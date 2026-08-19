Anca Serea, fără bonă și ajutor în casă. Cum se descurcă singură cu șase copii: „Acopăr nevoile tuturor”

Anca Serea a vorbit despre provocările vieții de zi cu zi alături de cei șase copii, în perioadele în care Adi Sînă este plecat.

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  de  ELLE.ro
Anca Serea și Adrian Sînă
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Anca Serea a vorbit despre felul în care arată viața de zi cu zi într-o familie cu șase copii, mai ales în perioadele în care soțul său, Adi Sînă, este plecat. Fără ajutor suplimentar în casă, vedeta trebuie să gestioneze singură atât nevoile copiilor, cât și numeroasele responsabilități gospodărești.

Cum se descurcă Anca Serea

Familia a renunțat la serviciile bonei în urmă cu mai bine de doi ani, deoarece copiii au crescut și au devenit mai independenți. Anca Serea a mărturisit că îi place să petreacă timp alături de ei și că preferă să fie implicată direct în programul lor. De aproximativ două luni, vedeta nu mai beneficiază nici de ajutor pentru treburile casnice. Prin urmare, pe lângă activitățile celor șase copii, aceasta se ocupă de gătit, curățenie, călcat și toate celelalte sarcini necesare într-o gospodărie numeroasă.

„Bonă nu mai avem de mai mult de doi ani. Desigur, motivul este mai mult decât evident, pentru că copiii au crescut, iar mie chiar îmi place să petrec timp cu ei. Deci, nu călătoresc cu bona. Și, din păcate spun, că de aproximativ două luni nu mai avem nici ajutor în casă. Aici chiar e o mare problemă, dar sper ca în curând să rezolv acest mare gol. Nu mi-a fost cumplit de greu, dar nici foarte ușor, pentru că trebuie să acopăr nevoile tuturor: să gătesc, să calc, să fac curat și lista poate continua”, a declarat Anca Serea, pe Instagram.

Cum gestionează relația cu cei șase copii

Experiența a învățat-o pe Anca Serea că dialogul și respectarea opiniilor copiilor sunt esențiale pentru menținerea echilibrului în familie. Deși stabilește reguli clare și le cere să respecte anumite limite, vedeta ține cont și de dorințele lor. Atunci când familia călătorește, programul este stabilit împreună, astfel încât fiecare să știe ce urmează și să fie de acord cu activitățile planificate. Anca Serea spune că această organizare face lucrurile mai ușor de gestionat.

„Sunt genul de părinte care a învățat să își asculte copiii și, mai ales, să îi respecte și am doar de câștigat. Le impun multe lucruri, dar lucruri de bun simț. În aceeași măsură, mai ales când suntem plecați de acasă, facem un program cu care suntem de comun acord și, de aceea, lucrurile sunt mai simple. Copiii au crescut și dorințele lor au crescut odată cu vârsta, dar cred că înțelegerea este cheia”, a mai transmis aceasta.

Anca Serea, despre educația copiilor

Ea a subliniat că pune accent pe dezvoltarea unor comportamente sănătoase și pe formarea unui caracter empatic și respectuos, capabil să se adapteze în orice situație de viață.

„Pentru mine, un copil bine crescut este un copil empatic, respectuos, echilibrat emoțional și adaptat la lumea în care trăim. O bună creștere nu înseamnă perfecțiune, ci valori solide, bun simț și capacitatea de a se comporta frumos indiferent de context”, a spus Anca Serea pentru OK! Magazine.

În ceea ce privește regulile din familia ei, Anca Serea spune că totul pornește de la respectul reciproc și de la comunicare. În casa lor, copiii sunt învățați să se sprijine între ei, să comunice frumos și să își asume mici responsabilități potrivite vârstei.

„Respectul este baza, în familia noastră. Vorbim frumos unii cu ceilalți, spunem cuvintele magice „te rog” și „mulțumesc”, ne ascultăm, ne sprijinim și încercăm să avem grijă unii de alții. De asemenea, le ofer diverse responsabilități potrivite vârstei, fișe cu activități simpatice pe baza unor exemple concrete din viața de zi cu zi”, a mai spus vedeta.

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Foto: Instagram

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