„Efectul Madrid”: Cum își revendică capitala spaniolă poziția de lider în moda de lux

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE
"Efectul Madrid": Cum își revendică capitala spaniolă poziția de lider în moda de lux

Timp de decenii, circuitul tradițional format din Paris, Milano, Londra și New York părea imposibil de pătruns. Cu toate acestea, în ultimii ani, capitala Spaniei a trecut printr-o metamorfoză radicală, consolidând un fenomen pe care industria îl numește acum deschis „Efectul Madrid”: un magnet de neoprit pentru talent, capital internațional și oferte culturale de nivel înalt, care redefinește activ peisajul european al luxului.

Această transformare nu este o coincidență. Ea derivă dintr-o sinergie strategică între moștenirea istorică, dinamismul economic și o agendă de evenimente care poziționează orașul chiar în centrul calendarului global de modă.

Epicentrul tendințelor: Marile repere ale capitalei

Pentru a înțelege amploarea acestui fenomen, este suficient să privim concentrarea de proiecte și platforme de înalt profil care activează astăzi în oraș:

  • Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM): Vitrina definitivă pentru creația națională și internațională. Găzduită la IFEMA și în locații emblematice ale orașului, podiumul din Madrid s-a impus ca platforma supremă de vizibilitate atât pentru casele cu tradiție, cât și pentru talentele emergente, combinând spectacolul, măiestria artizanală și impactul mediatic global.
  • Madrid es Moda: Impulsionată de Asociación Creadores de Moda de España (ACME) cu sprijinul Primăriei, această inițiativă transformă capitala într-un podium urban viu. Coincizând cu săptămâna modei, proiectul transformă muzee, palate și piețe publice în scene de prezentare pentru designul de autor, promovând slow fashion-ul și meșteșugul artizanal chiar la nivelul străzii.
  • Boom-ul „Millei de Aur’ și ospitalitatea ultra-lux: Sosirea magazinelor de tip flagship de ultra-lux și a lanțurilor hoteliere internaționale de clasă mondială (cum ar fi Four Seasons și Mandarin Oriental Ritz) a atras o clientelă internațională de elită. Revitalizarea străzilor emblematice din Barrio de Salamanca și Galería Canalejas a ridicat Madridul la rangul de destinație de shopping și lifestyle la egalitate cu marile bulevarde din Paris sau New York.

Noul centru nervos pentru talent și managementul luxului

„Efectul Madrid” depășește cu mult podiumurile și spațiile de retail exclusiviste; el este palpabil în sălile de curs și în board-urile unde se iau deciziile strategice ale sectorului. Orașul a evoluat într-un hub global pentru tinerii profesioniști ambițioși care doresc să își construiască o carieră chiar în centrul acestei mișcări.

ELLE Education by Mindway joacă un rol activ în această transformare. Prin oferta sa academică specializată, studenții intră în contact direct cu actorii cheie care impulsionează schimbarea în întreaga capitală. Lideri de renume, directori creativi, strategii de brand și manageri de top de evenimente își împărtășesc viziunea direct în cadrul programelor noastre.

Să studiezi la ELLE Education înseamnă să stăpânești regulile luxului modern exact acolo unde ele sunt rescrise. Programele noastre de Masterat, Diplome și Certificate nu îți oferă doar viziune strategică și instrumente de management, ci te plasează ferm pe harta internațională a designului și a modei.

Fie prin intermediul campusului virtual, fie prin imersarea în scena locală pe parcursul experienței Executive, învățarea ta evoluează în ritmul exact al industriei.

Madridul conduce conversația globală. Este timpul să te alături ei.

Explorează programele noastre și procesele de admitere pentru promoțiile din martie și septembrie aici.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Partenerul este cel care se ocupă de finanțe? Cum să-ți recapeți independența și de ce nu e sănătos să nu ai responsabilități financiare
Lifestyle
Partenerul este cel care se ocupă de finanțe? Cum să-ți recapeți independența și de ce nu e sănătos să nu ai responsabilități financiare
10 filme care au surprins femeile dincolo de stereotipuri și așteptări sociale
Lifestyle
10 filme care au surprins femeile dincolo de stereotipuri și așteptări sociale
Când ai o relație consideri că relațiile de prietenie nu mai sunt așa importante și le neglijezi? Cum această perspectivă se întoarce împotriva ta
Lifestyle
Când ai o relație consideri că relațiile de prietenie nu mai sunt așa importante și le neglijezi? Cum această perspectivă se întoarce împotriva ta
Vrei să devii stilist vestimentar? Tot ce trebuie să știi despre această meserie
Lifestyle
Vrei să devii stilist vestimentar? Tot ce trebuie să știi despre această meserie
10 filme fascinante despre călătoria în timp
Lifestyle
10 filme fascinante despre călătoria în timp
De la succesul Amazónico Dubai la sălile de curs ELLE Education: Secretele de design ale lui Lázaro Rosa-Violán
Lifestyle
De la succesul Amazónico Dubai la sălile de curs ELLE Education: Secretele de design ale lui Lázaro Rosa-Violán
Publicitate
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
S-a aflat că divorțează, iar apoi a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei e cel care a depus actele de divorț! Între timp, alte detalii despre căsnicia lor au ieșit la iveală
S-a aflat că divorțează, iar apoi a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei e cel care a depus actele de divorț! Între timp, alte detalii despre căsnicia lor au ieșit la iveală
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
În conversațiile online, când comunici cu un potențial partener, folosești foarte mult AI? De ce asta poate fi o problemă
În conversațiile online, când comunici cu un potențial partener, folosești foarte mult AI? De ce asta poate fi o problemă
Lifestyle

E important să te repoziționezi când AI-ul nu mai este doar un instrument de corectare sau inspirație, ci începe să poarte conversația online în locul tău.

+ Mai multe
RADAR 2026: FULL SPECTRUM - instalații internaționale de lumină, laser, AI și artă interactivă, în premieră în România
RADAR 2026: FULL SPECTRUM - instalații internaționale de lumină, laser, AI și artă interactivă, în premieră în România
Lifestyle

Cea de-a VII-a ediție a festivalului RADAR are loc între 24 și 27 septembrie, la ARCUB - Hanul Gabroveni din București și reunește instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, performance-uri live și o nouă ediție RADAR KIDS.

+ Mai multe
De ce viitorul modei aparține strategiilor de brand
De ce viitorul modei aparține strategiilor de brand
Lifestyle

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC