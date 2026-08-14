Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc și soția sa, Alexandra, vor deveni părinți pentru prima dată

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Charles Leclerc și soția sa, Alexandra, urmează să devină părinți! Pilotul de Formula 1 în vârstă de 28 de ani și soția lui, în vârstă de 25 de ani, care s-au căsătorit în luna februarie a acestui an, au confirmat pe Instagram că așteaptă primul lor copil.

Într-o postare publicată miercuri, 12 august, pe profilul Alexandrei, viitoarea mamă apare purtând un compleu verde din două piese, care îi pune în evidență burtica. În fotografie, aceasta stă relaxată pe o canapea albă, la bordul unui iaht, iar Alexandra a pus în descrierea postării 5 emoji-uri în formă de buburuză.

Pilotul Ferrari și modelul și-au unit destinele pe 28 februarie, în cadrul unei ceremonii organizate la Monaco, pe care Charles a descris-o drept „foarte restrânsă și secretă”. Pe 1 martie, Charles și Alexandra Leclerc au publicat împreună pe Instagram imagini de la cununia lor. Videoclipul a surprins inclusiv momentul emoționant în care pilotul i-a pus verigheta pe deget miresei, apoi a sărutat-o. Într-o altă filmare, proaspeții căsătoriți apar plimbându-se pe o stradă pitorească într-un Ferrari 250 Testa Rossa decapotabil, un model rar din 1957. Charles a însoțit postarea de mesajul: „28/02/2026 – Civil Wedding.”

Într-un interviu acordat Formulei 1, mai târziu în aceeași lună, pilotul a vorbit despre ziua specială petrecută alături de Alexandra, pe care a descris-o drept „una dintre acele zile pe care le voi ține minte pentru totdeauna. Și la fel va fi pentru Alex. Și pentru familia noastră”.

„Au participat doar membrii familiei, iar ceremonia a fost foarte restrânsă și, într-un fel, secretă, ceea ce ne-a plăcut foarte mult”, declara el la momentul respectiv.

Charles Leclerc a mai dezvăluit că el și Alexandra intenționează să organizeze și o nuntă mai mare, însă nu au început încă pregătirile.

„Vom mai organiza una, alături de toți prietenii noștri apropiați, însă peste ceva timp”, a explicat pilotul, adăugând că va fi nevoie de „ceva timp pentru a o organiza așa cum trebuie”.

În noiembrie 2025, Charles anunța pe Instagram că a cerut-o în căsătorie pe iubita sa de mai mult timp.

„Mr. & Mrs. Leclerc”, a scris el în dreptul postării comune, care conținea fotografii cu cei doi și câinele lor, Leo, dar și imagini de la momentul romantic. Decorul a inclus lumânări și petale roșii aranjate în forma unei inimi.

Pilotul și modelul formează un cuplu din 2023. Primele zvonuri despre relația lor au apărut în luna martie a acelui an, după ce fanii au observat-o pe Alexandra în fundalul unui videoclip filmat cu Charles Leclerc la Săptămâna Modei de la Paris.

În ultimii ani, Alexandra a devenit una dintre cele mai urmărite și râvnite creatoare de conținut din zona de fashion și lifestyle. Stilul ei elegant, dar relaxat, a transformat-o într-o adevărată sursă de inspirație, iar fiecare apariție publică sau postare din mediul online este atent analizată și apreciată de comunitatea sa, dar și de critici. A devenit ambasadoare Rhode, brandul fondat de Hailey Bieber, a colaborat cu nume importante din industrie și este o prezență constantă în primul rând al prezentărilor de modă.

Primele zvonuri despre sarcină au apărut în urmă cu câteva luni, în timpul Grand Prix-ului de la Monaco.

Foto: Getty Images

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