Iulia Vântur a cântat colinde românești la Vatican, în fața Papei Leon XIV: „Am simțit o pace adâncă, o mare bucurie și o binecuvântare…”

Iulia Vântur a avut onoarea de a cânta la Vatican, în fața lui Papa Leon XIV și a celor mai importanți lideri spirituali ai lumii, în Auditorium-ul Paul VI Hall, în cadrul evenimentului grandios ale cărui ecouri au făcut înconjurul lumii prin care s-au marcat 60 de ani de „Nostra AEtate”, declarația promulgată de Papa Paul al VI-lea în 1965 care a reprezentat un moment crucial în dialogul interreligios.

Artista din România a avut două momente distincte pe scena impunătoare a Auditoriulului de la Vatican, fiecare dintre ele cu o puternică încărcătură emoțională și simbolică. În prima parte, Iulia Vântur a cântat cu emoție un colaj de colinde românești, printre care „La Bethlehem colo-n jos”, cu care își colindă an de an părinții și care a fost decisiv pentru începutul carierei sale în India, iar al doilea act al reprezentației de la Vatican a fost ca parte a imnului internațional despre unitate „We are the new world”, alături de Poo Bear, Jizelle & Jason Boyd, Vijay, Stephen, Sanjana și alți artiști.

„Mi s-a părut cu totul ireal. Nu mi-am imaginat vreodată că vocea mea se va auzi la Vatican, că renumitul auditorium Paul VI va răsuna a cântec românesc. Nici în visele mele cele mai frumoase n-am crezut ca voi avea momentul meu artistic la Vatican și, în plus, voi fi parte dintr-un proiect global atât de important cum este ‘We are the new world’, împreună cu unul dintre cei mai de succes muzicieni ai lumii, Poo Bear, cu adorabilii Jizelle si Jason Boyd, cu talentații Vijay Yesudas și Stephen Devassy. Dar câteodată, iată că realitatea bate orice imaginație. Am învățat că viața îmi oferă daruri minunate, însă trebuie să fiu mereu pregătită să le primesc.”, a mărturisit plină de emoție și de recunoștință Iulia Vântur.

Invitația de a fi parte din proiectul-imn al marelui Poo Bear și din evenimentul de la Vatican care celebrează 60 de ani de la „Nostra Aetate” a pornit de la Dr. Sanjana Jon, o personalitate emblematică a filantropiei mondiale, alături de care Iulia Vântur colaborase la anumite activități umanitare, împreună cu Fundația „Give Life Foundation”.

„Când mi s-a propus să cânt la Vatican, am crezut că visez sau că nu aud bine. Am întrebat de câteva ori, să mă asigur că nu înțeleg greșit. Când am aflat că și Papa Leon va fi prezent în auditorium și am înțeles amplitudinea evenimentului mi s-a părut ireal, dar în același timp foarte… firesc. Din fericire, nu am avut foarte mult timp să mă gândesc la dimensiunea acestui eveniment. Probabil neașteptat… nu am avut emoții mai deloc. Am simțit mereu ca o binecuvântare, ca o voce care-mi spunea mereu ‘ești exact unde trebuie, faci exact ce trebuie’, ‘a fost menit să fii aici’. E un sentiment foarte greu de descris în cuvinte, însă am simțit o pace adâncă, o mare bucurie și o binecuvântare să fiu la Vatican, pe acea scenă. Din momentul în care am ajuns la Roma, la Vatican, am simțit că plutesc. A fost pentru prima dată când am intrat în statul Vatican, când l-am vizitat, este copleșitor. Repetițiile au avut acel moment magic, când sala auditorium a fost inundată de emoția colindului românesc”, a povestit Iulia Vântur despre unul dintre cele mai importante evenimente din întreaga viață și carieră.

Iulia Vântur și-a dorit cel mai mult, atunci când și-a creionat conceptul momentului, să cânte în limba română, cu câteva inserții indiene, și să facă în așa fel încât esența românească să fie prezentă și să emoționeze pe scena auditoriumului de la Vatican.

„În momentul spectacolului, când am pășit pe scenă, am simtit pulsul, energia miilor de oameni prezenți acolo și curiozitatea lor. Cel mai neașteptat, dar frumos, sentiment l-am trăit atunci când am revenit în public, după cântare, să iau loc pentru discursul Papei Leon, iar oamenii din diverse colțuri ale lumii îmi mulțumeau pentru momentul de pe scenă, îmi spuneau că au fost atinși de sensibilitatea momentului, de vocea mea și erau curioși să afle mai mult despre mine, despre cântecele pe care le-am cântat, despre limbile în care am cântat. Impresionantă deschiderea și curiozitatea audienței, m-au copleșit. Apoi discursul Papei Leon cred că a rezonat cu sufletele tuturor celor prezenți, la unison. A fost o seară… divină!”, descrie momentul cu emoție Iulia Vântur

Evenimentul de la Vatican i-a adus Iuliei un val memorabil de energie pozitivă, recunoștință și emoție, dar și întâmplări care i-au marcat cu siguranță traseul profesional și uman.

„E un sentiment aparte sa te afli în fața unei personalități atât de puternice ca cea a Papei Leon. Am păstrat această amintire și într-o fotografie împreună cu Papa Leon, care-mi va aminti mereu de grația divină și de binecuvântarea primită. În plus, am avut parte și de o altă surpriză care m-a făcut să pun mâna pe telefon și să o sun pe loc pe mama. La Vatican, a zburat special pentru noi, un reprezentant al Ecole Supérieure Robert de Sorbon care a venit să ne onoreze cu diplome. Eu am primit diploma Magister of Arts – Honoris Causa cu zâmbetul până la urechi și cu extrem de multă recunoștință.”, a mai spus ea.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro