Prințul Harry „nu regretă” publicarea cărții sale de memorii, Spare

Deși a stârnit o sumedenie de controverse, Prințul Harry nu regretă absolut deloc publicarea cărții sale de memorii, Spare. Potrivit Page Six, Harry și Meghan Markle au fost invitați săptămâna trecută la ceremonia de reînnoire a jurămintelor de nuntă a lui Ellen DeGeneres și a partenerei sale, Portia de Rossi, ocazia cu care Ducele de Sussex le-a vorbit celor prezenți la eveniment despre lansarea cărții sale.

Un invitat a povestit pentru Page Six că Prințul Harry era extrem de mândru de succesul volumului său de memorii, care s-a vândut în peste 3,2 milioane de exemplare în întreaga lume într-o singură săptămână.

„Harry a declarat că succesul cărții și reacția pe care aceasta a declanșat-o îl fac foarte fericit. A spus că nu are niciun regret în legătură cu niciuna dintre dezvăluiri și că este ușurat că și-a făcut cunoscută povestea. Cartea a stârnit o reacție uimitoare, a spus el”, a declarat o sursă pentru Page Six.

Aceasta a adăugat și că Meghan și Harry „erau extrem de bine dispuși”, însă că au evitat politicos întrebările legate de participarea lor la ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea, ce va avea loc pe 6 mai.

Potrivit aceleași publicații, se pare că Regele Charles al III-lea și-ar dori ca Ducii de Sussex să fie prezenți la eveniment, însă o sursă a declarat recent pentru revista People că cei doi nu au fost încă invitați.

Prințul Harry a dezvăluit în noua sa carte de memorii multe detalii intime, ce vizau atât relația cu actuala sa soție, Meghan Markle, cât și interacțiunea cu familia regală britanică. Acesta a povestit chiar cum a fost atacat de fratele său, Prințul William, în 2019, în casa lui din Londra, Nottingham Cottage.

În timpul unei discuții, Prințul William ar fi jignit-o pe Meghan Markle, declarând despre aceasta că este „dificilă”, „nepoliticoasă” şi „necioplită.” La rândul său, Ducele de Sussex l-ar fi acuzat pe fratele lui că nu face altceva decât să repete poveștile apărute în presa britanică. Potrivit cărții, Harry ar fi încercat să aplaneze conflictul, oferindu-i lui William un pahar cu apă pentru a se calma.

Cu toate acestea, cearta ar fi escaladat, Prințul William atacându-l pe Harry, care a căzut la podea.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lanțul şi m-a trântit la pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, a scris Prinţul Harry, potrivit The Guardian.