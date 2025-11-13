Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1, finanțat de Primăria Sectorului, marchează o nouă etapă în strategia de regenerare urbană prin activități culturale, după succesul programului desfășurat în zona Amzei. Proiectul face parte din platforma Cartierul Creativ, care își propune să activeze comunități din București prin intervenții culturale, colaborative și interdisciplinare.

Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1 este un proiect The Institute, finanțat de Primăria Sectorului 1 și prezentat de Banca Transilvania. Prin această nouă direcție, Cartierul Creativ continuă demersul de a revitaliza zone urbane cu potențial cultural ridicat, transformându-le în ecosisteme vii pentru artiști, creativi și locuitorii cartierului.

De la Amzei la Grivița – un nou capitol în regenerarea urbană prin cultură

Timp de trei ani, Cartierul Creativ s-a concentrat pe Microzona Amzei, printr-un program amplu de evenimente, expoziții și activări, care au transformat spațiul într-un laborator urban pentru inovație culturală. Programul curatorial al Amzei Creative Corner a generat peste 50 de expoziții și proiecte interdisciplinare, explorând teme precum ecosistemele urbane, memoria afectivă a orașului și revitalizarea spațiilor de utilitate publică.

Pornind de la această experiență, Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1 își propune să devină următoarea destinație a regenerării culturale, un spațiu în care patrimoniul artistic al zonei întâlnește noile practici și inițiative contemporane.

„De peste 15 ani, Fundația The Institute dezvoltă proiecte care conectează oameni, organizații și idei din domeniul creativ, contribuind la creșterea consumului cultural și la regenerarea urbană prin cultură a unor zone ale Bucureștiului. Facem acest lucru atât prin Romanian Design Week și RDW Design GO!, un nucleu care exprimă efervescența creativității românești și conturează o imagine coerentă a designului și inovației locale, iar de 8 ani și prin proiectele demarate de Cartierul Creativ. Dacă totul a început în jurul zonei Brezoianu – Cișmigiu, acum încheiem o etapă importantă a proiectului, ce a fost dedicată microzonei Amzei și ne concentrăm pe următoarea zonă. Cartierul Creativ – Grivița este un demers care își propune să dezvăluie bucureștenilor, și nu numai, potențialul pe care îl are Calea Griviței, o zonă cu o identitate culturală puternică, susținută de o instituție cu istorie și impact major asupra scenei culturale românești, UNArte, și de inaugurarea unor spații precum Teatrul Grivița 53. Considerăm extrem de valoros și un precedent demn de urmat faptul că, în jurul acestei lansări, s-au reunit actori ai administrației publice ca Primăria Sectorului 1 și Primăria Municipiului București (prin ExpoArte), mediul academic prin UNArte, instituții culturale precum MNLR, antreprenori și creativi pe care orice oraș și i-ar dori (Primitiv Plants, Centrul de Resurse în Fotografie, Insula 42, OTOTO Station, J’ai Bistrot), alături de companii care sprijină constant scena culturală românească, precum Banca Transilvania. Cartierul Creativ rămâne, în continuare, o declarație de dragoste pentru București, un oraș aflat la intersecția dintre trecut și modernitate, între relaxare, ambiție și renaștere”, declară Andrei Borțun, Președinte & CEO The Institute.

Deschiderea Grivița Creative Corner

Primul pas în activarea Microzonei Grivița este deschiderea Grivița Creative Corner, un info point al Cartierului Creativ, amplasat în fostul atelier de ipsos din Calea Griviței 35, loc emblematic pentru istoria artistică a Bucureștiului. Timp de peste o jumătate de secol, atelierul a servit generații întregi de sculptori, studenți și restauratori, fiind locul unde s-au turnat busturi, medalioane și elemente decorative pentru școli și muzee. În anii 90, spațiul a fost preluat de Maria Rădulescu, care a continuat tradiția maeștrilor Ion Jalea, Ion Irimescu și Constantin Baraschi. Astăzi, locul își continuă povestea sub o nouă formă: Grivița Creative Corner devine un spațiu deschis comunității.

„Încăperea principală a fostei drogherii, împreună cu studio-ul suspendat deasupra gangului și nivelul subteran, alcătuiesc acum un inventar de camere deschise către oraș, ca parte a proiectului cultural de regenerare urbană Cartierul Creativ”, explică Cristian Beșliu, arhitect al studioului alt.corp, care a semnat conceptul de amenajare.

Evenimentul de lansare. 14 noiembrie, ora 18.00

Grivița Creative Corner se va deschide oficial vineri, 14 noiembrie 2025, ora 18:00, printr-un eveniment dedicat comunității locale și creative. Programul include un tur ghidat al spațiului și vernisajul expoziției „În prezența absenței”, semnată de artista Cristina Chirilă. Expoziția explorează absența ca formă de prezență, transformând durerea în limbaj poetic prin pictură, broderie, metal și sticlă. Obiectele devin metafore vizuale pentru memorie și transformare, propunând o reflecție profundă asupra relației dintre viață, moarte și continuitate.

Obiectivele Microzonei Grivița – cultură, identitate și comunitate

Proiectul Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1 urmărește, pe termen lung, creșterea consumului cultural în rândul locuitorilor cartierului, printr-un program susținut de informare, educație și activare locală. Scopul este ca noile generații de tineri și locuitori ai Griviței să redescopere cultura ca parte firească a vieții cotidiene și să o integreze în modul lor de a trăi și de a petrece timpul liber.

În același timp, proiectul își propune să readucă în conștiința comunității identitatea culturală a Griviței, un cartier care s-a bucurat și se bucură de energia unei instituții emblematice, Universitatea Națională de Arte. Aceasta este universitatea care l-a dat lumii pe Constantin Brâncuși și României pe marii artiști despre care învățăm astăzi, iar prezența ei conferă cartierului un potențial creativ unic, ce poate fi valorificat în beneficiul comunității locale.

O rețea culturală pentru comunitate

Cartierul Grivița găzduiește una dintre cele mai diverse și promițătoare scene creative din București:

instituții publice de cultură precum Muzeul Literaturii Române, Teatrul Dramaturgilor români, Sala Radio

organizații independente precum Teatrul Grivița 53

antreprenori creativi precum Jai Bistrot, Primitiv Plants, Iso Film Lab, Camera Lucida Lab, Ioana Ciolacu Studio, Piua Studio

galerii de artă: Centrul de Resurse în Fotografie, Insula 42, Asociația Artiștilor Plastici București, Spațiul de Artă Contemporană / SAC

Prin conectarea acestor actori locali, proiectul Cartierul Creativ Microzona Grivița își propune să construiască o rețea culturală colaborativă care să stimuleze producția, promovarea și consumul cultural local. Această rețea va fi vizibilă printr-o hartă culturală a cartierului disponibilă atât în format fizic, cât și online, care va promova trasee, spații și evenimente din cartier. Fiecare membru al rețelei va contribui la promovarea programului comun în propriile spații.

Despre Cartierul Creativ Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1

Cartierul Creativ Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1 este un proiect The Institute, finanțat de Primăria Sectorului 1 și prezentat de Banca Transilvania. Proiectul face parte din programul Cartierul Creativ, platformă de regenerare urbană prin cultură, dezvoltată de The Institute.

Cartierul Creativ este un proiect The Institute de poziționare și de regenerare urbană, un ecosistem creativ în centrul Bucureștiului, o inițiativă ce își propune valorificarea și potențarea industriilor creative, a organizațiilor și a proiectelor culturale din această zonă, din dorința de a contribui la creșterea calității vieții și din speranța că poate contribui la schimbarea narațiunii Bucureștiului, prin expunerea, promovarea și dezvoltarea scenei și a efervescenței creative locale.

The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de peste 25 de ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România. Prin tot ceea ce face, contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. Este fondator al proiectelor Romanian Design Week, DIPLOMA Show, Gala Societății Civile, Internetics și inițiator al programelor ASAP România și Combinat.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro