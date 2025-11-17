Iulia Vântur a cântat colinde românești la Vatican, în fața Papei Leon XIV: „Am simțit o pace adâncă, o mare bucurie și o binecuvântare…”

Iulia Vântur a avut onoarea de a cânta colinde românești la Vatican, în fața lui Papa Leon XIV.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 17.11.2025, 09:40,  de  Andreea Ilie
Iulia Vantur la Vatican
VEZI FOTO
POZA 1 / 9

Iulia Vântur a avut onoarea de a cânta la Vatican, în fața lui Papa Leon XIV și a celor mai importanți lideri spirituali ai lumii, în Auditorium-ul Paul VI Hall, în cadrul evenimentului grandios ale cărui ecouri au făcut înconjurul lumii prin care s-au marcat 60 de ani de „Nostra AEtate”, declarația promulgată de Papa Paul al VI-lea în 1965 care a reprezentat un moment crucial în dialogul interreligios.

Artista din România a avut două momente distincte pe scena impunătoare a Auditoriulului de la Vatican, fiecare dintre ele cu o puternică încărcătură emoțională și simbolică. În prima parte, Iulia Vântur a cântat cu emoție un colaj de colinde românești, printre care „La Bethlehem colo-n jos”, cu care își colindă an de an părinții și care a fost decisiv pentru începutul carierei sale în India, iar al doilea act al reprezentației de la Vatican a fost ca parte a imnului internațional despre unitate „We are the new world”, alături de Poo Bear, Jizelle & Jason Boyd, Vijay, Stephen, Sanjana și alți artiști.

„Mi s-a părut cu totul ireal. Nu mi-am imaginat vreodată că vocea mea se va auzi la Vatican, că renumitul auditorium Paul VI va răsuna a cântec românesc. Nici în visele mele cele mai frumoase n-am crezut ca voi avea momentul meu artistic la Vatican și, în plus, voi fi parte dintr-un proiect global atât de important cum este ‘We are the new world’, împreună cu unul dintre cei mai de succes muzicieni ai lumii, Poo Bear, cu adorabilii Jizelle si Jason Boyd, cu talentații Vijay Yesudas și Stephen Devassy. Dar câteodată, iată că realitatea bate orice imaginație. Am învățat că viața îmi oferă daruri minunate, însă trebuie să fiu mereu pregătită să le primesc.”, a mărturisit plină de emoție și de recunoștință Iulia Vântur.

Invitația de a fi parte din proiectul-imn al marelui Poo Bear și din evenimentul de la Vatican care celebrează 60 de ani de la „Nostra Aetate” a pornit de la Dr. Sanjana Jon, o personalitate emblematică a filantropiei mondiale, alături de care Iulia Vântur colaborase la anumite activități umanitare, împreună cu Fundația „Give Life Foundation”.

„Când mi s-a propus să cânt la Vatican, am crezut că visez sau că nu aud bine. Am întrebat de câteva ori, să mă asigur că nu înțeleg greșit. Când am aflat că și Papa Leon va fi prezent în auditorium și am înțeles amplitudinea evenimentului mi s-a părut ireal, dar în același timp foarte… firesc. Din fericire, nu am avut foarte mult timp să mă gândesc la dimensiunea acestui eveniment. Probabil neașteptat… nu am avut emoții mai deloc. Am simțit mereu ca o binecuvântare, ca o voce care-mi spunea mereu ‘ești exact unde trebuie, faci exact ce trebuie’, ‘a fost menit să fii aici’. E un sentiment foarte greu de descris în cuvinte, însă am simțit o pace adâncă, o mare bucurie și o binecuvântare să fiu la Vatican, pe acea scenă. Din momentul în care am ajuns la Roma, la Vatican, am simțit că plutesc. A fost pentru prima dată când am intrat în statul Vatican, când l-am vizitat, este copleșitor. Repetițiile au avut acel moment magic, când sala auditorium a fost inundată de emoția colindului românesc”, a povestit Iulia Vântur despre unul dintre cele mai importante evenimente din întreaga viață și carieră.

Iulia Vântur și-a dorit cel mai mult, atunci când și-a creionat conceptul momentului, să cânte în limba română, cu câteva inserții indiene, și să facă în așa fel încât esența românească să fie prezentă și să emoționeze pe scena auditoriumului de la Vatican.

„În momentul spectacolului, când am pășit pe scenă, am simtit pulsul, energia miilor de oameni prezenți acolo și curiozitatea lor. Cel mai neașteptat, dar frumos, sentiment l-am trăit atunci când am revenit în public, după cântare, să iau loc pentru discursul Papei Leon, iar oamenii din diverse colțuri ale lumii îmi mulțumeau pentru momentul de pe scenă, îmi spuneau că au fost atinși de sensibilitatea momentului, de vocea mea și erau curioși să afle mai mult despre mine, despre cântecele pe care le-am cântat, despre limbile în care am cântat. Impresionantă deschiderea și curiozitatea audienței, m-au copleșit. Apoi discursul Papei Leon cred că a rezonat cu sufletele tuturor celor prezenți, la unison. A fost o seară… divină!”, descrie momentul cu emoție Iulia Vântur

Evenimentul de la Vatican i-a adus Iuliei un val memorabil de energie pozitivă, recunoștință și emoție, dar și întâmplări care i-au marcat cu siguranță traseul profesional și uman.

„E un sentiment aparte sa te afli în fața unei personalități atât de puternice ca cea a Papei Leon. Am păstrat această amintire și într-o fotografie împreună cu Papa Leon, care-mi va aminti mereu de grația divină și de binecuvântarea primită. În plus, am avut parte și de o altă surpriză care m-a făcut să pun mâna pe telefon și să o sun pe loc pe mama. La Vatican, a zburat special pentru noi, un reprezentant al Ecole Supérieure Robert de Sorbon care a venit să ne onoreze cu diplome. Eu am primit diploma Magister of Arts – Honoris Causa cu zâmbetul până la urechi și cu extrem de multă recunoștință.”, a mai spus ea.

Citește și:
Adele, schimbare radicală de carieră. Artista va apărea într-un film regizat de Tom Ford

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce schimbări aduce sezonul 3 al emisiunii Power Couple. Dezvăluirile făcute de prezentatorul Dani Oțil: "Am făcut lucruri wow"
People
Ce schimbări aduce sezonul 3 al emisiunii Power Couple. Dezvăluirile făcute de prezentatorul Dani Oțil: "Am făcut lucruri wow"
Sophie Grégoire, dezvăluiri despre relația fostului ei soț, Justin Trudeau, cu Katy Perry: "Sunt foarte conștientă că..."
People
Sophie Grégoire, dezvăluiri despre relația fostului ei soț, Justin Trudeau, cu Katy Perry: "Sunt foarte conștientă că..."
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul pe internet alături de mama lui
People
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul pe internet alături de mama lui
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, de când au devenit părinți: "Dacă putea..."
People
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, de când au devenit părinți: "Dacă putea..."
Lady Gaga, dezvăluiri tulburătoare despre sănătatea sa mintală: "Am cedat complet"
People
Lady Gaga, dezvăluiri tulburătoare despre sănătatea sa mintală: "Am cedat complet"
Nadia Comăneci, secretul mariajului de aproape 30 de ani cu Bart Conner: "Este extrem de important"
People
Nadia Comăneci, secretul mariajului de aproape 30 de ani cu Bart Conner: "Este extrem de important"
Libertatea
Iulia Vântur a cântat colinde românești la Vatican, în fața Papei Leon XIV. Cum a primit propunerea: „Am crezut că visez sau că nu aud bine”
Iulia Vântur a cântat colinde românești la Vatican, în fața Papei Leon XIV. Cum a primit propunerea: „Am crezut că visez sau că nu aud bine”
Imagine inedită cu băiețelul lui Ianis Hagi. La aproape trei luni, Giorgios e îmbrăcat cu hainele echipei naționale a României
Imagine inedită cu băiețelul lui Ianis Hagi. La aproape trei luni, Giorgios e îmbrăcat cu hainele echipei naționale a României
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Cum a reacționat Ilinca Vandici atunci când Teo Trandafir a comparat-o cu Loredana Chivu. „Ți-ai bătut joc de mine acum”
Cum a reacționat Ilinca Vandici atunci când Teo Trandafir a comparat-o cu Loredana Chivu. „Ți-ai bătut joc de mine acum”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul. Nimeni nu reușește să îi ghicească vârsta când se uită la ele
Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul. Nimeni nu reușește să îi ghicească vârsta când se uită la ele
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu”
Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu”
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Ipostaza neașteptată în care au fost surprinși Dan Alexa și Denise Rifai. Mesajele au început să curgă: „Felicitări, vă potriviți!” Wow, ce apariție! FOTO
Ipostaza neașteptată în care au fost surprinși Dan Alexa și Denise Rifai. Mesajele au început să curgă: „Felicitări, vă potriviți!” Wow, ce apariție! FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! Incredibil cum arată acum! / FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! Incredibil cum arată acum! / FOTO
catine.ro
Horoscopul săptămânii 17 noiembrie – 23 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 17 noiembrie – 23 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Britney Spears și surorile Kardashian au planificat o petrecere în pijamale. Ce imagini au publicat vedetele în mediul online
Britney Spears și surorile Kardashian au planificat o petrecere în pijamale. Ce imagini au publicat vedetele în mediul online
Mai multe din people
Mădălina Ghenea, dezvăluiri emoționante despre fiica ei, Charlotte: "Va fi o femeie puternică"
Mădălina Ghenea, dezvăluiri emoționante despre fiica ei, Charlotte: "Va fi o femeie puternică"
People

Mădălina Ghenea a vorbit cu emoție și admirație față de fiica sa, Charlotte.

+ Mai multe
Diana Dumitrescu a apelat la o nouă schimbare de look: "Culoarea asta e exact ce aveam nevoie"
Diana Dumitrescu a apelat la o nouă schimbare de look: "Culoarea asta e exact ce aveam nevoie"
People

Diana Dumitrescu a dezvăluit o nouă schimbare de look.

+ Mai multe
Billie Eilish îl critică dur pe Elon Musk, care ar putea deveni prima persoană din lume cu o avere estimată la un trilion de dolari: "Un nenorocit patetic"
Billie Eilish îl critică dur pe Elon Musk, care ar putea deveni prima persoană din lume cu o avere estimată la un trilion de dolari: "Un nenorocit patetic"
People

Billie Eilish îl atacă public pe Elon Musk, în timp ce averea acestuia se apropie de un trilion de dolari.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC