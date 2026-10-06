Tu și partenerul lucrați împreună? Reguli obligatorii pentru a vă proteja relația

Puteți fi parteneri de viață și de business fără să confundați cele două relații. Dar pentru asta aveți nevoie de limite foarte clare.

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  de  Cristescu Catalina
Tu și partenerul lucrați împreună? Reguli obligatorii pentru a vă proteja relația

Să lucrezi alături de omul pe care îl iubești poate părea, la prima vedere, scenariul ideal. Petreceți mai mult timp împreună, vă înțelegeți mai ușor, vă puteți susține reciproc și aveți sentimentul că împărțiți nu doar viața personală, ci și un proiect comun. Dar cu cât aveți mai multe contexte în care sunteți împreună, cu atât aveți nevoie de mai mult spațiu în care să nu fiți colegi. Relația de cuplu și relația profesională funcționează după reguli diferite. La serviciu există obiective, responsabilități, deadline-uri, ierarhii și evaluări. În cuplu există vulnerabilitate, negociere, afecțiune și nevoia de siguranță. Când cele două planuri se amestecă fără limite clare, o discuție despre un proiect poate deveni o ceartă despre relație, iar o tensiune de acasă poate ajunge să influențeze o decizie profesională. Așadar, dacă tu și partenerul lucrați împreună, nu este suficient să vă iubiți și să vă înțelegeți. Aveți nevoie de câteva reguli obligatorii.

Nu amestecați rolurile

Când lucrați împreună, este foarte ușor să interpretați profesional o situație prin filtrul relației. Dacă partenerul îți respinge ideea, simți că te respinge pe tine. Dacă îți atrage atenția asupra unei greșeli, ai impresia că nu te apreciază. Dacă îți acordă mai puțină atenție într-o ședință, începi să te întrebi ce se întâmplă între voi. Este important să învățați să separați persoana de rolul profesional.

Responsabilități clare

Una dintre cele mai periculoase situații pentru un cuplu care lucrează împreună este responsabilitatea difuză. Dacă amândoi răspundeți de toate, atunci orice problemă poate deveni problema celuilalt. Dacă unul greșește, celălalt consideră că trebuie să repare. Dacă un proiect întârzie, cine trebuia să se ocupe? Responsabilitățile trebuie stabilite explicit, chiar dacă vi se pare ciudat să faceți asta între parteneri. Cu cât rolurile profesionale sunt mai clare, cu atât aveți mai puține motive să aduceți frustrările de la serviciu acasă.

Nu vă criticați…

… unul pe celălalt în fața colegilor. Conflictele profesionale dintre voi nu trebuie transformate în spectacol pentru ceilalți și nici o ocazie de subminare a autorității, o luptă pentru putere. Chiar dacă ai dreptate, nu este o idee bună să-ți corectezi partenerul sarcastic în fața echipei, să folosești informații personale despre el pentru a câștiga o discuție profesională. Într-un cuplu, există lucruri pe care le știi tocmai pentru că aveți o relație, iar ele nu trebuie aduse în spațiul profesional.

Nu continuați programul de lucru acasă

Creați o zonă în care munca nu mai există. Dacă după opt ore petrecute împreună la serviciu continuați seara cu emailuri, telefoane, probleme, strategii și aparent banalul mai avem doar ceva de discutat, relația începe să fie cotropită de muncă. Aveți nevoie de un ritual de tranziție. Poate fi o plimbare, o cafea în oraș, schimbatul hainelor imediat ce ajungeți acasă, și regula în care după ora X problemele profesionale nu se abordează. Aceasta este protecția spațiului vostru intim. Apoi vacanțele în care nu deschideți laptopul, serile în care nu discutați despre clienți, un ritual doar al vostru, un hobby, o ieșire în care nu sunteți fondatorii, managerii sau colegii, ci pur și simplu doi oameni care sunt împreună. Relația nu poate supraviețui doar ca extensie a proiectului profesional.

Nu folosiți relația…

… ca avantaj profesional. Faptul că sunteți împreună nu înseamnă că unul dintre voi trebuie să primească automat privilegii, aprobări sau protecție din partea celuilalt. Și nu este sănătos nici ca unul dintre voi să aibă așteptarea că partenerul îi va rezolva problemele profesionale doar pentru că sunteți un cuplu. Loialitatea relațională nu înseamnă să renunți la integritatea profesională.

Atenție cum vă construiți identitatea

Este tentant, mai ales atunci când aveți și o afacere împreună, să spuneți noi pentru aproape orice. Noi am decis, noi am reușit, noi am construit, noi lucrăm, noi câștigăm. În interiorul acestui noi, trebuie să rămână două persoane distincte care altfel pot fi sufocate. Ai nevoie de prietenii tăi, de preocupările tale, de momentele tale singură și de sentimentul că ești competentă și valoroasă și în afara cuplului. Același lucru valabil și pentru partener. Această separare nu slăbește relația, ci o face mai… respirabilă, creează spațiu.

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Foto: PR

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