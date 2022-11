Filme controversate, care au fost premiate deși au stârnit reacții dure

De-a lungul timpului, multe filme au dat naștere unor controverse din cauza conținutului pe care îl prezintă și au stârnit reacții dure. Dacă despre unele nu se mai vorbește deloc, altele în ciuda faptului că au fost descrise ca fiind ofensatoare, au obținut premii importante.

1. A Touch of Sin

Filmul A Touch of Sin din 2013 e regizat de Jia Zhangke. Majoritatea peliculelor sale au fost interzise în China, iar A Touch of Sin nu a fost o excepție. Filmul are la bază incidentele din viața reală din China și aduce publicului patru povești despre diferite acte de violență comise în urma modernizării rapide a Chinei. A primit 19 premii în întreaga lume, printre care și pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de Film de la Cannes.

2. Blow-up

Michelangelo Antonioni a regizat Blow-up, un film în care un fotograf de modă din Londra își dă seama că a surprins fără să știe într-una dintre fotografiile o crimă. Controversele la adresa peliculei au pornit de la sexualitatea explicită. Blow-up a primit două nominalizări la Oscar și a obținut trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes.

3. Taxi Driver

Filmul Taxi Driver regizat de Martin Scorsese a stârnit numeroase controverse pentru violența grafică. Pe lângă asta, pelicula a fost criticată și pentru faptul că la 12 ani, Jodie Foster a fost distribuită pentru a interpreta o fată fugită de acasă care ajunge să se prostitueze. În scenele explicite, locul actriței a fost preluat de o dublură, adică de sora ei, care atunci era în vârstă de 18 ani. Taxi Driver a fost premiat chiar cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes.

4. Bonnie and Clyde

În acest film, Bonnie Parker e o chelneriță care se îndrăgostește de Clyde Barrow, un fost comandant. Cei doi fură mașini, pornesc mai multe jafuri și comit crime violente. Pelicula a declanșat reacții dure din cauza violenței, dar a primit zece nominalizări la Oscar și a câștigat două premii, pentru cea mai bună actriță în rol secundar și pentru cea mai bună imagine.

5. The Exorcist

The Exorcist, care a obținut două premii Oscar, e considerat unul dintre cele mai controversate filme americane realizate vreodată. Pelicula este despre o adolescentă care e posedată de o forță misterioasă. Pentru a-și salva fiica, mama ei cere ajutorul a doi preoți. The Exorcist a fost criticat pentru violență, limbaj vulgar și a declanșat reacții negative și în rândul Bisericii Catolice.

6. The Battle of Algiers

Gillo Pontecorvo a regizat The Battle of Algiers, un film care îi prezintă pe locuitorii din Alger care luptă pentru independența față de guvernul francez. Pelicula a fost apreciată pentru maniera în care a relatat conflictul din perspectiva ambelor părți. Filmul a fost și interzis o perioadă deoarece războiul din Algeria a fost o temă controversată în Franța. The Battle of Algiers a obținut Leul de Aur, Premiul FIPRESCI și Premiul Orașului Veneția la Festivalul de Film de la Veneția din 1966.

7. Viridiana

În filmul Viridiana lansat în 1961, e surprinsă o tânără călugăriță care își abandonează parcursul religios. Pelicula regizată de Luis Buñuel a primit critici de la Vatican și a fost interzisă în Spania până în 1977. În 1961, Viridiana a obținut Palme d’Or-ul la Festivalul de Film de la Cannes.

8. Midnight Cowboy

Filmul Midnight Cowboy regizat de John Schlesinger cuprinde reprezentări cu privire la sexualitate și a fost considerat ca fiind potrivit pentru adulți. Este singura peliculă din istorie care a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun film după ce a primit un rating X.

9. A Clockwork Orange

A Clockwork Orange a primit patru nominalizări la Oscar și a câștigat Premiul Pasinetti pentru cel mai bun film străin la Festivalul de Film de la Veneția din 1972. Această dramă a stârnit controverse din cauza violenței și a fost interzisă în mai multe țări. Când a fost lansat filmul, în 1971, criticii au avut recenzii diverse.

10. The Triumph of the Will

The Triumph of the Will este cel mai controversat film din toate timpurile. În pelicula de propagandă regizată de Leni Riefenstahl se vorbește despre mitingul Partidului Nazist din 1934 de la Nürnberg, Germania. A câștigat și premii, printre care și pentru cel mai bun documentar străin la Festivalul de Film de la Veneția din 1935.

