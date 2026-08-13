În ce loc special au ajuns Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil și fiul lor, Tiago. Imagini emoționante de familie

Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil și fiul lor, Tiago, au ajuns într-un loc deosebit pentru familia lor.

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  . Actualizat 13.08.2026, 10:22,  de  ELLE.ro
Gabriela Prisăcariu, despre vacanță
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Dani Oțil, soția lui, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago, au fugit de agitația orașului și s-au refugiat într-un loc cu o încărcătură deosebită pentru familia lor. 

În ce loc special au ajuns Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil și fiul lor, Tiago

Gabriela Prisăcariu le-a povestit fanilor că a ajuns împreună cu familia ei în Botoșani, unde și-a petrecut copilăria. Vedeta s-a bucurat enorm de faptul că a putut să îi arate fiului ei locul în care a crescut și a format amintiri speciale. 

„Ulița unde am avut cea mai frumoasă copilărie, deși pe atunci nu era asfalt.”

Într-o altă imagine, Gabriela Prisăcariu i-a surprins pe Dani Oțil și Tiago într-un cadru emoționant pe prispa casei. 

„Nu știu dacă mi-am imaginat vreodată că o să ajung aici, cu soțul și copilul meu… Mi se părea atât de îndepărtată perioada asta și totuși uită-ne aici. Bunicul meu ar fi fost atât de fericit să ne vadă…”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au sărbătorit trei ani de la nuntă

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar pe 30 iulie 2023 s-au căsătorit religios la Mănăstirea Cașin din Capitală. După slujbă, a urmat o petrecere fabuloasă într-un local situat pe malul lacului Buftea. Au fost prezenți mai bine de 100 de invitați la eveniment. Prezentatorul TV și soția lui au ales ca nașii lor să fie Roxana Ionescu și partenerul acesteia, Tinu Vidaicu.

Cu ocazia aniversării, Gabriela Prisăcariu a postat mai multe imagini emoționante pe Instagram, prin care a sărbătorit trei ani de la nuntă.

„A fost o nuntă făcută pentru noi, exact așa cum am visat. Fără dorința de a impresiona pe cineva și fără grija lui „ce o să zică lumea.” Am ales să ne bucurăm de fiecare clipă, iar asta a făcut ca totul să fie… divin.
Noi și familia noastră. O zi plină de iubire, de emoții sincere și de amintiri care vor rămâne cu noi o viață întreagă.
Nu am pus melodia la postare pentru că trebuie să ajungeți până la ultimul filmuleț din carusel… Acolo se simte cel mai bine cine suntem noi.
La mulți ani nouă! Happy anniversary!”, a scris Gabriela pe social media.

Cum a fost începutul poveștii lor de dragoste

Invitată la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre primele luni ale relației cu prezentatorul TV și a explicat că, în acea perioadă, nu își făcea planuri de viitor și nu era interesată de o relație stabilă.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au împreună un fiu, pe nume Tiago, care le face fiecare zi mai frumoasă. Cei doi sunt foarte implicați în creșterea lui și se bucură de fiecare moment petrecut cu el. Modelul și prezentatorul TV nu intenționează să își mărească familia, cu toate că înainte să devină mamă, Gabriela Prisăcariu spunea că ar vrea să aibă doi copii.

Întrebată cum a reușit să se adapteze stilului direct și ironic al lui Dani Oțil, aceasta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia să impresioneze sau să demonstreze ceva.

„Eram într-o perioadă a vieții mele în care nu-mi păsa. Nu aveam nimic de dovedit, nu voiam o relație serioasă, deci… nu-mi păsa! Și atunci, nu am vrut niciodată să-i demonstrez ceva. Am fost, pur și simplu eu, așa cum sunt de obicei, și probabil că asta ne-a adus aici”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Spynews.ro.

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Foto: Instagram

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