Ești copleșită de resentimente față de partenerul tău? Cum îți întreții singură o stare de spirit negativă

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Resentimentele nu apar după o singură ceartă. Se construiesc în timp, din dezamăgiri repetate, lucruri nespuse, nevoi ignorate și situații în care ai simțit că tu oferi mai mult decât primești. Problema apare atunci când nemulțumirea nu mai este doar o reacție la ceea ce face partenerul, ci devine o lentilă prin care ajungi să privești întreaga relație, inclusiv pe el. În acel punct, chiar și momentele neutre sau bune pot fi interpretate negativ, iar greșelile vechi să influențeze felul în care reacționezi la cele de azi. Și așa ajungi să întreții singură o stare de spirit care te consumă și care, în timp, afectează tocmai relația pe care ai vrea să o repari.

Căutarea de dovezi

Când ești deja rănită, este foarte ușor să începi să cauți confirmări pentru concluzia la care ai ajuns. Dacă întârzie, îți confirmă că nu te respectă. Dacă uită ceva, îți confirmă că nu te poți baza pe el. Dacă nu observă că ai nevoie de ajutor, îți confirmă că este egoist. Problema este generalizarea, un comportament care devine o caracteristică permanentă a persoanei. A făcut x lucru se transformă în întodeauna/niciodată…, un gând automat negativ care îți reduce capacitatea de a mai vedea situația concret și te face să reacționezi nu doar la ceea ce se întâmplă acum, ci la întreaga colecție de nemulțumiri pe care ai adunat-o, dar mai ales la distorsiunea construită de mintea ta.

Reiei mental aceleași situații…

… chiar și după ce conflictul s-a terminat. Partenerul și-a cerut scuze, situația nu mai poate fi schimbată. Tu însă continui să o repeți în minte. Ruminația îți dă senzația că analizezi problema și că încerci să o înțelegi sau să cauți o rezolvare pentru ea. În realitate, nu ajungi la o concluzie sau la o acțiune concretă, doar reactivezi aceeași emoție, retrăiești conflictul.

Ții contabilitatea relației

Cine a făcut mai mult? Cine a cedat ultima dată? Cine a inițiat împăcarea? Cine a făcut primul pas? Cine a uitat aniversarea? Cine a fost acolo când celălalt a avut nevoie? Când începi să contabilizezi constant contribuțiile și greșelile, relația poate deveni o competiție în care fiecare trebuie să demonstreze. Iar fiecare nouă dezamăgire este adăugată la dosar și lucrurile bune sunt tratate ca excepții care nu compensează ceea ce s-a întâmplat înainte. Practic te uiți doar la negativ și anulezi pozitivul, o altă distorsiune care blochează conectarea emoțională.

Imagine nerealistă

Tu ești mereu cea care oferă, și poate că aici există o bucată de adevăr, dar este el complet? Oare nu ai început să observi selectiv doar ceea ce confirmă acest rol? Dacă îți spui permanent că tu faci totul, vei începe să vezi toate lucrurile pe care le faci tu și toate lucrurile pe care nu le face el. Iar contribuțiile partenerului să devină invizibile sau insuficiente înainte să le evaluezi. Asta nu înseamnă să-ți negi eforturile, ci să verifici dacă imaginea pe care o ai despre relație este una realistă sau a devenit produsul resentimentului. Între comportament și interpretarea lui există o diferență uriașă. Dacă nu o vezi, ajungi să te lupți nu doar cu faptele, ci și cu scenarii pe care mintea ta le-a construit în jurul lor.

Cauți aliați

Vorbești cu prietenele, povestești ce s-a întâmplat și primești confirmarea de care ai nevoie. Sprijinul e valoros, dar dacă fiecare conversație despre relație devine o ocazie de a demonstra cât de greșit este partenerul, resentimentele se amplifică. Cu cât povestești mai des aceeași situație într-o versiune unilaterală, cu atât aceasta devine mai solidă în mintea ta. În loc să te ajute să găsești o soluție, conversația devine o formă de validare a acelor scenarii negative.

Nu mai e loc pentru experiențele pozitive

Mai departe partenerului îi răspunzi sec, devii distantă, îl ironizezi sau îl lași să ghicească ce se petrece cu tine. Resentimentul nu e comunicare, ci o emoție care caută să fie recunoscută. Dacă nu exprimi clar ce te-a rănit și ce ai nevoie diferit, partenerul nu poate să înțeleagă problema, iar tu vei interpreta lipsa lui de reacție drept o nouă dovadă că nu îi pasă. Mai departe, poți ajunge să te simți inconfortabil chiar și atunci când lucrurile merg bine, iar un gest frumos să fie întâmpinat cu suspiciune.

Dacă nimic nu mai poate reprezenta dovadă că relația se poate îmbunătăți, atunci partenerul nu mai are realmente cum să iasă din rolul pe care i l-ai atribuit, iar tu rămâi blocată în resentiment. Și, sigur, se poate ca resentimentul să fie semnalul că există o problemă reală care a fost prea mult timp ignorată. Iar atunci esențială e întrebarea: de fapt, ce ai vrea să se schimbe? Iar dacă schimbarea apare, oferă-ți permisiunea de a observa. O relație nu poate fi reparată dacă unul dintre parteneri continuă să adune dovezi împotriva celuilalt, care continuă să se apere.

Foto: PR

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