De ce Ben Affleck a renunțat să o distribuie pe fosta lui soție, Jennifer Garner, în noul său film. Reacția actriței

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul „Animals”, după ce inițial i-l oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu prea mult „bagaj” pentru public.

„Mi-aș dori în continuare să lucrez cu ea în viitor, dar ceea ce nu vrei este ca bagajul pe care publicul îl asociază cu voi să ajungă să lucreze împotriva voastră, înțelegi?”, a declarat Ben Affleck pentru Entertainment Weekly.

În cadrul interviului, Affleck a explicat că producția filmului „Animals” a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată, Matt Damon, urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal.

„M-am gândit: ‘Doamne, Jen Garner ar fi extraordinară în rolul acesta’. Poate aduce ceva interesant, ceva ce nu a mai făcut, despre care eu știu cumva că este capabilă să facă și pentru care nu cred că a avut până acum ocazia într-un film”, și-a amintit el.

Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi au împreună.

„Mai exista și avantajul că amândoi ne-am fi putut vedea copiii mai mult, pentru că îi avem câte o săptămână, alternativ. M-am gândit: ‘Ei bine, ne putem coordona programele în funcție de asta’.”

Totuși, producția filmului „Animals” a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil din cauza angajamentelor pentru „The Odyssey”.

În cele din urmă,Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate.

Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare.

„Am vorbit cu Jen, iar ea mi-a spus: ‘Nu vrem să facem asta. Vine pur și simplu cu prea mult bagaj’.”

Ben Affleck a ținut însă să precizeze că și-ar dori să lucreze cu fosta lui soție la un alt proiect și a vorbit cu multă apreciere despre relația de prietenie dintre ei.

„Mi-ar plăcea să lucrez cu ea, sincer. Este extraordinară, suntem prieteni foarte buni, îi sunt profund recunoscător și avem o relație foarte frumoasă.”

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției „Pearl Harbor”, din 2001, și s-au apropiat din nou trei ani mai târziu. S-au căsătorit în iunie 2005 și au devenit ulterior părinții a trei copii: Violet, în vârstă de 20 de ani, Seraphina, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani. Affleck și Garner, ambii în vârstă de 54 de ani, s-au despărțit în 2015, însă divorțul lor a fost finalizat abia în 2018.

Foștii soți au rămas apropiați după despărțire și sunt văzuți frecvent petrecând timp împreună cu copiii lor.

În luna iunie, actrița din „Juno” i-a dedicat lui Affleck un mesaj emoționant de Ziua Tatălui, publicând și câteva fotografii nemaivăzute până atunci cu actorul alături de copiii lor.

„Văd cât de mult îl iubesc copiii mei pe tatăl lor și mă bucur pentru ei”, a scris ea alături de imagini. „Să iubești și să fii iubit de un tată minunat este un dar.”

Citește și:

Ce rentă viageră primește lunar Sandra Izbașa de la statul român, după retragerea din gimnastică

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro