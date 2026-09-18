Fiul actriței Anca Dumitra a împlinit doi ani. Mesajul emoționant transmis de actriță: „Inima mea toată”

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Anca Dumitra a sărbătorit un moment important în familie: fiul său, Levi Nicholas, a împlinit doi ani. Actrița din „Las Fierbinți”, care preferă în general să își țină viața personală departe de atenția publicului, a marcat aniversarea printr-o fotografie specială și un mesaj emoționant dedicat băiețelului.

Fiul Ancăi Dumitra a împlinit doi ani

Pe 17 septembrie, Levi Nicholas a împlinit doi ani, iar mama sa a ales să împărtășească momentul cu cei care o urmăresc în mediul online. Anca Dumitra a publicat o imagine în care apare alături de fiul său, iar asemănarea dintre cei doi este ușor de observat. Băiețelul pare să fi moștenit mai multe dintre trăsăturile actriței, de la forma ochilor și a sprâncenelor până la nas și buze. Imaginea oferă totodată una dintre rarele ocazii în care vedeta din „Las Fierbinți” își lasă fanii să descopere o parte din viața sa de familie. Alături de fotografie, actrița i-a transmis fiului său câteva cuvinte emoționante.

„Nu jumătate, ci întreg. Nu de azi, dintotdeauna, pentru totdeauna. Ești darul meu divin și prin tine se explică Dumnezeu. La mulți ani, iubirea și inima mea toată!”, a fost mesajul plin de emoție publicat de Anca Dumitra.

Cum au apărut Anca Dumitra și fiul ei la plajă

Anca Dumitra, actrița care îi dă viață îndrăgitei Gianina în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV, a topit inimile fanilor cu imagini rare din vacanța petrecută la malul mării. Vedeta a oferit o privire discretă în viața de familie, publicând cadre de poveste alături de fiul ei în vârstă de aproape doi ani, Levi Nicholas.

Într-una dintre fotografii, Anca Dumitra poartă o rochie scurtă de plajă în dungi alb-negru și ochelari de soare, ținându-și fiul de mână, iar băiețelul este îmbrăcat în pantaloni scurți de baie și poartă o pălărie de soare.

O altă fotografie o surprinde pe actriță într-o ținută lejeră de vară, formată dintr-un top alb, slip de baie și o șapcă roșie, admirând apusul alături de fiul ei.

Deși este una dintre cele mai iubite actrițe din România, Anca Dumitra a ales întotdeauna să își protejeze viața personală. Din acest motiv, în toate fotografiile de pe plajă, micuțul este surprins din spate sau din unghiuri care nu îi dezvăluie chipul. Această decizie de a-i proteja intimitatea a fost extrem de apreciată de comunitatea sa online, fanii lăudându-i discreția.

Anca Dumitra, declarații rare despre soțul ei, Manfred Spendier

Anca Dumitra trăiește o poveste de dragoste alături de omul de afaceri Manfred Spendier, care e de origine austriacă. Cei doi au făcut cununia civilă la jumătatea lunii decembrie a anului 2022, iar în aprilie 2023 s-au căsătorit religios. Recent, actrița a făcut o serie de confesiuni despre relația cu soțul ei.

„Într-adevăr, suntem foarte diferiți din multe puncte de vedere. Nu doar că unul e austriac și altul e oltean. E bine dacă ai un partener care să știe să gestioneze cu claritate anumite momente și frici, și panică, și temeri ale tale, a spus Anca Dumitra în podcast-ul „Prima dată”, moderat de Raluca Hagiu.

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Foto: Instagram

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