Cele mai bune 10 filme de debut, pe care merită cu adevărat să le vizionezi

Unii regizori au devenit recunoscuți prin prisma primului film pe care l-au realizat. Iar pe lângă asta, peliculele regizate de ei au primit laude și au fost drescrise drept grozave, motiv pentru care merită să le acorzi o șansă oricând ai ocazia.

1. Everything Everywhere All At Once (2022)

Dan Kwan și Daniel Scheinert au scris, regizat și co-produs filmul Everything Everywhere All At One. Pelicula o prezintă în rol principal pe Evelyn Wang, jucată de Michelle Yeoh, o femeie de origine chino-americană care trebuie să-și unească forțele atunci când o ruptură interdimensională dezvăluie realitatea și amenință cu distrugerea multiversului.

2. Zombieland (2009)

Ruben Fleischer a devenit faimos odată cu filmul Zombieland, din 2009, pe care l-a regizat. Rolurile principale sunt interpretate de Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin și Woody Harrelson. Pelicula arată cum patru supraviețuitori din timpul unei apocalipse zombie trebuie să respecte o listă cu o serie de reguli și strategii destinate supraviețuirii în timp ce călătoresc prin sud-vestul Statelor Unite.

3. The Witch (2015)

Filmul The Witch este scris și regizat de Robert Eggers, iar rolul principal e jucat de Anya Taylor-Joy, fiind și debutul ei în actorie. Acțiunea se desfășoară în 1960, în New England, și are în prim-plan o familie puritană care face cunoștință cu forțele răului din pădurile de lângă ferma lor, după ce fiul cel mic dispare în mod neașteptat.

4. Fruitvale Station (2013)

În Fruitvale Station, scris și regizat de Ryan Coogler, întâlnim povestea lui Oscar Grant, interpretat de Michael B. Jordan, un tip în vârstă de 22 de ani din Bay Area, care își iubește fiica și încearcă să fie un fiu bun. Deși își propune să nu mai fie asociat cu trecutul său și să înceapă o altă viață, anumite evenimente tot ajung să îl urmărească.

5. Get Out (2017)

Get Out este scris, regizat și produs de Jordan Peele. Daniel Kaluuya îl joacă pe Chris, un tânăr de culoare care merge într-un weekend la conacul familiei iubitei sale. Dar, întâlnirea cu aceștia este presărată de mai multe secrete tulburătoare pe care le află.

6. The Evil Dead (1981)

Filmul The Evil Dead, scris și regizat de Sam Raimi, îmbină cu succes umorul cu suspansul. Pelicula îl arată pe Ashley „Ash” Williams care alături de iubita lui și alți trei prieteni se află într-o cabană îndepărtată din Tennessee. Vacanța lor nu este deloc liniștită pentru că întâmpină acolo câteva situații surprinzătoare la care nu se așteptau, după ce eliberează fără să își dea seama niște demoni.

7. Ex Machina (2014)

Ex Machina este un film science fiction scris și regizat de Alex Garland din distribuția căruia fac parte Domhnall Gleeson, Oscar Isaac și Alicia Vikander. Caleb este un programator care câștigă un concurs al cărui premiu este o săptămână la munte, alături de CEO-ul companiei. Ajuns acolo însă, are parte de o surpriză, și anume aceea că va fi supus unui test și va cunoaște prima femeie-robot cu inteligență artificială reală din lume.

8. Lady Bird (2017)

Lady Bird regizat de Greta Gerwig, este considerat unul dintre cele mai bune filme despre maturitate realizat în ultima vreme. Saoirse Ronan o joacă pe Christine McPherson și descoperim în film experiențele ei din adolescență, în timp ce se pregătește pentru facultate. Ea își neglijează cea mai bună prietenă, Julie, pentru Jenna, o fată mult mai populară. Christine tânjește după noi experiențe, dar, din păcate, nu are parte de ele în liceul ei catolic din Sacramento.

9. Reservoir Dogs (1992)

Quentin Tarantino și-a făcut debutul în regie cu Reservoir Dogs. Furtul planificat de bijuterii al unor hoți de diamante nu decurge deloc conform planului. De aici și până la presupunerile că unul dintre ei ar colabora cu poliția mai e un singur pas.

10. Citizen Kane (1941)

Pe lângă faptul că a scris, produs și regizat Citizen Kane, Orson Welles joacă rolul principal în debutul său în actorie și în regia unui lungmetraj. Câțiva reporteri încearcă să descifreze sensul ultimului cuvânt rostit de către magnatul Charles Foster Kane înainte de a muri, și anume „Rosebud.” Filmul oferă mai multe detalii interesante cu privire la viața și moștenirea lui.

