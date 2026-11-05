10 filme cu femei în roluri principale, care au avut încasări fabuloase la box-office

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Filmele din lista de mai jos au avut femei cu tipologii diverse în rolurile principale. Publicul a fost atras de poveștile lor, iar veniturile de la box office nu sunt deloc de ignorat, ba din contră.

1. Alice in Wonderland

În filmul Alice in Wonderland, regizat de Tim Burton, care are la bază basmul lui Lewis Carroll Mia Wasikowska o interpretează pe tânăra Alice Kingsleigh, care are 19 ani. Ea se întoarce în lumea magică din aventura copilăriei, unde se reîntâlnește cu vechii ei prieteni și află despre adevăratul ei destin și motivul pentru care se află acolo. Pelicula a avut succes la box office, obținând 1,02 miliarde.

2. Finding Dory

Finding Dory a continuat povestea unui alt film de animație Disney, și anume Finding Nemo. În această peliculă, Dory pleacă într-o călătorie ce are ca scop găsirea părinților ei. Ea are parte și de sprijinul prietenilor ei, Marlin și Nemo. Toată aventura de care are parte este înduioșătoare și te va emoționa. A încasat la box office 1,02 miliarde.

3. Rogue One: A Star Wars Story

În filmul Rogue One: A Star Wars Story regizat de Gareth Edwards, acțiunea e condusă de o femeie puternică. Actrița Felicity Jones o interpretează pe Jyn Erso, care gestionează o mică bandă de spioni rebeli care pornesc într-o misiune disperată. Viitorul întregii galaxii va depinde de succesul lor. Pelicula a încasat 1,05 miliarde la box office.

4. Star Wars: The Rise of Skywalker

Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley și Oscar Isaac sunt câteva dintre starurile care joacă în Star Wars: The Rise of Skywalker. Pelicula a încasat 1,07 miliarde la box office. Filmul a impresionat, în primul rând, prin interpretarea actorilor, prin efectele vizuale impresionante, dar și prin faptul să au revenit personaje iconice care erau așteptate de public.

5. Captain Marvel

Brie Larson a jucat-o pe Carol Danvers în Captain Marvel, marcând o istorie cu personajul ei pentru că e primul film din cadrul Marvel Cinematic Universe care prezintă un rol principal feminin. De aici și povestea, care o arată pe Carol Danvers în timp ce ajunge una dintre cele mai puternice eroine ale Universului atunci când Pământul se află în mijlocul unui război galactic. Filmul a încasat 1,13 miliarde la box office.

6. Beauty and the Beast

Emma Watson a jucat-o pe Belle în Beauty and the Beast, inspirat, desigur, după clasicul film de animație Disney. Blestemul unui prinț de a deveni un monstru pentru toată viața lua poate lua sfârșit dacă se îndrăgostește de o tânără frumoasă pe care o ține drept prizonieră. Cu timpul, ajung să se cunoască mai bine și să învețe lucruri unul despre celălalt. Pelicula a fost lăudată pentru felul în care au jucat protagoniștii. Beauty and the Beast a încasat 1,26 miliarde la box office.

7. Frozen

Frozen este inspirat de basmul lui Hans Christian Andersen din 1844. Pelicula prezintă povestea prințesei Anna, care pornește alături de un om de gheață pe nume Kristoff și de omul de zapădă Olaf pentru a-și găsi sora, pe Elsa. Călătoria nu e lipsită de obstacole și întâlnește ființe magice. Cu toate acestea, Anna nu renunță și nu se abate din drumul ei. Filmul a încasat la box office 1,28 miliarde.

8. Star Wars: The Last Jedi

Unii dintre fanii Star Wars nu au fost bucuroși atunci când au văzut acest film din cauza felului în care a fost ales să fie prezentate evenimente. În această peliculă, noi legende galactice și eroi pornesc într-o nouă aventură în descoperirea misterelor trecutului. Cu toate criticile primite, câștigurile de la box office spun că filmul a încasat 1,33 miliarde.

9. Frozen II

În Frozen II, povestea continuă, tot cu Anna, Elsa, Kristoff, Sven și Olaf plecând într-o nouă călătorie, de această dată după ce Elsa a trezit fără să vrea anumite spirite care au determinat ca regatul să fie evacuat. Acțiunea a fost interesantă, iar personajele deja simpatizate de public și-au făcut loc printre preferințe. Frozen II a încasat la box office 1,45 miliarde.

10. Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Force Awakens a încasat 2 miliarde la box office. În această peliculă, Leia Organa e în căutarea fratelui ei, Luke Skywalker. Filmul a fost apreciat în primul datorită faptului că a inclus o serie de personaje din trilogia originală.

Foto: PR

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