Andreea Ibacka, dezvăluiri despre realitatea vacanțelor cu doi copii: „Au venit pe lume cu două softuri complet diferite”

Andreea Ibacka a publicat mai multe imagini din vacanța petrecută în Turcia alături de familie și a vorbit despre momentele speciale trăite împreună cu cei doi copii ai săi.

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  . Actualizat 17.09.2026, 15:09,  de  ELLE.ro
Andreea Ibacka și fiica ei
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Andreea Ibacka a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram mai multe imagini din vacanța petrecută în Turcia alături de familie. Actrița a publicat fotografii cu Namiko și Tiago și a vorbit despre momentele petrecute împreună, mărturisind că și-ar dori deja să se întoarcă în vacanță.

Andreea Ibacka, peripeții cu copiii în vacanță

Pentru Andreea Ibacka, călătoria nu a însemnat doar relaxare, ci mai ales timp petrecut cu cei doi copii, departe de programul obișnuit și de rutina de acasă. Vedeta a recunoscut că fotografiile i-au trezit nostalgia și a vorbit despre bucuria de a-i vedea pe Namiko și Tiago descoperind lucruri noi.

„Photo dump din vacanță. Mă uit la poze și vreau înapoi.
Cu râsetele lor, cu entuziasmul molipsitor, cu bucuria de a descoperi lumea.
Să-i văd fericiți împreună, să ne jucăm fără să verificăm cât e ceasul.
Să mă ia de mână ca să-mi arate lucruri, să mă caute cu privirea când sunt fericiți.
Să-mi fac plinul de momentele în care părinții sunt partenerii lor preferați de aventură… până nu cresc.”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Dincolo de imaginile din vacanță, Andreea Ibacka a dezvăluit și cum arată, în realitate, călătoriile cu doi copii care au personalități și programe foarte diferite. Cu umor, actrița a povestit că Namiko și Tiago par să funcționeze după două „softuri” complet opuse, mai ales atunci când vine vorba despre orele de somn și dorința de a continua distracția.

Dacă Tiago preferă să se culce devreme și este gata de joacă de la primele ore ale dimineții, Namiko ar prelungi programul cât mai mult posibil. Iar Andreei îi revine misiunea de a găsi un compromis între cei doi.

„În altă ordine de idei, uitasem să vă mai dau puțin context. Dar am pregătit un video relevant, just swipe și găsiți voi. Namiko și Tiago au venit pe lume cu două softuri complet diferite.
@tiagoibacka se culcă devreme, se trezește fresh la prima oră și vrea la joacă.
În timp ce @namikoibacka ar negocia prelungirea programului până la răsărit. Pentru ea, ultima atracție e întotdeauna penultima.
Așa că îmi revine – inevitabil – rolul departamentului de resurse umane.
Mediatorul conflictelor de program și responsabilul cu sincronizarea a 2 fusuri orare în aceeași familie… prezent”, a mai povestit Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka, prima aniversare după divorțul de Cabral

După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago.

Andreea Ibacka a ales să își sărbătorească ziua de naștere alături de cei doi copii ai ei. Actrița a mers cu ei într-un resort de pe litoralul românesc, acolo unde s-au distrat pe cinste, în special Namiko și Tiago, care au fost încântați de locurile de joacă și activitățile pregătite special pentru copii. 

„Să-mi petrec ziua de naștere într-un resort ideal pentru familiile cu copii a fost cea mai bună idee.
Piscine și tobogane cât e ziua de lungă, gonflabile, spectacole pentru copii în fiecare după-amiază, loc de joacă și pe uscat, plajă cu loc de joacă — practic, copiii nu-și văd capul de treabă. Normal că și-au făcut și prieteni noi.
Iar pentru adulți există și masaj, saune, șezlonguri și un bufet cu atâtea bunătăți.
Bine că fac abdomene de fiecare dată când mă așez și mă ridic – imediat – de pe șezlong. Adică de multe ori. Barometrul distracției? Avem noi o tradiție în familie. Dacă @tiagoibacka nu ajunge treaz seara la cazare înseamnă că am avut o super super zi.”

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Foto: Arhiva ELLE

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