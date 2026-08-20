Prințul Harry și Meghan Markle se mută în Marea Britanie cu Archie și Lilibet. Reacția familiei regale

Prințul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie alături de Archie și Lilibet, care vor începe școala acolo în septembrie.

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  de  ELLE.ro
Prințul Harry și Meghan Markle se mută în Marea Britanie cu Archie și Lilibet. Reacția familiei regale

Prințul Harry și Meghan Markle se pregătesc să revină în Marea Britanie alături de cei doi copii ai lor, într-o schimbare majoră pentru familie, la șase ani după ce au renunțat la îndatoririle regale și s-au stabilit în Statele Unite.

Ducele și Ducesa de Sussex vor locui în Regatul Unit pentru o perioadă extinsă, începând din această lună. Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, de cinci ani, au fost deja înscriși la școli britanice și urmează să înceapă cursurile în septembrie, potrivit People.

Familia își va păstra locuința din Montecito, California, precum și proprietatea de vacanță din Portugalia. În același timp, Harry și Meghan își vor amenaja o reședință privată în Marea Britanie, fără legătură cu proprietățile regale. Locul în care se află noua casă și școlile copiilor sunt păstrate secrete din motive de siguranță, însă se crede că familia va locui în afara Londrei.

Aceasta va fi prima bază permanentă a cuplului în Marea Britanie de la renunțarea la Frogmore Cottage. Reședința din Windsor le fusese oferită de Regina Elisabeta a II-a, însă Regele Charles al III-lea le-a cerut să o elibereze după publicarea volumului autobiografic al lui Harry, Spare, în 2023.

Cum a reacționat familia regală

Regele Charles al III-lea a fost informat despre planurile celor doi duminică, 16 august, și privește favorabil perspectiva de a petrece mai mult timp cu Harry, Meghan și nepoții săi, într-un cadru privat. Prințul William și Kate Middleton au fost, la rândul lor, anunțați despre decizie, însă nu au făcut declarații publice.

Mutarea nu va modifica statutul Ducilor de Sussex. Harry și Meghan vor rămâne persoane private și membri inactivi ai familiei regale, conform înțelegerii stabilite în 2020. Prin urmare, nu vor relua îndatoririle oficiale și nu li s-a oferit varianta „jumătate în interior, jumătate în exterior” propusă înaintea plecării lor.

Revenirea vine la câteva săptămâni după o vizită de vară în timpul căreia Archie și Lilibet și-au revăzut bunicul pentru prima dată după mai bine de patru ani. Regele ar fi subliniat că apropierea familială nu trebuie confundată cu o revenire a cuplului în roluri oficiale.

Ce vor face Harry și Meghan în Marea Britanie

O bază britanică îi va permite lui Harry să se implice mai mult în proiectele organizațiilor Scottys Little Soldiers și WellChild, dar și în comunitatea Jocurilor Invictus. Meghan va continua să conducă brandul său de lifestyle, As Ever, și să dezvolte alte proiecte de la locuințele internaționale ale familiei. Apropiații cuplului susțin că Harry și Meghan au construit între timp viața independentă pe care și-o doreau. Cei doi își finanțează singuri activitățile și proprietățile, fără bani proveniți de la contribuabili.

Decizia indică și faptul că Prințul Harry se simte acum suficient de încrezător în privința siguranței familiei sale în Marea Britanie. După retragerea din activitatea regală, el și Meghan Markle au pierdut protecția permanentă finanțată din bani publici, iar Ducele a purtat o lungă luptă juridică pentru reevaluarea riscurilor. Reprezentanții cuplului au refuzat să comenteze acest subiect.

În timp ce Harry pare să își repare treptat relația cu Regele Charles al III-lea, legătura cu Prințul William rămâne distantă. Potrivit unor surse apropiate familiei, cei doi frați nu păstrează contactul, în ciuda speculațiilor privind o posibilă împăcare. Harry și-a exprimat însă dorința de a pune capăt conflictelor. „Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. Nu mai are niciun rost să continuăm să ne certăm”, declara el pentru BBC în 2025.

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Foto: Getty Images

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