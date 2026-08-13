Regula impusă de Elena Gheorghe în vacanța din Grecia: „Mi-am promis”

Elena Gheorghe se bucură de o vacanță în Grecia alături de familie, unde și-a impus o regulă clară.

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  de  ELLE.ro
Elena Gheorghe cu familia
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Elena Gheorghe își petrece vacanța de vară în Halkidiki, alături de soțul său și cei doi copii, Nicolas și Amelie. Cântăreața a publicat mai multe imagini din Grecia și le-a dezvăluit urmăritorilor cum încearcă să păstreze un echilibru între momentele de răsfăț, mișcare și timpul dedicat familiei.

Elena Gheorghe, cucerită de vacanța în Grecia

Cântăreața s-a declarat cucerită de plajele spectaculoase, apusurile din Halkidiki și preparatele servite în tavernele grecești. Deși nu se abține de la mâncărurile preferate, Elena Gheorghe continuă să facă sport în fiecare zi, inclusiv în timpul concediului.

„Suntem pe o plajă superbă din Grecia, unde răsăriturile și apusurile sunt parcă rupte din Rai, tavernele te îmbie la fiecare pas, iar fiecare masă este o bucurie. Și da, îmi fac toate poftele, dar merg la sală zilnic, ca să pot păstra echilibrul”, a povestit Elena Gheorghe, alături de imaginile publicate din vacanță.

Sejurul petrecut în familie i-a oferit artistei și ocazia de a reflecta asupra felului în care au crescut Nicolas și Amelie. Elena Gheorghe a mărturisit că timpul pare să fi trecut mult prea repede, însă le-a transmis copiilor săi că se vor putea baza întotdeauna pe sprijinul părinților.

„‘Soarele meu’ și ‘Luna mea’, așa cum îmi place să-i alint pe ‘cei mici’, cresc mai repede decât aș fi vrut. Nico m-a întrecut de mult, iar Ame vine puternic din urmă. Timpul nu așteaptă pe nimeni. Dar un lucru îl știu sigur: brațele noastre vor rămâne mereu la fel de încăpătoare, indiferent cât de mari vor fi. Vor avea întotdeauna loc pentru ei, pentru visele lor și pentru fiecare alegere pe care o vor face în viață”.

Elena Gheorghe și-a limitat accesul la telefon în vacanță

Pentru a fi cât mai prezentă în timpul petrecut cu familia, cântăreața a decis să reducă semnificativ timpul petrecut pe smartphone. Regula pe care și-a stabilit-o este simplă: nu mai mult de 30 de minute pe zi, folosite doar pentru a face fotografii și pentru a le trimite vești celor dragi. Pauza de la mediul online a făcut-o să-și amintească perioada în care conversațiile, întâlnirile și experiențele nu erau întrerupte constant de telefon.

„Mi-am promis că în această vacanță voi folosi telefonul maximum 30 de minute pe zi. Doar pentru fotografii și pentru un mesaj celor de acasă că suntem bine. Și atunci am realizat cât de norocoși am fost noi, cei care am trăit din plin viața înainte să existe lumea virtuală. Mi-am amintit cât de frumoasă era viața când eram cu adevărat prezenți. Când o conversație dura ore, iar un apus era privit până la capăt, nu doar fotografiat. Paradoxal, meseria mea înseamnă să fiu prezentă online. Dar tocmai această pauză mi-a reamintit cât de important este să fiu prezentă, în primul rând, în propria mea viață.”

Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene

Elena Gheorghe a vorbit într-un interviu acordat recent despre căsnicie și viața de familie. Artista susține că ea și soțul ei, Cornel Ene, formează o echipă pe cinste în ceea ce privește creșterea celor doi copii ai lor și se completează reciproc. 

„Eu zic că suntem o echipă destul de bună, mai ales în ultimul timp, pentru că eu și soțul meu ne-am făcut niște reguli ale noastre. Pentru că, lipsind foarte mult de acasă, îți dai seama că aveam tendința să-i răsfățăm mai mult decât era cazul. Și pentru că ne doream foarte tare să nu resimtă lipsa noastră, veneam acasă, le făceam totul pe plac, ei bineînțeles că profitau de aceste ocazii de a-și spune dorințele – „Nu vreau să mai fac asta, eu vreau să mă culc mai târziu, vreau să stau pe tabletă.” Și atunci, ei, folosindu-se de aceste argumente și umblând la partea sensibilă, cam făceau ce voiau din noi, cel puțin anul trecut. Așa că am făcut niște mici reguli interioare. Eu nu o să le spun acum, că sigur o să ajungă și ei să vadă acest material și nu vreau să divulg din casă, dar nu e ceva extraordinar. Sunt chestii general valabile și probabil că toți părinții fac așa”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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