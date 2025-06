EXCLUSIV: Cristina și Denis Ștefan, vacanță de cuplu la Roma. Ce planuri au cei doi și unde vor pleca cu fetițele

Prezentă la ELLE New Media Awards 2025, Cristina Ștefan, soția actorului Denis Ștefan, a atras privirile cu apariția sa radiantă și energia pozitivă, dar și cu sinceritatea cu care ne-a vorbit despre planurile sale de vară și despre un proiect profesional cu totul special. Dresscode-ul sporty-chic a fost perfect pentru Cristina, care a venit direct de la sala de pilates, combinând astfel ținuta de sport cu un touch glam.

Cristina Ștefan, vacanță alături de soțul ei

Într-un interviu acordat în exclusivitate, Cristina Ștefan ne-a dezvăluit că vacanța va începe cu un moment dedicat doar relației de cuplu, urmând apoi „nebunia frumoasă” alături de fiicele ei, Delia și Dominique.

„O să plecăm în iulie la început, imediat după ziua mea. O să plec cu Denis. Prima vacanță din vara asta este cea de cuplu, trebuie să ne odihnim, să fim fresh ca după să plecăm cu fetele unde începe, să zicem, nebunia. O să plecăm în Roma acum, iar cu fetele nu am stabilit”, ne-a mărturisit Cristina.

Fiind o familie activă și flexibilă, planificarea vacanțelor se face în funcție de proiectele lui Denis Ștefan, care variază de la o perioadă la alta. „Nu suntem genul de familie care-și cumpără bilete… Eu am job-ul stabil, dar Denis are diferite proiecte și atunci cum prindem o săptămână sau mai puțin… am rezervat și am plecat. Clar mergem cu fetele la mare”, a adăugat ea.

Pe lângă viața de familie și activitățile din timpul liber, Cristina Ștefan este implicată și într-un proiect profesional de suflet, născut din dorința de a se reinventa după ce a devenit mamă a doua oară.

„După al doilea copil am vrut să predau și atunci am deschis împreună cu mama mea studio-ul de pilates reformer de aproape doi ani și suntem patru instructori acum și e foarte mișto”, a spus ea, evidențiind și legătura profundă pe care o are cu mama sa.

Detalii despre viața de familie

Cristina și Denis Ștefan sunt căsătoriți din anul 2013, iar împreună au două fiice, Delia și Dominique. Actorul și soția lui își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți în declarațiile despre relația lor.

Cristina Ștefan a vorbit recent despre relația cu soțul ei. Vedeta a dezvăluit de la ce pornesc micile tensiuni dintre ea și Denis Ștefan.

„Nu pot să zic că sunt certuri, ci contraziceri. De exemplu, că trebuia astăzi să o las pe Delia, fata cea mare să facă nu știu ce, trebuia să nu-i dai pantaloni, mici chestii, nu neapărat certuri. Nu avem timp să ne certăm. Avem un program strict, cu job, cu copii, ne împărțim activitățile”, a declarat Cristina Ștefan pentru Spynews.ro.

În ciuda programului lor încărcat, Cristina și Denis Ștefan încearcă să respecte un obicei pe care îl consideră important.

„Ne vedem seara cu toții, e foarte important, avem masa împreună, cina, povestim ce s-a întâmplat peste zi. E foarte important. În rest în prima parte a zilei suntem foarte mult plecați, nu avem timp real să ne certăm sau să ne contrazicem. Nu e neapărat o regulă, ci o plăcere. Cred că e nevoie să te strângi după o zi plină, să mănânci liniștit, să vorbești, să râzi, să discuți ce ai făcut peste zi. E foarte importantă treaba asta și ne ținem de ea. Cine e întotdeauna în familie acasă.”

