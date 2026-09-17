10 filme fascinante despre călătoria în timp

Dacă vrei să descoperi mai multe despre tema călătoriei în timp, poți începe vizionând aceste filme. Te poartă în călătorii în timp și îți vor face cunoștință cu diferite povești, de la unele romantice, până la cele care au ca scop salvarea lumii.

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  de  Braslasu Iulia
1. Meet Cute
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În cazul în care vrei să te relaxezi și să te desprinzi de problemele din jurul tău, îți propunem să urmărești filme care te poartă în călătorii în timp și care îți vor face cunoștință cu diferite povești, de la unele romantice, până la cele care au ca scop salvarea lumii.

1. Meet Cute

Kaley Cuoco și Pete Davidson interpretează rolurile principale în comedia romantică Meet Cute regizată de Alex Lehmann. Cei doi se întâlnesc și nu durează mult până când se îndrăgostesc unul de celălalt. Partea interesantă intervine în momentul în care Sheila se folosește de o mașină a timpului cu ajutorul cărora ei se întâlnesc și se îndrăgostesc din nou și din nou. Dar, ce se întâmplă în momentul în care Sheila vrea să-l schimbe pe Gary?

2. The Time Traveler’s Wife

The Time Traveler’s Wife are la bază romanul scris de Audrey Niffenegger. În filmul regizat de Robert Schwentke este vorba despre Henry, un bibliotecar din Chicago, care are capacitatea de a călători în timp. Complicațiile își fac și ele apariția în viața lui Henry, care scot la iveală frustrările lui interioare.

3. See You Yesterday

Adolescenta CJ Walker e ajutată de prietenul ei cel mai bun, Sebastian, la crearea unei invenții care face posibilă întoarcerea în timp. CJ Walker are și un scop, și anume acela de a-l salva pe fratele ei, Calvin, înainte să fie omorât de un ofițer de poliție. În această călătorie e nevoită să se împace cu toate consecințele care apar în urma călătoriei în timp.

4. 12 Monkeys

Bruce Willis îl interpretează pe James Cole în Twelve Monkeys, un prizonier al statului în 2035, care poate fi eliberat condiționat dacă acceptă să călătorească în timp pentru a aduna informații cu privire la un virus creat de om care a distrus mare parte din populația de pe planetă. El se întoarce în 1990, cu 6 ani înainte de izbucnirea haosului, și e închis într-o instituție psihiatrică pentru că avertismentele sale nu sunt crezute.

5. Source Code

Filmul Source Code îi are în rolurile principale pe Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga și Jeffrey Wright. În această peliculă, un soldat se trezește în corpul unei alte persoane. Cu această ocazie, află că este parte a unui program guvernamental experimental. În 8 minute, trebuie să găsească cine este persoana care va ataca un tren.

6. Safety Not Guaranteed

Darius lucrează la o revistă din Seattle și pleacă împreună cu Jeff și Arnau pentru a investiga anunțul unui tip care caută o persoană cu care să călătorească în timp. Darius se apropie de Kenneth și trebuie să își dea seama care sunt adevăratele lui intenții cu privire la această călătorie.

7. Needle in a Timestack

Needle in a Timestack e un film romantic science-fiction cu o distribuție formată din Cynthia Erivo, Freida Pino, Orlando Bloom și Leslie Odom Jr. Nick și Janine trăiesc o poveste de dragoste fericită până când armonia relației lor e amenințată de fostul soț al lui Janine. Acesta vrea să-i separe și deformează timpul. Amintirile lui Nick dispar încetul cu încetul, iar atunci trebuie să facă o alegere importantă.

8. The Lake House

Sandra Bullock și Keanu Reeves au jucat în The Lake House, un film care surprinde povestea lui Kate Forster, care se mută din casa ei într-un apartament în Chicago pentru că va începe să lucreze într-un spital acolo. Noul proprietar este Alex Wyler, un arhitect. Cei doi își trimit scrisori care sunt puse în cutia poștală magică a casei de pe lac. Deși există o diferență de timp între ei, acest lucru nu pare să le afecteze, cel puțin la început, comunicarea și legătura.

9. Predestination

În Predestination, actorul Ethan Hawke joacă rolul unui agent. Ultima lui misiune presupune să călătoreasă în timp și să-l prindă pe singurul criminal care i-a scăpat de-a lungul timpului. Toată aventura de care are parte e departe de a fi una simplă.

10. Déjà Vu

După ce are loc un atac terorist asupra unui feribot din New Orleans, un agent ATF se alătură unei investigații care apelează la o tehnologie experimentală pentru a găsi criminali. Această tehnologie îi dă acces unui utilizator la o reprezentare cu privire la ce anume s-a întâmplat cu 4 zile și 6 ore în trecut. Atunci când e pe urmele unui terorist, realizează faptul că el poate opri crimele.

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Foto: PR

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