Meghan Markle și Prințul Harry au revenit în Marea Britanie. Suma uriașă pe care au plătit-o pentru a zbura cu un avion privat

La șase ani după ce s-au stabilit în Statele Unite, Ducii de Sussex fac o schimbare importantă și se pregătesc pentru o perioadă mai lungă în Marea Britanie.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE
Meghan Markle și Prințul Harry au revenit în Marea Britanie. Suma uriașă pe care au plătit-o pentru a zbura cu un avion privat

Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns în Marea Britanie alături de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, după ce au decis să petreacă o perioadă mai lungă în țară. Pentru călătoria din Los Angeles până la Birmingham, Ducii de Sussex ar fi ales un avion privat al cărui cost depășește 100.000 de dolari.

Potrivit Page Six, Meghan și Harry au închiriat aeronava prin Planet 9, o companie internațională de aviație privată. Estimările din industria aviatică indică un tarif de aproximativ 12.000 de dolari pe oră, ceea ce înseamnă că zborul de aproximativ zece ore ar fi costat în jur de 120.000 de dolari.

Aeronava aleasă, un Bombardier Global Express XRS renovat în 2023, dispune de două băi și poate găzdui până la 13 pasageri. De asemenea, are cinci paturi în care pot dormi șase persoane și spațiu pentru 12 până la 15 valize de dimensiuni medii, potrivit Page Six.

O sursă a declarat pentru Page Six că alegerea unui zbor privat a avut legătură și cu cei doi câini ai familiei. Pula, un labrador retriever negru, și Mia, un beagle, au călătorit alături de Ducii de Sussex în Marea Britanie.

Revenirea lor are loc la șase ani după ce au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au stabilit în Statele Unite. People a dezvăluit că familia va locui în Marea Britanie pentru o „perioadă mai lungă”, însă își va păstra și reședința din Montecito.

„Palatul a fost informat despre mutare”, a declarat o sursă pentru Page Six. Regele Charles al III-lea ar fi aflat despre planurile Ducilor de Sussex cu doar câteva zile înainte ca informația să devină publică.

Regele Charles, unul dintre principalele motive ale revenirii

Potrivit Page Six, Regele Charles al III-lea ar fi unul dintre principalele motive pentru care Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se mute în Marea Britanie.

„Știu că Charles este un motiv important pentru întoarcerea lor”, a declarat o sursă din apropierea familiei regale pentru Page Six.

Harry, Meghan, Archie și Lilibet s-au reîntâlnit cu Regele Charles la Highgrove House în luna iulie. Monarhul nu își mai văzuse nepoții de patru ani. Regele Charles, care a fost diagnosticat cu cancer, ar fi încântat de perspectiva de a-i avea mai aproape pe fiul său, nora sa și cei doi nepoți.

Un alt motiv al revenirii ar fi dorința Ducilor de Sussex ca Archie și Lilibet să dezvolte relații mai apropiate cu familia și prietenii lor din Marea Britanie.

„Au atât de mulți prieteni și membri ai familiei în Marea Britanie de care au rămas foarte apropiați”, a declarat o altă sursă pentru Page Six.

Potrivit publicației, Archie și Lilibet vor merge la școală în Marea Britanie în perioada în care familia va locui acolo.

Revenirea în țară nu înseamnă însă că Harry și Meghan își vor relua îndatoririle regale. Potrivit Page Six, cei doi ar urma să rămână membri ai familiei regale fără roluri oficiale și să își continue proiectele profesionale în perioada petrecută în Marea Britanie.

Relația dintre Prințul Harry și Prințul William rămâne tensionată

Întoarcerea în Marea Britanie vine după mai mulți ani în care Harry și Meghan au vorbit public despre experiențele lor în familia regală. În 2021, cei doi i-au acordat un amplu interviu lui Oprah Winfrey, iar ulterior au apărut într-un documentar Netflix. Harry a făcut, de asemenea, o serie de dezvăluiri despre familia sa în volumul de memorii Spare, publicat în 2023.

În interviul acordat lui Oprah Winfrey, Meghan a susținut că au existat discuții în interiorul familiei regale despre cât de închisă ar putea fi culoarea pielii lui Archie înainte de nașterea acestuia. Declarațiile au generat la momentul respectiv o controversă majoră.

În ciuda planurilor de întoarcere, relația dintre Harry și William ar continua să fie una dificilă. O sursă a declarat pentru Page Six că tensiunile dintre cei doi frați persistă și că William refuză în continuare să vorbească cu Harry.

Potrivit lui Kinsey Schofield, expertă în familia regală, în cercul Prințului și Prințesei de Wales ar exista „o îngrijorare reală” cu privire la impactul pe care revenirea Ducilor de Sussex l-ar putea avea asupra lui William și a familiei sale.

„Nu au uitat intensificarea amenințărilor și a hărțuirii online îndreptate împotriva familiei Wales după interviul cu Oprah și se tem că un nou val de acuzații, dezvăluiri sau interviuri ar putea alimenta din nou această ostilitate”, a declarat Schofield pentru Page Six, făcând referire la aparițiile publice în care Harry și Meghan au vorbit despre conflictele lor cu familia regală.

„În opinia sursei mele de la Palat, Harry și Meghan sunt niște persoane imprevizibile”, a continuat ea, descriindu-i drept „imprevizibili, indiscreți și, esențial, nu întotdeauna naratori de încredere ai evenimentelor”.

Apropiații lui William ar privi cu scepticism și explicația potrivit căreia întoarcerea cuplului ar fi determinată în principal de starea de sănătate a Regelui Charles.

„Întrebarea lor este: unde era această sensibilitate când Prințul Philip era în spital, iar Harry și Meghan se pregăteau să își facă publice nemulțumirile în interviul cu Oprah?”, a spus Schofield. „Unde era această sensibilitate când își filmau documentarul pentru Netflix în ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta a II-a?”.

Citește și :
Cum și-au petrecut vara Prințul William și Kate Middleton? Imaginile rare publicate de cuplul regal

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Jennifer Aniston a venit alături de iubitul ei, Jim Curtis, la reuniunea cu fostele colege din "Friends", Courteney Cox și Lisa Kudrow
People
Jennifer Aniston a venit alături de iubitul ei, Jim Curtis, la reuniunea cu fostele colege din "Friends", Courteney Cox și Lisa Kudrow
Andreea Marin, apariție spectaculoasă într-o rochie neagră după ce a slăbit peste 20 de kilograme
People
Andreea Marin, apariție spectaculoasă într-o rochie neagră după ce a slăbit peste 20 de kilograme
Dana Rogoz, transformare spectaculoasă pentru un nou rol. În ce film va apărea actrița
People
Dana Rogoz, transformare spectaculoasă pentru un nou rol. În ce film va apărea actrița
Laura Giurcanu și-a dezvăluit noua relație. Cine este Marian Huja, partenerul ei
People
Laura Giurcanu și-a dezvăluit noua relație. Cine este Marian Huja, partenerul ei
Carmen Grebenișan, confesiuni sincere despre lupta cu depresia postpartum. Cu ce stări s-a confruntat creatoarea de conținut: "Ajunsesem să plâng în fiecare zi la duș..."
People
Carmen Grebenișan, confesiuni sincere despre lupta cu depresia postpartum. Cu ce stări s-a confruntat creatoarea de conținut: "Ajunsesem să plâng în fiecare zi la duș..."
Andrew Barabancea, declarații rare despre fosta lui parteneră, Naomi Hedman. Cum se înțeleg în prezent: "Avem o relație civilizată"
People
Andrew Barabancea, declarații rare despre fosta lui parteneră, Naomi Hedman. Cum se înțeleg în prezent: "Avem o relație civilizată"
Publicitate
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Actorul Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani. A lăsat în spate o carieră impresionantă
Actorul Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani. A lăsat în spate o carieră impresionantă
Ionuț și Claudia formează cel de-al patrulea cuplu participant în acest an, la Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY
Ionuț și Claudia formează cel de-al patrulea cuplu participant în acest an, la Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY
Horoscop zilnic 27 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 27 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 26 august 2026. Ruby și Nea Mărin au dansat alături de rromii căldărari
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 26 august 2026. Ruby și Nea Mărin au dansat alături de rromii căldărari
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani. Îndrăgita vedetă a trecut prin clipe de coșmar: „Am fost foarte, foarte supărată”
Diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani. Îndrăgita vedetă a trecut prin clipe de coșmar: „Am fost foarte, foarte supărată”
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Delia Salchievici, noi acuzații grave la adresa lui Lino Golden, fostul ei soț. Ce i-a cerut acesta înainte ca ea să piardă o sarcină din motive medicale și de ce i-a vandalizat casa
Delia Salchievici, noi acuzații grave la adresa lui Lino Golden, fostul ei soț. Ce i-a cerut acesta înainte ca ea să piardă o sarcină din motive medicale și de ce i-a vandalizat casa
People

Delia a vorbit despre momentul dureros în care a pierdut o sarcină din motive medicale, dezvăluind că cel care atunci îi era soț îi ceruse un test de paternitate în cazul că ar fi dus sarcina până la final.

+ Mai multe
Blake Lively, lovitură dură în instanță după ce i-a cerut lui Justin Baldoni despăgubiri de 8 milioane de dolari
Blake Lively, lovitură dură în instanță după ce i-a cerut lui Justin Baldoni despăgubiri de 8 milioane de dolari
People

Blake Lively a primit o lovitură în instanță, după ce judecătorul a redus drastic suma pe care actrița i-a cerut-o lui Justin Baldoni pentru acoperirea cheltuielilor de judecată.

+ Mai multe
Cum a apărut Cabral Ibacka în vacanță alături de cei doi copii, Namiko și Tiago: "Sunt fericiți"
Cum a apărut Cabral Ibacka în vacanță alături de cei doi copii, Namiko și Tiago: "Sunt fericiți"
People

Cabral Ibacka a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanța pe care o petrece cu Namiko și Tiago, cei doi copii ai săi din mariajul cu fosta lui soție, Andreea Ibacka.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC