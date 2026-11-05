Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc a devenit tată pentru prima dată. Soția sa, Alexandra, a născut o fetiță

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Charles Leclerc și soția sa, Alexandra Leclerc, au devenit părinți pentru prima dată. Tânăra în vârstă de 25 de ani a adus pe lume o fetiță pe 3 noiembrie 2026, iar vestea a fost făcută publică a doua zi, printr-o postare comună pe Instagram. Cei doi au dezvăluit că micuța a primit numele Bianca și au publicat prima fotografie cu aceasta, la doar câteva luni după ce s-au căsătorit în Monaco.

Pilotul Ferrari în vârstă de 29 de ani și soția sa au ales să anunțe nașterea primului copil printr-o imagine discretă. În fotografia distribuită pe Instagram apar doar piciorușele nou-născutei, îmbrăcată într-o ținută roz și încălțată cu botoșei tricotați.

„Bianca 3.11.26”, au scris cei doi în dreptul imaginii, confirmând astfel numele fetiței și data nașterii.

Postarea a atras imediat numeroase reacții din partea fanilor și a apropiaților, dar și din lumea Formulei 1. Pierre Gasly, prieten apropiat al lui Charles Leclerc, s-a numărat printre piloții care au felicitat familia. Mesaje au venit și din partea echipelor și a reprezentanților competiției.

Pentru moment, Alexandra și Charles nu au oferit alte informații despre naștere și nici nu au publicat fotografii în care să fie vizibil chipul fiicei lor.

Alexandra Leclerc și-a anunțat sarcina în luna august

Venirea pe lume a Biancăi are loc la aproape trei luni după ce Alexandra Leclerc a confirmat că este însărcinată. Pe 12 august 2026, aceasta a distribuit pe Instagram mai multe fotografii realizate în timpul unei vacanțe pe iaht, în care își arăta burtica de gravidă. Imaginile au reprezentat primul anunț public privind sarcina.

La scurt timp, Charles Leclerc a vorbit despre emoțiile pe care le trăia înainte de a deveni tată.

„Cu siguranță, așteptăm cu toții cu nerăbdare acest moment. Este o perioadă foarte emoționantă”, declara pilotul pentru Women’s Wear Daily.

Sportivul a făcut și câteva glume despre noul său rol, spunând că el și Alexandra se considerau deja părinți datorită câinelui lor, Leo, de care sunt foarte atașați. În octombrie, cu ocazia împlinirii vârstei de 29 de ani, Charles a publicat imagini dintr-o vacanță în Toscana. Într-una dintre fotografii, acesta apărea împingând un cărucior pentru copii.

„O aniversare frumoasă în Toscana, iar primul antrenament cu căruciorul a decurs bine”, a scris el atunci.

Charles și Alexandra Leclerc s-au căsătorit în februarie 2026

Nașterea fiicei lor încheie o perioadă plină de evenimente importante pentru cei doi. Charles Leclerc și Alexandra Saint Mleux, cunoscută în prezent drept Alexandra Leclerc, formează un cuplu din 2023. Relația lor a devenit publică după ce tânăra a început să îl însoțească pe pilot la competițiile de Formula 1.

În noiembrie 2025, cei doi și-au anunțat logodna, iar pe 28 februarie 2026 s-au căsătorit civil, în cadrul unei ceremonii restrânse organizate la Monaco. Imaginile de la eveniment au fost publicate ulterior pe Instagram. Cuplul intenționează să organizeze o petrecere mai amplă în 2027, alături de familie și prieteni.

Între timp, Charles Leclerc se pregătește pentru Marele Premiu de Formula 1 de la São Paulo, programat pe 8 noiembrie. Pilotul a revenit la Monaco după cursa din Mexic, pentru a fi alături de Alexandra la nașterea fiicei lor.

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Foto: Getty Images

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