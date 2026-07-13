Excelența în designul interior: de ce programele ELLE Education stabilesc un nou standard în industrie

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  . Actualizat 15.07.2026, 15:04,  de  ELLE.ro
Excelența în designul interior: de ce programele ELLE Education stabilesc un nou standard în industrie

În ultimii ani, designul interior a depășit cu mult zona esteticii și a devenit o disciplină strategică, aflată la intersecția dintre creativitate, funcționalitate și experiența umană. Spațiile în care locuim, lucrăm sau călătorim influențează felul în care trăim, iar designerii sunt chemați să creeze medii care răspund nu doar unor criterii vizuale, ci și unor nevoi sociale, culturale și tehnologice.

Pornind de la această realitate, ELLE Education by Mindway, în parteneriat cu Universidad Camilo José Cela din Madrid, a dezvoltat un portofoliu academic dedicat designului interior, construit în jurul celor mai noi tendințe din industrie și al unei abordări care îmbină creativitatea cu pregătirea tehnică și strategică.

Ce diferențiază aceste programe și de ce sunt considerate un reper în formarea noii generații de designeri?

Îndrumarea unuia dintre cele mai apreciate nume din designul contemporan

Calitatea unui program academic este influențată în mod direct de experiența celor care îl coordonează.

În cazul programelor de Interior Design din cadrul ELLE Education, coordonarea academică este asigurată de Lázaro Rosa-Violán, unul dintre cei mai apreciați designeri de interior la nivel internațional.

Cu proiecte dezvoltate în întreaga lume, de la hoteluri și restaurante premium până la spații comerciale și rezidențiale, Rosa-Violán contribuie la actualizarea permanentă a curriculumului, astfel încât acesta să reflecte tendințele actuale și cerințele reale ale pieței.

Studenții beneficiază de o perspectivă construită pe experiență practică, completată de masterclass-uri și sesiuni dedicate analizei proiectelor.

Învățare prin practică și integrarea inteligenței artificiale

Industria designului interior evoluează rapid, iar metodele tradiționale de predare nu mai sunt suficiente.

Programele ELLE Education adoptă o metodologie bazată pe Learning by Doing, inspirată de studiile de caz utilizate în marile școli internaționale de business.

Pe parcursul studiilor, participanții parcurg toate etapele unui proiect de design: de la dezvoltarea conceptului creativ și selecția materialelor până la planificarea bugetului și coordonarea implementării.

Curriculumul integrează, totodată, instrumente bazate pe inteligența artificială, utilizate pentru vizualizare, modelare și optimizarea proiectelor, oferind studenților acces la tehnologii care redefiniesc profesia.

Flexibilitate pentru profesioniști din întreaga lume

Modelul educațional ELLE Education este construit pentru a răspunde nevoilor unei comunități internaționale.

Programele sunt disponibile în mai multe formate de studiu, inclusiv online și Executive, oferind participanților posibilitatea de a-și continua activitatea profesională fără a întrerupe procesul de învățare.

Formatul Executive include o săptămână intensivă la Madrid, desfășurată în cadrul campusului Castellana al Universidad Camilo José Cela, recunoscut pentru infrastructura sa modernă și pentru standardele ridicate de sustenabilitate.

Această experiență completează componenta academică prin workshopuri, proiecte aplicate și colaborări directe între participanți.

Conexiuni reale cu industria

Experiența de învățare depășește sala de curs.

Prin intermediul Mindway Experiences, participanții au ocazia să descopere ecosistemul creativ din Madrid prin vizite în studiouri de design, întâlniri cu profesioniști și participarea la evenimente dedicate industriei.

În paralel, departamentul de dezvoltare profesională facilitează accesul la stagii de practică și oportunități de colaborare cu companii active în domeniile designului, retailului și industriei luxury.

Această apropiere de mediul profesional permite studenților să își dezvolte portofoliul și să își extindă rețeaua de contacte încă din perioada studiilor.

O calificare recunoscută internațional

La finalizarea programului, absolvenții obțin un University Certification of Lifelong Learning, acordat de Universidad Camilo José Cela, una dintre universitățile europene recunoscute pentru performanțele sale în domeniul educației și al inserției profesionale.

Pregătirea oferită deschide oportunități în numeroase domenii ale designului interior, de la proiecte rezidențiale și spații comerciale până la retail, hospitality, home staging sau dezvoltarea propriului studio de design.

O educație construită pentru viitorul designului interior

Profesia de designer de interior se află într-un proces continuu de transformare, iar succesul presupune astăzi mult mai mult decât talent creativ.

Înțelegerea tehnologiilor digitale, managementul proiectelor, sustenabilitatea și capacitatea de a integra experiența utilizatorului în fiecare proiect sunt competențe care definesc noua generație de profesioniști.

Prin abordarea sa interdisciplinară și conexiunea permanentă cu industria, ELLE Education by Mindway propune un model educațional adaptat acestor schimbări și pregătește specialiști capabili să răspundă provocărilor unei piețe internaționale aflate într-o continuă evoluție.

ELLE Education by Mindway oferă programe MBA, masterate, diplome și certificate specializate în domeniile modei, industriei luxury, brandingului și designului interior.

Mai multe informații despre programele de studiu și procesul de admitere sunt disponibile pe platforma oficială ELLE Education.

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