturat iubitul lui Aniston, Jim Curtis, Jason Bateman și alți apropiați.

Pentru această ieșire, Jennifer Aniston, în vârstă de 57 de ani, a ales o ținută potrivită pentru vară, formată dintr-o bluză neagră și o fustă midi cu imprimeu floral. Lisa Kudrow, în vârstă de 63 de ani, și Courteney Cox, de 62 de ani, au purtat pantaloni negri și bluze în tonuri neutre. Vezi pozele AICI.

Apariția lor demonstrează încă o dată că cele trei au rămas apropiate și la peste două decenii de la încheierea serialului Friends. Aniston, Kudrow și Cox au jucat în toate cele zece sezoane ale sitcomului, interpretându-le pe Rachel Green, Phoebe Buffay și, respectiv, Monica Geller. Distribuția principală a fost completată de David Schwimmer, Matt LeBlanc și regretatul Matthew Perry.

La începutul acestui an, Courteney Cox i-a dedicat lui Jennifer Aniston un mesaj pe Instagram, cu ocazia împlinirii vârstei de 57 de ani.

„Se pare că Gemenii îi plac pe Vărsători! Atât de multe aniversări luna aceasta”, a scris Cox în descrierea unei serii de fotografii în care apăreau Aniston, Laura Dern și Isla Fisher. „Sunt atât de norocoasă să am aceste capete ‘de aer’ în viața mea.”

Sărbătorirea zilelor de naștere a devenit un ritual anual pentru cele trei prietene. Când Aniston a împlinit 56 de ani, Cox a numit-o pe vedeta din The Morning Show o „prietenă pe viață'.

„Nu a existat niciodată o prietenă mai generoasă, iubitoare, frumoasă, talentată, amuzantă și loială” a spus ea. „Mă simt atât de norocoasă că îmbătrânim împreună.”

La rândul său, când Courteney Cox a împlinit 60 de ani, Aniston a descris-o pe actrița din Scream drept „puternică, magică, misterioasă, interesantă, atentă” și „extrem de talentată”.

„Este amuzantă într-un mod unic și SUPERBĂ pe dinăuntru și pe dinafară. Este independentă în cel mai frumos mod și îi pasă de toată lumea, chiar dacă nu te cunoaște. Nu-mi pot imagina o lume fără ea. Este una dintre marile mele bucurii să o pot numi una dintre cele mai bune prietene ale mele pentru totdeauna.”

În 2024, Jennifer Aniston și Courteney Cox au sărbătorit-o și pe Lisa Kudrow, la împlinirea vârstei de 61 de ani. Aniston a numit-o pe actrița din The Comeback o „superfemeie” și a publicat o fotografie mai veche cu ele, realizată în timpul unui episod special de Halloween din Friends.

„TE IUBESC, FLOOSH!”, a scris ea.

Cox a distribuit, la rândul său, o imagine mai veche cu Kudrow, alături de mesajul: „La mulți ani, Loot a mea! Nu aș putea să te iubesc mai mult.”

Invitată în 2024 în podcastul Armchair Expert, realizat de Dax Shepard, Lisa Kudrow a mărturisit că îi place să-și amintească perioada în care a filmat serialul Friends.

„A fost minunat, chiar ne-am înțeles foarte bine”, a spus ea. „Dar am și depus efort ca să fim prieteni. Relația dintre noi șase a necesitat muncă, iar noi am făcut-o.”

Kudrow a explicat că secretul legăturii lor a fost comunicarea sinceră.

„Vorbeam cu adevărat despre lucruri. Dacă cineva spunea sau făcea ceva, situația nu ajungea să se agraveze, pentru că exista întrebarea: ‘Pot să vorbesc cu tine?’. De obicei, nu eu eram cea care făcea asta, pentru că a trebuit să învăț să spun: ‘Pot să discut cu tine despre ceva?’. Nu știam că este permis. Dar am avut exemple foarte bune în Courteney, Jennifer și Matt. Era vorba despre o comunicare bazată pe respect.”

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Foto: Getty Images

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