Tipuri de limite pe care este în regulă să le pui în relație cu familia partenerului tău

Limitele în relație cu familia nu înseamnă doar familia de origine a partenerului tău, adică părinții, unchi, mătuși, veri etc, ci se aplică și familiei tale de origine. Altfel discutăm despre reguli valabile doar pentru unii, ceea ce poate duce la serioase conflicte între tine și partenerul tău deoarece fiecare este loial atât cuplului cât și familiei din care provine. Iar un război între cele două perechi de părinți este ceva ce cu siguranță vreți să evitați.

Atingerile

Uneori oamenii sunt foarte expansivi în manifestările lor de entuziasm, bucurie, afecțiune. Iar această expansivitate se manifestă și corporal prin îmbrățișări strânse, mângâieri, sărutări apăsate pe obraz, frunte sau creștet, în contexte de petrecere luatul la dans cu forța etc. Ai tot dreptul să le refuzi atunci când nu te simți confortabil cu ele, când reprezintă o intruziune serioasă a spațiului tău personal. Să accepți pentru a nu deranja, a le face pe plac, a păstra armonia, a nu crea discuții reprezintă o formă de capitulare și te plasezi pe tine în disconfort.

Vizitele

Casa voastră este spațiul vostru sigur, cuibul, locul care funcționează ca un cocon de protecție. Cum ar fi ca cineva să aibă chei de la acest spațiu, ori să nu aibă, dar să vină fără să anunțe ori de câte ori are chef? Vizitele surpriză sunt o altă variantă de încălcare a spațiului personal, iar limita trebuie trasată cât se poate de clar și de ferm. Cine face asta? Fiecare se ocupă de proprii părinți și discută cu ei. Întâi tu cu partenerul stabiliți limitele, regulile, apoi le comunicați tu părinților tăi, el părinților săi.

Vacanțele cu familia extinsă

Vă doriți așa ceva? Dacă da câte zile, unde, cum anume să se desfășoare programul? Atenție și la obligativitatea de a petrece foarte mult timp cu rudele de vârstă similară, doar pentru că aveți asta în comun și să nu se supere mătușile.

Să fiți ca două prietene…

… tu cu mama, mătușa, bunica, verișoara, o anumită rudă de sex feminin. Desigur, tu îți alegi prietenele, ce și cât spui despre tine sau despre relația ta, iar gradul de rudenie prin alianță, dacă sunteți căsătoriți, nu înseamnă automat prietenie. Puteți avea o relație cordială, poate chiar apropiată, fără a fi forțată altă etichetare.

Social media

Felul în care te expui în social media îl alegi tu pentru tine, iar platformele au și posibilitatea de a accepta sau nu să fie vizibilă o postare în care ai fost etichetată. Sunt persoane care își expun online viața și participarea la absolut fiecare eveniment, și cărora li se pare normal să facă asta și pentru alții. Te poți retrage când se fac poze, să ceri specific să șteargă persoana respectivă poze sau filmări făcute cu telefonul în care apari și tu. Ai dreptul la intimitate, inclusiv în această formă.

Copiii care se explică

Părinți dominatori care și la 40 de ani cer ca fiul sau fiica lor, cuplul căsătorit sau în relație de ceva vreme, să vină să explice fiecare decizie luată, să accepte să fie controlați, ghidați precum niște adolescenți. Este nesănătos pe atât de multe paliere.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro