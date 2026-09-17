Cum să faci trecerea la rutina de îngrijire a pielii potrivită pentru sezonul de toamnă

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Fiecare anotimp vine cu specificațiile sale în ceea ce privește rutina de îngrijire a pielii. Odată cu temperaturile mai scăzute, cresc șansele ca pielea noastră să se usuce mult mai repede, drept urmare ai nevoie de o hidratare mai în profunzime.

Pielea noastră este prima afectată de schimbarea temperaturilor de afară. Toamna și iarna pielea poate fi predispusă la ezceme sau erupții. Pentru a-ți menține pielea radiantă și sănătoasă, este nevoie să faci o serie de schimbări în rutina de îngrijire, însă mai întâi trebuie să afli răspunsurile la câteva întrebări.

De ce se usucă pielea mult mai repede în sezonul rece?

Există mai mulți factori și putem aduce în discuție vremea răcoroasă, umiditatea și trecerea de la temperaturile din interior la cele din exterior. Toate acestea pot usca pielea și afectează bariera de protecție a acesteia. Astfel că, ar trebui să te orientezi către produse de îngrijire care pot calma și hidrata aceste efecte. Printre produsele recomandate de dermatologi sunt cele bogate în acizi grași și ceramide.

Când ar trebui să îți schimbi rutina de îngrijire?

Poate fi ușor problematic la început să îți dai seama când anume trebuie să faci o schimbare în privința produselor pe care le folosești pentru îngrijirea pielii. Însă dacă te îmbraci tot mai des în sacouri mai groase, trench-uri sau paltoane, atunci ar fi cazul să îți reevaluezi rutina. Dacă ai pielea extrem de sensibilă, poți introduce în rutina ta alte produse mult mai devreme deoarece nevoile unei persoane cu pielea uscată și sensibilă sunt diferite față de cele ale unei persoane cu pielea mixtă.

Așa că, îți vom spune în continuare care sunt produsele de îngrijire asupra cărora ar trebui să fii atentă:

1. Produsele de curățare

Fie că vorbim de apă micelară, loțiuni sau geluri spumante de curățare a tenului, acestea fac o treabă excelentă și te ajută să scapi de impurități, însă în același timp pot îndepărta uleiurile naturale, ducând astfel la o piele uscată. Ar trebui să ai grijă la produsele care conțin acid salicilic și peroxid de benzoil, fiind două ingrediente des întâlnite pentru tratarea acneei. Alege produse care au formule mult mai blânde cu tenul și oferă și o hidratare intensă.

2. Produsele de hidratare

În zilele toride de vară, o cremă cu o textură lejeră este suficientă pentru a-ți menține pielea hidratată. Însă, odată ce temperaturile scad, trebuie să alegi un produs mult mai hidratant și care ar trebui să conțină ingrediente precum glicerină, ceramide și niacinamide. Și serumurile sunt recomandate pentru că oferă o hidratare pe termen lung și îți lasă pielea mult mai netedă.

3. Produsele pentru protecție solară

Produsele pentru protecție solară nu trebuie să lipsească din rutina ta, indiferent de anotimp. Ele te protejează de razele UV, pot preveni îmbătrânirea tenului și pot diminua riscul de cancer de piele. În plus, pot contribui și la diminuarea ridurilor și a liniilor fine.

4. Produsele pentru exfoliere

Un pas extrem de important în rutina de îngrijire este exfolierea. Chiar dacă ai pielea sensibilă, nu ar trebui să eviți acest pas, ci mai degrabă să alegi produse care au formule mai blânde. Pentru că pielea este mult mai sensibilă și predispusă la a se usca, se recomandă o exfoliere o dată sau de două ori pe săptămână.

5. Produsele destinate îngrijirii buzelor

Nu trebuie să uiți de îngrijirea buzelor în sezonul mai rece. Cu siguranță cunoști sentimentul neplăcut de a avea buzele crăpate și de a nu putea să îți aplici rujul preferat. Astfel că, trebuie să iei în considerare folosirea unui scrub pentru a scăpa de celulele moarte și a unui balsam de buze hidratant care să îți ofere acele buze catifelate pe care ți le dorești. Chiar dacă ai fi tentată să apelezi la acele tipuri de balsam de buze colorat, află că nu îți pot hidrata buzele atât de bine. Așa că poți apela la cele care au în compoziție diferite uleiuri sau chiar la vaselina cosmetică.

Foto: Arhiva ELLE

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