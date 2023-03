Filmele SF care au dat greș la box-office, dar au devenit clasice

Deși genul este incontestabil popular în rândul publicului, desigur că nu toate filmele SF pot fi un succes. Există unele care domină în box office , dar există și unele care nu reușesc să atragă publicul și sunt considerate un eșec financiar. Cu toate acestea, multe dintre ele sunt acum privite cu drag, considerate pe scară largă drept clasice și unele dintre cele mai iubite filme SF din toate timpurile.

Tron

Lansat în vara extrem de competitivă a anului 1982, când E.T. Extraterestrul al lui Steven Spielberg domina box office-ul, Tron a fost o realizare cinematografică monumentală. Considerat o realizare tehnică revoluționară, a fost unul dintre primele filme care a folosit CGI, un lucru pe care acum îl considerăm de la sine înțeles ca fiind un instrument fundamental pentru regizori. Tron a spus povestea lui Kevin Flynn (Jeff Bridges), un inginer software nemulțumit a cărui misiune de a scoate adevărul la lumină îl trimite în însăși mainframe-ul și într-o luptă mortală pentru a rămâne în viață.

Deși nu a fost un eșec financiar spectaculos, succesul mediocru al filmului în cinematografe a fost deosebit de dezamăgitor, având în vedere timpul și efortul depus în acest proiect. În ciuda încasărilor din box office, conceptul a avut cel puțin o parte bună. Tron s-a dovedit a fi de neuitat pentru fanii SF-ului și a devenit treptat un adevărat simbol al genului.

Brazil

Anii ’80 au fost, fără îndoială, un deceniu care a împins limitele a ceea ce publicul aștepta de la lumea cinematografică . Până la momentul lansării filmului Brazil, filme precum The Shining și chiar și Time Bandits au adus idei noi genurilor lor și au fost pe bună dreptate răsplătite la box office. Acestea fiind spuse, unele concepte s-au dovedit a fi poate un pic prea îndrăznețe pentru gusturile cinefilului mediu de la acea vreme, lucru pe care Gilliam l-a învățat într-un mod dur după lansarea filmului Brazil din 1985.

Deși a fost recunoscut de critici ca fiind ceva special, a durat ceva timp până când Brazil a fost considerat așa cum este astăzi. Satirizarea sa despre societățile totalitare și atmosfera distopică generală de pe tot parcursul filmului au atras multe comparații cu 1984 a lui George Orwell, unii spectatori considerând că Brazil este egalul povestirii de avertizare a lui Orwell.

Gattaca

Reprezentarea viitorului potențial al omenirii este o temă esențială în multe opere de science fiction. Lansat în toamna anului 1997, Gattaca se întreabă cum ar arăta lumea dacă practica eugenismului ar fi implementată ca piatră de temelie a societății. Reușind să strângă doar 12 milioane de dolari la un buget de 36 de milioane de dolari, Gattaca a fost un eșec notabil și un debut regizoral dificil pentru regizorul Andrew Niccol. Deși nu a reușit la vremea respectivă, Gattaca și-a lăsat de atunci amprenta atât asupra cinefililor, cât și asupra comunității științifice.

The Thing

Într-o bază de cercetare izolată din Antarctica, plictiseala se transformă în teroare pentru echipa care lucrează în această bază, după ce sosește un străin înarmat. Se dovedește a fi de la o stație norvegiană învecinată, iar misterul se adâncește după ce se descoperă că interlopul este singurul supraviețuitor al unui masacru inexplicabil și macabru. Se pare că moartea prematură a colegilor săi a avut loc la scurt timp după ce aceștia au finalizat o descoperire revoluționară în adâncul gheții – ceea ce ridică întrebări suplimentare și mult mai tulburătoare despre viitorul celor încă în viață.

Interpretările solide, efectele vizulale incredibile și un ton straniu care încă se simte fresh după aproximativ 40 de ani sunt toate motive pentru a iubi filmul, însă toate acestea au fost pierdute pentru spectatori la începutul anilor ’80 și a câștigat mai puțin de 14 milioane de dolari la box office.

Dredd

Dredd este plasat într-un viitor nu prea îndepărtat, în care armaghedonul nuclear a decimat Statele Unite și a lăsat națiunea o umbră a ceea ce a fost. Cu toate acestea, umanitatea nu a fost eradicată, deoarece un complex extins pe sute de kilometri, cunoscut sub numele de Mega-City One, servește drept oază în mijlocul pustietăților.

Adaptată după benzile desenate 2000 AD, în care personajul Judecătorul Dredd avea apariții regulate, lansarea din 2012 nu a fost, de fapt, prima lansare în cinematografe care a purtat numele Dredd, după filmul Judge Dredd din 1995, cu Sylvester Stallone în rolul principal.

Cu toate acestea, ecranizarea din 2012 a fost prima care a renunțat la unele dintre elementele satirice ale personajului în favoarea unei interpretări mai realiste și mai curajoase, ceea ce a făcut ca aceasta să devină instantaneu un film popular printre fani. Din nefericire, cifrele neimpresionante la box office au pus capăt oricăror planuri viitoare de franciză, chiar dacă fanii – și distribuția (via Collider) – au cerut o continuare de peste un deceniu.

Dark City

La sfârșitul anilor ’90 a avut loc o mică anomalie, când, unul după altul, filmele care abordau conceptul că realitatea nu este ceea ce pare au dominat ecranul. Deși nu se poate spune că acest grup de filme a inventat ideea, filme precum The Thirteenth Floor, The Truman Show și, bineînțeles, The Matrix, toate au popularizat-o. Înainte de aceste trei, însă, a fost Dark City al regizorului Alex Proyas, un amestec melancolic de imagini neo-noir și concepte SF care continuă să găsească iubire la fanaticii SF.

În timp ce unele filme își pot atribui dificultățile financiare unei recepții brutale din partea criticilor, Dark City a cucerit criticii. Cu toate acestea, aceste laude nu s-au tradus printr-un succes financiar copleșitor, Dark City abia dacă și-a depășit bugetul modest.

Donnie Darko

La prima vedere, Donnie Darko pare să se potrivească mai bine într-o serie de filme de groază decât în cele de science-fiction. Lipsit de nave spațiale și gadgeturi futuriste, decorul acestui thriller din 2001 este în mod hotărât normal, se desfășoară aproape în întregime în limitele unui oraș suburban obișnuit. Totuși, filmul se îndreaptă rapid spre bizar, explorând conceptele de călătorie în timp și universuri paralele.

În ciuda bugetului mic, filmul a eșuat încă de la prima sa rundă de încasări. Din nefericire, filmul a ieșit pe piață la doar o săptămână după evenimentele tragice de la 11 septembrie 2001, iar trailerul prezenta un accident de avion, lucru pe care regizorul Richard Kelly îl recunoaște că „nu era ceva atractiv pentru oameni în acel capitol emoțional, foarte profund traumatizant din istoria noastră”. Cu toate acestea, în anii care au trecut de atunci, filmul care îndeamnă la reflecție și-a câștigat o bază de fani loiali și a fost salutat pe bună dreptate drept un clasic cult.

Starship Troopers

Plasat în viitorul îndepărtat al secolului al XXIII-lea, Starship Troopers imaginează o planetă care a fost unită sub o singură organizație extrem de militaristă, cunoscută sub numele de Federația Cetățenilor Uniți. Aspecte fundamentale ale umanității pot fi obținute de majoritatea oamenilor doar servind Federația. În timp ce, de atunci, a ajuns să fie îndrăgit de majoritatea fanilor de science-fiction datorită decorului său unic și satirizării guvernelor fasciste, vânzările de bilete la momentul lansării sale din 1997 oferă o imagine diferită, încasând doar 54 de milioane de dolari pe piața internă, față de un buget de peste 100 de milioane de dolari.

Blade Runner

Având în vedere cât de popular este Blade Runner în rândul celor mai mulți fani ai SF-ului din zilele noastre, ar putea fi greu de crezut că nu a fost întotdeauna așa. Venit după Alien, Blade Runner a marcat cel de-al treilea lungmetraj al regizorului Ridley Scott, însă nu a reușit să egaleze succesul predecesorului său. Deși thrillerul distopic a înregistrat vânzări de bilete de peste 39 de milioane de dolari, a reușit cu greu să justifice cele 28 de milioane de dolari pe care le-a costat producția și este departe de cifrele la care te-ai fi așteptat, având în vedere statutul de legendă de care se bucură astăzi filmul.

Tank Girl

La fel ca mulți dintre contemporanii săi, Tank Girl este plasat într-un viitor apropiat, în care impactul devastator al unei comete a perturbat ciclul apei și a lăsat o mare parte din Pământ într-un pustiu arid și inospitalier. Bazată pe o populară serie de benzi desenate britanică, adaptarea cinematografică a filmului Tank Girl nu a reușit să aibă un impact la box office, având încasări de doar 4 milioane de dolari din vânzarea de bilete.

Eșecurile filmului pot fi puse, probabil, pe seama dificultății de a transpune cu fidelitate benzile desenate avangardiste într-o adaptare cinematografică care să funcționeze. Dar, deși nu se ridică la același nivel de absurditate ca și materialul sursă, această ecranizare a anilor ’90 a fost totuși amintită cu dragoste de către fanii săi.

FOTO: IMDB

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro