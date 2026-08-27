Meghan Markle și Prințul Harry au revenit în Marea Britanie. Suma uriașă pe care au plătit-o pentru a zbura cu un avion privat

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Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns în Marea Britanie alături de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, după ce au decis să petreacă o perioadă mai lungă în țară. Pentru călătoria din Los Angeles până la Birmingham, Ducii de Sussex ar fi ales un avion privat al cărui cost depășește 100.000 de dolari.

Potrivit Page Six, Meghan și Harry au închiriat aeronava prin Planet 9, o companie internațională de aviație privată. Estimările din industria aviatică indică un tarif de aproximativ 12.000 de dolari pe oră, ceea ce înseamnă că zborul de aproximativ zece ore ar fi costat în jur de 120.000 de dolari.

Aeronava aleasă, un Bombardier Global Express XRS renovat în 2023, dispune de două băi și poate găzdui până la 13 pasageri. De asemenea, are cinci paturi în care pot dormi șase persoane și spațiu pentru 12 până la 15 valize de dimensiuni medii, potrivit Page Six.

O sursă a declarat pentru Page Six că alegerea unui zbor privat a avut legătură și cu cei doi câini ai familiei. Pula, un labrador retriever negru, și Mia, un beagle, au călătorit alături de Ducii de Sussex în Marea Britanie.

Revenirea lor are loc la șase ani după ce au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au stabilit în Statele Unite. People a dezvăluit că familia va locui în Marea Britanie pentru o „perioadă mai lungă”, însă își va păstra și reședința din Montecito.

„Palatul a fost informat despre mutare”, a declarat o sursă pentru Page Six. Regele Charles al III-lea ar fi aflat despre planurile Ducilor de Sussex cu doar câteva zile înainte ca informația să devină publică.

Regele Charles, unul dintre principalele motive ale revenirii

Potrivit Page Six, Regele Charles al III-lea ar fi unul dintre principalele motive pentru care Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se mute în Marea Britanie.

„Știu că Charles este un motiv important pentru întoarcerea lor”, a declarat o sursă din apropierea familiei regale pentru Page Six.

Harry, Meghan, Archie și Lilibet s-au reîntâlnit cu Regele Charles la Highgrove House în luna iulie. Monarhul nu își mai văzuse nepoții de patru ani. Regele Charles, care a fost diagnosticat cu cancer, ar fi încântat de perspectiva de a-i avea mai aproape pe fiul său, nora sa și cei doi nepoți.

Un alt motiv al revenirii ar fi dorința Ducilor de Sussex ca Archie și Lilibet să dezvolte relații mai apropiate cu familia și prietenii lor din Marea Britanie.

„Au atât de mulți prieteni și membri ai familiei în Marea Britanie de care au rămas foarte apropiați”, a declarat o altă sursă pentru Page Six.

Potrivit publicației, Archie și Lilibet vor merge la școală în Marea Britanie în perioada în care familia va locui acolo.

Revenirea în țară nu înseamnă însă că Harry și Meghan își vor relua îndatoririle regale. Potrivit Page Six, cei doi ar urma să rămână membri ai familiei regale fără roluri oficiale și să își continue proiectele profesionale în perioada petrecută în Marea Britanie.

Relația dintre Prințul Harry și Prințul William rămâne tensionată

Întoarcerea în Marea Britanie vine după mai mulți ani în care Harry și Meghan au vorbit public despre experiențele lor în familia regală. În 2021, cei doi i-au acordat un amplu interviu lui Oprah Winfrey, iar ulterior au apărut într-un documentar Netflix. Harry a făcut, de asemenea, o serie de dezvăluiri despre familia sa în volumul de memorii Spare, publicat în 2023.

În interviul acordat lui Oprah Winfrey, Meghan a susținut că au existat discuții în interiorul familiei regale despre cât de închisă ar putea fi culoarea pielii lui Archie înainte de nașterea acestuia. Declarațiile au generat la momentul respectiv o controversă majoră.

În ciuda planurilor de întoarcere, relația dintre Harry și William ar continua să fie una dificilă. O sursă a declarat pentru Page Six că tensiunile dintre cei doi frați persistă și că William refuză în continuare să vorbească cu Harry.

Potrivit lui Kinsey Schofield, expertă în familia regală, în cercul Prințului și Prințesei de Wales ar exista „o îngrijorare reală” cu privire la impactul pe care revenirea Ducilor de Sussex l-ar putea avea asupra lui William și a familiei sale.

„Nu au uitat intensificarea amenințărilor și a hărțuirii online îndreptate împotriva familiei Wales după interviul cu Oprah și se tem că un nou val de acuzații, dezvăluiri sau interviuri ar putea alimenta din nou această ostilitate”, a declarat Schofield pentru Page Six, făcând referire la aparițiile publice în care Harry și Meghan au vorbit despre conflictele lor cu familia regală.

„În opinia sursei mele de la Palat, Harry și Meghan sunt niște persoane imprevizibile”, a continuat ea, descriindu-i drept „imprevizibili, indiscreți și, esențial, nu întotdeauna naratori de încredere ai evenimentelor”.

Apropiații lui William ar privi cu scepticism și explicația potrivit căreia întoarcerea cuplului ar fi determinată în principal de starea de sănătate a Regelui Charles.

„Întrebarea lor este: unde era această sensibilitate când Prințul Philip era în spital, iar Harry și Meghan se pregăteau să își facă publice nemulțumirile în interviul cu Oprah?”, a spus Schofield. „Unde era această sensibilitate când își filmau documentarul pentru Netflix în ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta a II-a?”.

Foto: Getty Images

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