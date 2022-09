Festivalul de film de la Veneția 2022, la final. Marii câștigători și ținutele spectaculoase de la festivitatea de premiere

După două săptămâni de premiere și evenimente, dar și ținute cu adevărat spectaculoase, Festivalul de film de la Veneția 2022 a ajuns la final. Ceremonia de anunțare a câștigătorilor a fost una sobră, dar marcată de surprize și de prezențe remarcabile pe covorul roșu.

Cate Blanchett a fost în centrul atenției și nu numai datorită ținutei elegante și a faptului că a obținut premiul Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul din filmul „Tar”. Ea a fost însoțită pe covorul roșu de mama ei, June, dar și de fiica ei, Edith, în vârstă de 7 ani, alături de care a fost surprinsă într-o ipostază adorabilă.

Jessica Brown Findlay, actrița cunoscută pentru rolul din serialul britanic de mare succes „Downton Abbey”, a dezvăluit chiar pe covorul roșu că ea și soțul ei, Ziggy Heath, vor deveni părinți pentru prima dată, în timp ce toate privirile au fost ațintite asupra celebrei Julianne Moore, care nu a dezamăgit nici de această dată cu ținuta Christian Dior pe care a purtat-o pe covorul roșu. Poți vedea toate ținutele în galeria de mai sus.

Festivalul de film de la Veneția 2022 – lista câștigătorilor

Documentarul „All the Beauty and the Bloodshed”, regizat de Laura Poitras, a câştigat sâmbătă seară cel mai important trofeu – Leul de Aur. Documentarul prezintă cariera fotografei şi activistei Nan Goldin şi eforturile ei de a obţine un verdict în instanţă împotriva companiei Purdue Pharma, deţinută de familia Sackler şi considerată vinovată pentru epidemia de opioide din Statele Unite.

VENEZIA 79

Leul de Aur pentru cel mai bun film – „All the Beauty and the Bloodshed”, de Laura Poitras

Leul de Argint – Marele premiu al juriului – „Saint Omer”, de Alice Diop

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor – Luca Guadagnino, pentru „Bones and All”

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor – Colin Farrell, pentru „The Banshees of Inisherin”

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă – Cate Blanchett, pentru „Tar”

Cel mai bun scenariu – Martin McDonagh, pentru „The Banshees of Inisherin”

Premiul special al juriului – „No Bears”, de Jafar Panahi

Premiul „Marcello Mastroianni” pentru cel mai bun tânăr actor/ actriţă – Taylor Russell, pentru „Bones and All”

Orizzonti

Cel mai bun film: „World War III” – Houman Seyyedi

Cel mai bun regizor: „Vera” – Tizza Covi, Rainer Frimmel

Premiul special al juriului Orizzonti „Bread and Salt” – Damian Kocur

Cea mai bună actriţă: „Vera” – Vera Gemma

Cel mai bun actor: „World War III” – Mohsen Tanabandeh

Cel mai bun scenariu: „Blanquita” – Fernando Guzzoni

Cel mai bun scurtmetraj: „Snow in September” – Lkhagvadulam Purev-Ochir

LION OF THE FUTURE

Luigi de Laurentiis Award for Best Debut Feature: „Saint Omer” – Alice Diop

Orizzonti Extra

Audience Award: „Nezouh” – Soudade Kaadan

Venezia Classici

Best Documentary of Cinema: „Fragments of Paradise” – K.D. Davison

Best Restored Film: „Branded to Kill” – Seijun Suzuki

Venice Immersive

Best Immersive Experience: „The Man Who Couldn’t Leave” – Chen Singing

Grand Jury Prize: „From the Main Square” – Pedro Harres

Special Jury Prize: „Eggscape” – German Heller

Venezia Days

Cinema of the Future Award: „The Maiden” – Graham Foy

Director’s Award: „Wolf and Dog” – Cláudia Varejão

People’s Choice Award: „Blue Jean” – Georgia Oakley

Settimana Internazionale della Critica

Grand Prize: „Eismayer” – David Wagner

Special Mention: „Anhell69” – Theo Montoya

Audience Award: „Margini” – Niccolò Falsetti

Verona Film Club Award: „Anhell69” – Theo Montoya

Mario Serandrei – Hotel Saturnia Award for Best Technical Contribution: „Anhell69” – Theo Montoya

Best Short Film: „Puiet” – Lorenzo Fabbro, Bronte Stahl

Best Director (Short Film): „Albertine Where Are You?” – Maria Guidone

Best Technical Contribution (Short Film): „Reginetta” – Federico Russotto

Foto: Profimedia

