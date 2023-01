Prințul Harry, dezvăluiri șocante despre fratele său, Prințul William: „M-a trântit la pământ”

Deși încă nu a fost lansată oficial, Spare, cartea autobiografică a Prințului Harry, stârnește o adevărată controversă. Publicația The Guardian a intrat în posesia unui fragment, în care Prințul Harry susține că a fost atacat de fratele său, William, în 2019, în casa lui din Londra, Nottingham Cottage.

În timpul discuției, Prințul William ar fi jignit-o pe Meghan Markle, declarând despre aceasta că este „dificilă”, „nepoliticoasă” şi „necioplită.” La rândul său, Ducele de Sussex l-ar fi acuzat pe fratele lui că nu face altceva decât să repete poveștile apărute în presa britanică. Potrivit cărții, Harry ar fi încercat să aplaneze conflictul, oferindu-i lui William un pahar cu apă pentru a se calma.

Cu toate acestea, cearta ar fi escaladat, Prințul William atacându-l pe Harry, care a căzut la podea.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lanțul şi m-a trântit la pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, a scris Prinţul Harry, potrivit The Guardian.