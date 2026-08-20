Filme care prezintă lecții de viață impresionante

Iată câteva propuneri de filme din care poți afla lecții inspiraționale și uimitoare de viață.

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  de  Braslasu Iulia
1. Rudy
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Până și un film poate veni în viața ta cu o idee inspirațională, mai ales dacă îl urmărești într-un moment delicat al vieții și simți că nu mai ești pe drumul potrivit. Îți prezentăm câteva pelicule care pun accentul pe speranță, povești de viață extraordinare și depășirea propriilor bariere. 

1. Rudy

Filmul Rudy are la bază o poveste reală care îl are în centrul său pe Daniel Eugene „Rudy” Ruettiger și parcursul său în lumea fotbalului. Dorința protagonistului din peliculă este aceea de a juca fotbal la Notre Dame, deși nu are abilitățile necesare pentru a face asta. Nimeni nu avea încredere în el că va reuși, nici măcar persoanele apropiate, însă are ambiție și e perseverent pentru că vrea să-și vadă visul devenit realitate.

2. Adrift

Shailene Woodley și Sam Claflin joacă rolurile principale în Adrift, un film care expune tema supraviețuirii. Cei doi sunt angajați cu scopul de a naviga pe un iaht de lux din Tahiti până în San Diego, California. Călătoria lor nu este deloc cum și-ar fi imaginat pentru că se vor confrunta cu un uragan dezastruos. Richard este rănit grav, iar Tami e nevoită să caute o soluție pentru a supraviețui tragediei.

3. The Hurricane

Rubin Carter, sau „Hurricane”, așa cum era recunoscut, este un boxer acuzat pe nedrept de o crimă. E condamnat la închisoare pe viață, dar nu vrea să lase lucrurile așa și e motivat să dovedească faptul că este nevinovat. O urmă de speranță vine de la un tânăr american care trăiește în Canada și familia sa, care cred în Rubin Carter și vor să ajute la eliberarea sa.

4. The Impossible

Maria, Henry și cei trei copii ai lor pleacă în Thailanda pentru a petrece acolo Crăciunul. Deși pare că au o vacanță de vis, totul se schimbă în momentul în care un tsunami cuprinde totul în jurul lor și trebuie să-și găsească speranța de a supraviețui în fața acestei situații critice. Pelicula are la bază experiența reală trăită de Maria Belón atunci când în 2004 un tsunami a lovit Asia de Sud-Est.

5. The Pianist

Wladyslaw Szpilman este un pianist evreu polonez care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial se ascunde în ghetoul din Varșovia. Fiind departe de familia lui, ceea ce reușește să îl ajute în lupta pentru supraviețuire este talentul lui imens la muzică. Adrien Brody l-a jucat pe Wladyslaw Szpilman și a fost răsplătit cu un premiu Oscar pentru performanța sa.

6. Alive

Acțiunea din filmul Alive se desfășoară în 1972, atunci când o echipă de rubgy din Uruguay zboară în Chile pentru un meci. Avionul se prăbușește în Munții Anzi, iar supraviețuitorii fac tot ceea ce este posibil pentru a rămâne în viață. De aceea, unii decid să plece pentru a căuta ajutor și pentru a-i ajuta și pe ceilalți oameni care mai erau în munți.

7. Gorillas in The Mist

În filmul Gorillas in The Mist, Sigourney Weaver o joacă pe Dian Fossey. Ea a pus bazele în munții din Rwanda unui centru de cercetare pentru a studia gorilele de munte. Preocuparea ei a căpătat o altă formă ulterior, pentru că a și luptat pentru a proteja această specie pe cale de dispariție.

8. Hacksaw Ridge

În filmul Hacksaw Ridge regizat de Mel Gibson, Desmond Doss, interpretat de Andrew Garfield, s-a înrolat în armată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Curajul, precum și convingerile religioase îl determină să refuze să aibă sau să folosească orice fel de armă și vrea să servească drept medic în armata americană și, astfel, să salveze vieți.

9. Patch Adams

Hunter „Patch” Adams, jucat de Robin Williams, vrea foarte mult să fie medic. Umorul, cât și interacțiunea lui deosebită cu pacieții îl fac diferit față de restul, însă comunitatea medicală nu este tocmai de acord cu metodele practicate de el. Pentru el, acest lucru nu prea conta pentru că punea pe primul loc viața bolnavilor și îmbunătățirea stării lor de spirit.

10. Conviction

Betty Anne Waters, interpretată Hilary Swank, se înscrie la facultatea de drept cu dorința de a deveni avocată dintr-un raționament care are legătură cu fratele ei. Acesta a fost condamnat pe nedrept pentru crimă, iar ea vrea să îl reprezinte și să îl scoată din închisoare. Caută dovezi pentru acest caz și e dispusă să-și pună copiii pe locul al doilea pentru a dovedi că fratele ei e nevinovat.

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Foto: PR

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