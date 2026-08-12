Kaia Gerber, fiica lui Cindy Crawford, și Homer Gere, băiatul lui Richard Gere, pictorial împreună la 34 de ani de la povestea de iubire a părinților lor

Kaia Gerber și Homer Gere au pozat împreună la aproape 34 de ani după apariția celebră a părinților lor, Cindy Crawford și Richard Gere.

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  de  ELLE.ro
Kaia Gerber, fiica lui Cindy Crawford, și Homer Gere, băiatul lui Richard Gere, pictorial împreună la 34 de ani de la povestea de iubire a părinților lor

Kaia Gerber și Homer Gere au călcat pe urmele părinților lor celebri și au pozat împreună pe coperta revistei Vogue. Mama Kaiei, Cindy Crawford, a fost căsătorită cu tatăl lui Homer, Richard Gere, între 1991 și 1995, într-o perioadă în care amândoi se aflau în culmea celebrității. Cei doi au apărut împreună pe coperta Vogue în noiembrie 1992.

După divorț, Crawford, în vârstă de 60 de ani, s-a căsătorit cu omul de afaceri Rande Gerber, în vârstă de 64 de ani. Cuplul are doi copii, Kaia și Presley, acesta din urmă având acum 27 de ani.

La rândul său, Richard Gere, în vârstă de 76 de ani, îl are pe Homer din căsnicia cu cea de-a doua soție, Carey Lowell, în vârstă de 65 de ani. Fosta „Bond girl” a fost căsătorită cu actorul din 2002 până în 2016.

Scenaristul și producătorul de televiziune Ryan Murphy i-a reunit pe Homer și Kaia în distribuția noului său serial, „The Shards”, creat împreună cu apreciatul romancier Bret Easton Ellis. Acum, Kaia, în vârstă de 24 de ani, și Homer, de 26 de ani, au povestit într-un interviu acordat revistei Vogue cum au abordat subiectul delicat al fostei căsnicii dintre părinții lor.

Homer a dezvăluit că s-au întâlnit pentru prima dată într-un bar din Los Angeles și că el a întrebat-o direct dacă ar trebui „să vorbească despre faptul că părinții lor au fost căsătoriți”. Kaia i-ar fi răspuns simplu: „Da, bine”, iar discuția s-a încheiat acolo.

Prima întâlnire dintre Homer și Kaia a avut loc după ce au fost distribuiți în „The Shards”. Cei doi s-au văzut alături de câțiva colegi din distribuție la Ye Rustic Inn, un local din cartierul Los Feliz din Los Angeles, deschis de mai bine de jumătate de secol.

„Acela este locul Kaiei. Este, cumva, locul ei relaxat, unde merge să bea o bere și să fumeze o țigară afară. După 20 de minute de când ne cunoșteam, am întrebat-o: ‘Ar trebui să recunoaștem pur și simplu faptul că părinții noștri au fost căsătoriți?’. Ea a spus: ‘Da. Bine’. Și asta a fost tot”, și-a amintit Homer în numărul din septembrie al revistei Vogue.

Homer a vorbit și despre faptul că joacă alături de Kaia în „The Shards”, mărturisind cu sinceritate: „Poate că pare prea evident.” Steven Meisel i-a fotografiat pe Homer și Kaia pentru Vogue la aproape 34 de ani după ce Cindy Crawford și Richard Gere au apărut împreună pe coperta numărului din noiembrie 1992 al revistei.

În noul pictorial, Kaia seamănă izbitor cu mama sa, mai ales în imaginile în care apare cu părul închis la culoare purtat liber și cu un zâmbet spectaculos.

Homer a purtat jeanși albaștri, cămașă, sacou și cravată, ținută care amintește de eleganța relaxată, specifică anilor 90, a tatălui său.

Coperta Vogue cu Cindy Crawford și Richard Gere a fost realizată de legendarul fotograf Herb Ritts. Tot în casa acestuia, cei doi s-au cunoscut pentru prima dată, la un grătar organizat la sfârșitul anilor 80.

După despărțire, Cindy Crawford a recunoscut că Richard Gere devenise pentru ea „ca un străin”. Cu toate acestea, a evitat în mare parte să discute motivele destrămării relației lor, explicând în volumul său de memorii că subiectul „nu este ceva ce vreau să împărtășesc”, deoarece „am vrut să fiu respectuoasă”.

Totuși, o sursă a declarat pentru Globe: „Au renunțat la atitudinea defensivă și se poartă frumos unul cu celălalt, iar asta o fac pentru copii.”

Când s-au cunoscut, Crawford avea 22 de ani și cariera sa în modelling era în plină ascensiune. Gere avea 37 de ani și era deja unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, datorită unor filme precum „American Gigolo” și „An Officer and a Gentleman”.

„La începutul unei relații, când ești o femeie tânără, spui: ‘Îți place baseballul? Și mie îmi place baseballul. Ești foarte interesat de budismul tibetan? Poate că și pe mine mă interesează. O să încerc'”, a povestit ea în seria documentară „The Super Models”.

În 1991, la un an după ce Richard Gere jucase alături de Julia Roberts în „Pretty Woman”, el și Cindy Crawford au fugit la Las Vegas pentru a se căsători. Cei doi și-au oficializat uniunea purtând verighete improvizate din folie de aluminiu. Căsnicia lor s-a încheiat în 1995. Deși Crawford a descris ulterior relația drept „un capitol minunat din viața mea”, ea a recunoscut că diferența de vârstă a creat, în timp, o distanță între perspectivele lor.

„Cred că o mare parte din ceea ce s-a întâmplat între mine și Richard a avut legătură cu faptul că eu aveam încă 22 de ani… Ca femeie tânără, încă încercam să descopăr cine eram și ce voiam să devin, iar el avea deja 37 de ani”, i-a mărturisit ea lui Oprah Winfrey într-un interviu acordat în 2013 pentru „Master Class”.

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foto: profimedia

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