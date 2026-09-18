Raluka, imagine rară cu partenerul ei. Cum l-a surprins artista în vacanță: „Peisaje spectaculoase”

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Raluka a bifat o nouă vacanță de vis, iar imaginile splendide pe care le-a împărtășit pe rețelele de socializare vorbesc de la sine. Artista a descoperit Albania și Croația și a fost însoțită și de către partenerul ei, pe care l-a surprins în câteva cadre discrete.

Raluka, fotografii de vis din vacanță

Imaginile publicate de Raluka din vacanța din Albania și Croația au atras rapid atenția fanilor, în special datorită faptului că în câteva cadre apare și iubitul ei, Guy Kouris. Cei doi sunt rezervați când vine vorba de apariții publice, însă cântăreața a făcut o excepție de această dată și l-a arătat și pe iubitul ei.

„Photo dump din Albania și Croația! Ape înghețate și peisaje spectaculoase!”, a transmis Raluka pe Instagram.

Raluka, declarații sincere despre partenerul ei, Guy Kouris

Raluka este discretă când vine vorba de viața ei personală. Partenerul ei, Guy Kouris, ar deține un resort de lux în Mexic, ar fi divorțat și ar avea patru copii. Până în prezent, artista nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață.

Într-un interviu acordat recent, Raluka a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut mărturisiri despre povestea de dragoste cu Guy Kouris. Artista a spus că partenerul ei, alături de care formează un cuplu de patru ani, nu face parte din showbiz, motiv pentru care dorește să îi respecte intimitatea.

„Vorbesc despre relația mea atunci când sunt întrebată, nu e un secret. Doar că e ceva privat! Noi suntem împreună nonstop, dar la evenimente nu mergem împreună, pentru că nu am amestecat niciodată cariera cu viața personală. El e un om discret și nu face parte din lumea asta, iar eu respect asta! Și, sincer, respectul dintre noi e atât de mare, încât nu-l pot lua cu forța când nu vrea să vină”, a declarat Raluka pentru Libertatea.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie între cei doi, Raluka nu resimte vreo presiune de a bifa această etapă.

„Nu simt presiunea de a bifa niște etape doar pentru că „așa se face.” Toate lucrurile vin la timpul lor și cred că atunci când va fi momentul potrivit, se vor întâmpla. Important e să trăim prezentul și să ne bucurăm de el”, a adăugat Raluka pentru sursa citată.

Raluka, dezvăluiri inedite despre relația cu partenerul ei

Într-un interviu, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!

Raluka a povestit că este norocoasă deoarece are parte de susținerea familiei în orice face.

„Familia nu mă critică, în general. Mă susține 100% din toate punctele de vedere. Nu am avut cred că niciun moment în care să mă critice vreun membru al familiei. Și, poate și atunci când poate ar fi trebuit să mă critice, au fost lângă mine, din toate punctele de vedere și m-au susținut cu totul. Și întotdeauna mi-am luat forța de la ei și toată puterea asta. Și în continuare mi-o iau de la ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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