Cu ce probleme se confruntă Alina Pușcău după prima ședință de tratament împotriva cancerului: „Trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alina Pușcău, model român cu o carieră internațională de succes, în vârstă de 44 de ani, s-a născut în București și mai bine de un deceniu a trăit în Los Angeles, acolo unde și-a consolidat reputația în industria modei.

Cu ce probleme se confruntă Alina Pușcău după prima ședință de tratament

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului la sân. Ea a petrecut patru ore la o clinică din California și a făcut prima ședință, urmând ca joi să afle de la medicul ei dacă tumorile și-au redus dimensiunea în urma acestei proceduri.

Ea a mărturisit că va urma tratamentul până pe 18 septembrie, însă se simte foarte amețită, slăbind aproape 10 kilograme în ultima perioadă.

„Joi o să mă văd cu doctorul să vedem cum merge tratamentul, dar îl continui până pe 18 septembrie, să vedem cum reacționează corpul, dar sunt foarte amețită. Abia mă țin pe picioare, am slăbit 10 kilograme. Cu Dumnezeu înainte, totul va fi bine”, a mărturisit ea pe rețelele de socializare.

Alina Pușcău a povestit că se simte destul de rău și din acest motiv doarme mai mult decât de obicei.

„Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm foarte mult. Simt că totul se mișcă în corp pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (…) Parcă le simt că lucrează în corp, că micșorează fiecare tumoră. Am vorbit ieri cu doctorul și a spus că încearcă să îmi salveze viața și a zis că toată lumea se roagă pentru mine și am zis că o țară întreagă se roagă pentru mine. Și au zis că și ei se roagă pentru mine ca să poată să îmi salveze viața”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

După terminarea tratamentului, ea a transmis un mesaj celor care o susțin și care i-au arătat susținere și dragoste pe rețelele de socializare după ce a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

„M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi, mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine. Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect și vă mulțumesc și vă duc și eu mă rog pentru toată țară”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Dan Alexa, Raluca Bădulescu, Olga Barcari și Cristina Produ, prietena Alinei, i-au transmis acesteia încurajări și mesaje de susținere.

Citește și:

Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: „Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro