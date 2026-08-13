Adevăratul motiv pentru care Emily Burghelea a ales să se mute cu familia în Tenerife: „Este un vis pe care îl am de ceva timp”

Emily Burghelea a surprins cu anunțul că se mută din țară alături de soțul ei și cei trei copii.

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  de  ELLE.ro
1. Emily Burghelea și familia
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Emily Burghelea și-a anunțat recent fanii că se mută din țară împreună cu familia ei. 

Motivul pentru care Emily Burghelea a ales să se mute cu familia în Tenerife

Emily Burghelea a luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că se mută într-o altă țară împreună cu soțul ei și cei trei copii ai lor, Amedea, Damian și Elisabeta. Creatoarea de conținut a dezvăluit recent care a fost motivul din spatele acestei alegeri radicale, dar și cum vede viitorul copiilor lor în Tenerife, acolo unde își doresc să se stabilească. 

„Am plecat pentru copiii noștri pentru că de ceva timp simțeam că trebuie să schimbăm ceva în ritmul nostru de viață. Avem trei copii, două cariere, proiecte, drumuri, activități, familie, totul se mișcă foarte repede și, la un moment dat, începi să te întrebi cât timp pierzi alergând și cât timp câștigi, de fapt, pentru copiii tăi. Pentru mine, Tenerife a început să însemne exact întrebarea asta. Nu ne mutăm pentru plajă. Plaja este bonusul cel mai frumos. Ne gândim la mutare pentru copii, pentru viitorul lor, pentru un stil de viață în care să aibă mai multă libertate, mai multă comunitate, mai mult sport, mai multă copilărie”, a spus Emily Burghelea pentru Click!

Pentru început, Emily Burghelea, soțul ei și cei trei copii ai lor vor să se acomodeze cu noul loc în care își vor trăi viața

„Primele luni aici le vedem ca pe o perioadă de explorare. Căutăm școli pentru cei mari, grădiniță pentru Elisabeta, activități, sporturi, oameni, comunități. Vrem să vedem cum se acomodează copiii, pentru că ei sunt busola noastră. Eu simt că Tenerife poate deveni acasă. Este un vis pe care îl am de ceva timp și, ușor-ușor, dacă lucrurile se așează frumos, vrem să mutăm aici tot mai mult din viața noastră.”

Emily Burghelea, despre viitorul copiilor ei în Tenerife

Emily Burghelea a mai povestit că își dorește să își croiască un alt drum împreună cu familia ei și speră ca în Tenerife să găsească liniștea și echilibrul pe care le caută pentru cei trei copii ai ei. 

„Evident că părinții noștri au emoții. Bunicii sunt foarte apropiați de copii și ideea distanței îi atinge. Dar ne susțin și știu că luăm deciziile cu gândul la viitorul celor mici. În plus, Tenerife are aeroport, iar noi avem trei copii care abia așteaptă să fie răsfățați de bunici. Pentru mine, acasă nu înseamnă o adresă. Acasă este locul în care familia mea este bine. Și asta încercăm să construim acum. O viață în care copiii noștri să aibă timp să fie copii, iar noi să fim suficient de prezenți încât să nu ratăm anii aceștia care trec incredibil de repede. Poate pare o nebunie să iei trei copii și să începi să construiești o viață nouă pe o insulă. Dar, cele mai frumoase lucruri din viața mea au început, de obicei, cu câte o nebunie.”

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Foto: Instagram

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