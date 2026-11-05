Tily Niculae, confesiuni despre schimbarea din cariera ei. Actrița a devenit profesoară de limba engleză: „M-am întors către ceva ce știam și iubeam”

Tily Niculae, pe care toată lumea o știe din rolurile sale din actorie, a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că a ales un alt parcurs din punct de vedere al carierei și că a devenit profesoară de limba engleză.

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  de  ELLE.ro
Tily Niculae
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În 2022, Tily Niculae s-a înscris la Facultatea de Litere, specializarea română-engleză, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București – Centrul Universitar Pitești. După terminarea cursurilor, actrița a obținut titlul profesoară de limba engleză. Este mândră de faptul că a reușit să își ducă la capăt această provocare profesională și se simte recunoscătoare pentru lecțiile.

Tily Niculae, despre decizia de a deveni profesoară de limba engleză

Tily Niculae a vorbit despre cum a luat, de fapt, decizia de a parcurge un alt drum profesional. Actrița își îndrăgea în continuare meseria de actriță, însă anumite experiențe in viața ei au determinat-o să își reevalueze alegerile și să facă o schimbare. 

„Nu am ales neapărat să mă îndepărtez de actorie. Nu a fost o decizie luată pentru că nu mai iubeam meseria. La un moment dat însă, după ce Sofia a venit pe lume și ne-am confruntat cu anumite situații de sănătate, inima mea de mamă m-a obligat să-mi pun niște întrebări. Merită să mă întorc pe platou și să stau 18-20 de ore acolo? Sau aleg să rămân, pentru o perioadă, doar în rolul de mamă? Și au fost foarte mulți ani în care am ales să fiu mamă. La toate telefoanele care veneau răspunsul meu era: „Mulțumesc, dar nu pot să particip, „Nu pot să mă implic”, „Nu pot să fac parte din proiectul acesta.”

Mai târziu, odată cu trecerea anilor, m-am întrebat ce altă meserie aș putea să învăț. O meserie căutată, o meserie care să nu poată fi înlocuită ușor de AI, o meserie care are nevoie de oameni, de prezență vie, de conectare, de acel one-to-one (n. red. unu la unu). Și m-am întors către ceva ce știam și iubeam deja, dar pe care voiam să-l aprofundez: limba engleză. Așa a apărut ideea unei a doua facultăți. Fără să mă gândesc inițial că voi ajunge la catedră, am urmat și am terminat Facultatea de Litere, specializarea limba engleză. Spre final, când a trebuit să fac practica pedagogică, am intrat într-o clasă și am descoperit că pot să țin copiii acolo, cu mine, atenți. Iar la sfârșit m-au întrebat: „Când vă întoarceți?” Acela a fost momentul în care mi-am pus întrebarea: dacă ar trebui să-i dau o șansă?”, a declarat Tily Niculae pentru VIVA!

Ce spune Tily Niculae despre o posibilă revenire în actorie

Pentru Tily Niculae, revenirea în actorie nu reprezintă o prioritate în acest moment. Cu toate că îi este dor de atmosfera care se creează pe platourile de filmare, nu se simte în totalitate pregătită să se întoarcă. 

„Dar când vorbim despre platoul de filmare, încă nu mă simt pregătită să revin. Poate dacă ar fi vorba despre un film, despre câteva zile de filmare… nu știu. Anii aceia au fost foarte consumatori pentru mine (…) În momentul acesta nu pot să spun că mi-e dor de platoul de filmare. Mi-e dor de colegi. Mi-e dor de atmosferă. Dar de platou și de tot ceea ce presupune el nu pot spune că mi-e dor. Pentru că știu exact ce înseamnă și am avut șansa, în viața asta, să le experimentez pe toate”, a mai spus Tily Niculae pentru sursa citată anterior. 

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Foto: Instagram

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