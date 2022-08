De ce iubirea nu e de ajuns ca relația voastră să funcționeze

Nu, iubirea nu e de ajuns ca să îmbătrâniți împreună. La început e atracție fizică, e dopamină multă care vă face să veniți unul către celălalt. Ați devenit un cuplu, chimismul creierului și-a făcut treaba pentru perpetuarea speciei. Dar apoi intervin alți hormoni care au legătură cu atașamentul de lungă durată, cu apartenența, iubirea, siguranța. Și indiferent cât de mult ne bazăm pe hormoni, iubirea are nevoie de ajutor punctual și conștient. Iar câteodată… diferențele sunt atât de mari că intră în categoria de ireconciliabile.

Gelozie

Nu e o mică scânteie de gelozie care te curentează fără a te afecta pe tine, pe el sau relația. Discutăm despre o gelozie crâncenă care are în spate lipsa de încredere. Poate fi încredere în propria persoană, dar și încredere în celălalt sau în relație. Încrederea că nu va face un pas greșit, că te alege pe tine și cuplul vostru în fiecare zi, că își dorește cu adevărat un viitor cu tine.

Incapacitatea de a ierta

Cine nu greșește? Poate că te gândești prima dată la infidelitate, dar pot fi diferite tipuri de greșeli, mai mici. Ele rămân ca o pată în mentalul partenerului și sunt puse pe tapet cu fiecare ocazie, ori create diferite variante de răzbunare ca și tu să simți durerea lui. Treptat deveniți inamici cu o listă lungă de bile negre.

Viziuni diferite

Totul e bine și frumos până începeți să aveți discuții de principiu sau despre valori. Iar aici vei descoperi că sunt atât de diferite încât te întrebi pe cine iubești. Pe el sau pe o proiecție din mintea ta? Sau doar anumite părți din el dar care nu le echilibrează pe celelalte…

Conexiunea emoțională…

… nu este suficient de puternică. De câte ori se apropie, de atâtea ori se îndepărtează. Evită să se arate vulnerabil, dacă are o problemă nu vine către tine, se închide în el, ori discută numai cu prietenii. Nu ați ajuns la teme delicate, efectiv să îl simți… sufletește.

Contexte logistice

Pe principiul dacă vrei poți sau în viață mai faci și alegeri și îți depășești fricile… sunt totuși situații când drumurile se despart din motive financiare, profesionale care fac extrem de grea dacă nu imposibilă o relație între voi.

Nu sunteți la același nivel…

… din punct de vedere emoțional. Unul este mai asumat ca celălalt, unul vrea mai multă stabilitate, un viitor concret (casă, copii). Celălalt are altfel de preocupări sau vrea să mai… copilărească și să lase responsabilitățile pentru mai târziu. Sau în teorie vă doriți punct cu punct tot ce e pe listă, doar că cineva e mai disponibil emoțional, pe când cealaltă parte a relației are un blocaj emoțional datorat unei suferințe trecute, unei probleme actuale cu impact major etc.

