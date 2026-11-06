Horia Brenciu, emoționat de Theo Rose. Cum a surprins-o pe artistă: „Ce moment sublim”

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Horia Brenciu a surprins-o pe Theo Rose, colega sa de la „Vocea României”, într-un moment emoționant pe scenă.

Horia Brenciu, video emoționant cu Theo Rose

Theo Rose a trăit un moment cu totul special pe scenă. La unul dintre concertele sale din cadrul turneului Acorduri Ample, artista a chemat-o pe scenă pe mama ei. Cele două au cântat împreună, iar momentul a fost surprins de către Horia Brenciu, cel care a publicat filmarea pe rețelele de socializare.

„Iartă-mă, Teodora, dar nu m-am putut abține să nu postez asta! Ce moment sublim! Fiica și-a invitat mama pe scenă și cu cea mai mare delicatețe are grijă de emoțiile ei, conducând-o prin piesa. Îi ține ritmul, bătând-o ușor pe spate, dar o și încurajează lăsând-o singură, când refrenul se repetă. Alături de mama sa, Teodora trece subtil de la fiică la profesor și într-un final, la partener de duet. Sper ca în 7 zile să se repete momentul ăsta și la Sala Palatului! Bravo, fata mea! Felicitări, Nina, mama frumoasă a Teodorei!”, a scris Horia Brenciu pe Instagram.

Theo Rose, despre rolul de antrenoare de la Vocea României

Theo Rose s-a alăturat juriului emisiunii „Vocea României” începând cu cel de-al zecelea sezon. Inițial, artista a format o echipă cu Smiley, iar în prezent este antrenoare în echipă cu Horia Brenciu.

Theo Rose este mândră de concurenții care fac parte din echipa formată din ea și Horia Brenciu. Amândoi sunt preocupați să le ofere acestora cele mai bune sfaturi, astfel încât să ajungă cât mai departe în competiția muzicală.

„Nu știu cum am făcut, ce-am făcut, dar eu zic că sezonul ăsta ne-am ales cu unii dintre cei mai buni concurenți. Sunt tare mândră de ei și, sincer, nici nu vreau să mă gândesc la ce urmează. Că vin battle-urile și începe chinul nostru. Ne dăm peste cap să le alegem piesele potrivite, să-i punem pe fiecare în valoare și, după toată munca și repetițiile, trebuie să renunțăm la jumătate dintre ei. Nu-mi place deloc partea asta, dar am eu așa un sentiment că, la ce concurenți avem în echipă, vor fi mulți dintre ei salvați de ceilalți antrenori”, a spus Theo Rose pentru tvmania.ro.

Fanii se întreabă dacă ar exista o posibilă colaborare muzicală între Theo Rose și Tudor Chirilă, iar artista a răspuns acestei curiozități.

„Am avut piesă și cu Horia, și cu Irina, și cu Smiley, au rămas doar el și Pavel. (râde) Eu îl admir foarte tare pe Tudor, dincolo de înțepăturile pe care le are el cu Tăicuțu, și chiar cred că ar ieși ceva frumos dacă ne-am pune amândoi mintea la contribuție. Acum, să vedem când ne potrivim cu timpul și inspirația.”

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Foto: Arhiva ELLE

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