Cosmina Păsărin revine pe micile ecrane. În ce serial de la PRO TV va apărea și alături de cine joacă: „O experiență foarte specială pentru mine”

Băieți Buni: pe viață, continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile, îi va readuce în fața publicului pe unii dintre actorii emblematici ai primului sezon, dar va introduce și personaje noi.

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  de  Andreea Ilie
Cosmina Păsărin revine pe micile ecrane. În ce serial de la PRO TV va apărea și alături de cine joacă: "O experiență foarte specială pentru mine"

La începutul anilor 2000, Băieți Buni, considerat primul serial polițist românesc, ținea telespectatorii cu sufletul la gură în fața micilor ecrane. La peste două decenii de la difuzare, unele personaje au rămas întipărite în memoria publicului, iar printre acestea se numără și Guvida, interpretată de Cosmina Păsărin.

Cosmina Păsărin despre rolul din Băieți Buni: Pe Viață

În noul sezon, Băieți Buni: Pe Viață, care va putea fi urmărit în curând la PRO TV și pe VOYO, actrița revine în rolul care a consacrat-o, în timp ce noi personaje își fac apariția în universul serialului, printre acestea numărându-se și cel interpretat de actorul Cosmin Dominte.

„Să mă întorc la personajul meu după mai bine de 20 de ani a fost o experiență foarte specială pentru mine. E unul dintre acele lucruri pe care nu-ți imaginezi că o să le mai trăiești și tocmai de aceea m-a bucurat enorm propunerea de a reveni în acest proiect. Guvida s-a schimbat, evident, așa cum ne-am schimbat și noi în toți anii aceștia, dar și-a păstrat esența. Este în continuare curajoasă, calculată și capabilă să surprindă, însă experiențele prin care a trecut și-au pus amprenta asupra ei. Mi-a plăcut foarte mult să descopăr cine este astăzi și să mă întorc pe platou într-o poveste care a făcut parte din viața mea acum mai bine de două decenii. Mi se pare fascinant să ai ocazia să reiei un personaj după atât de mult timp și să-l descoperi într-o altă etapă a vieții lui, fiind tu însăți într-o altă etapă a vieții tale”, declară Cosmina Păsărin.

Cosmina Păsărin

Ea se va reîntâlni cu polițiștii interpretați de Dragoș Bucur și Cabral, dar va avea și parteneri noi de scenă.

„A fost o bucurie să mă reîntâlnesc pe platourile de filmare cu colegi din primul sezon, dar la fel de mare a fost bucuria să cunosc și personajele noi care intră în poveste. Cred că tocmai această combinație între personaje pe care publicul le cunoaște deja și cele noi dă un aer foarte fresh sezonului. Cred că telespectatorii vor fi surprinși de situațiile imprevizibile în care vom ajunge, de alegerile pe care vom fi nevoiți să le facem atunci când lucrurile se complică și de direcțiile în care vor evolua unele dintre povești. Sunt multe lucruri pe care nu le poți anticipa, iar rolul meu contribuie și el la câteva dintre surprizele noului sezon”, dezvăluie Cosmina Păsărin.

Cosmin Dominte este un actor ce a jucat atât pe scenele teatrelor din România, cât și în producții cinematografice naționale și internaționale. El îl va interpreta pe partenerul excentric al Guvidei, Neamțu’, despre care spune: „E un om care deși s-a născut în România, a plecat la vârsta de 8 ani în Germania și a fost crescut doar de mama lui până într-un punct. Apoi a fost despărțit și de ea. Deci gândește în germană, dar știe și limba română chiar dacă n-a mai vorbit-o de 20 și ceva de ani. Făcând toți pașii ăștia înapoi și urmărind firul, am găsit și lucruri care poate îi vor surprinde pe telespectatori la un asemenea personaj – cum ar fi că îi plac mult pufuleții sau că în anumite situații își cântă pentru autoreglare emoțională, pentru că a fost un copil singur”.

Cosmin Dominte și Cosmina Păsărin

Cabral Ibacka și Dragoș Bucur, primele declarații despre filmările de la Băieți Buni: pe viață

Cabral Ibacka și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc, cei doi polițiști care sunt nevoiți să facă din nou echipă, după 20 ani, timp în care atât ei, cât și lumea din jurul lor au suferit modificări semnificative. Unul dintre ei a devenit șef de secție, iar celălalt a ajuns la Europol, însă, un lucru a rămas constant în tot acest timp: diferența dintre abordările lor, în plan profesional. Cosmina Păsărin va reveni și ea în rolul celebrei Guvida. 

„Să ne întoarcem în poveste, după fix 20 de ani, este complet neașteptat… dar plin de emoție. A fost un proiect pe care trecerea timpului l-a făcut și mai special, iar acum să revenim în povestea lui Boboc și a lui Bălan după atâția ani face cumva mult mai imersivă implicarea emoțională”, declară Cabral.

Băieți Buni este cel mai de succes proiect de ficțiune românesc la care am participat și este o bucurie să mă întorc în rolul lui Călin Boboc! Așteptam cu nerăbdare reîntâlnirea cu Cabral și cu universul Băieților Buni!”, spune Dragoș Bucur.

Dragoș Bucur

Echipei băieților buni se vor alătura și tineri polițiști interpretați de Oana Cârmaciu și Niko Becker. Soția personajului interpretat de Cabral Ibacka va fi jucată de Monica Bîrlădeanu, iar actorii Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor avea personaje noi surprinzătoare.

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Foto: PR

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