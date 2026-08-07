Alina Pușcău, declarații emoționante cu puțin timp înainte de a intra în operație. Ce a mărturisit modelul: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază. Este foarte greu…”

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Alina Pușcău, model român cu o carieră internațională de succes, în vârstă de 44 de ani, s-a născut în București și mai bine de un deceniu a trăit în Los Angeles, acolo unde și-a consolidat reputația în industria modei.

Alina Pușcău, declarații emoționante cu puțin timp înainte de a intra în operație

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

Cu puțin timp înainte de operația programată a avea loc azi la Los Angeles, Alina Pușcău a vorbit pe rețelele de socializare despre starea ei de sănătate și ce urmează să se întâmple. Vedeta a dezvăluit că suferă de cancer la sân și că a intrat în metastază.

„Am cancer la sân. Am intrat în metastază. Este foarte greu pentru mine. Nu este ușor. Dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră, voi trece peste acest moment”, a mărturisit Alina Pușcău înainte de intervenție.

Alina Pușcău se pregătește pentru intervenția chirurgicală despre care spune că este una ce se realizează doar la UCLA.

„Ce să vă spun. Viața bate filmul. Da. Viața bate filmul. Vineri, pe 7, la ora 11 în Los Angeles, vă rog frumos să vă rugați pentru mine pentru că este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața. Sunt candidată la acest tratament care este numai la UCLA. Am avut mare noroc și de aceea spun că miracolul s-a întâmplat datorită rugăciunilor voastre și am putut să fiu candidată la acest tratament și încep pe 7.”, a mai spus ea.

Modelul a vorbit și despre o coincidență ca acum are o semnificație cu totul diferită pentru ea. În urmă cu un an, Alina Pușcău a participat la o campanie dedicată luptei împotriva cancerului la sân, fără să știe că avea să ajungă să se confrunte cu această boală.

„Anul trecut am alergat pentru Breast Cancer. Am vrut să ajung acolo, am cumpărat tricou, am dat bani ca să fiu acolo pentru femeile astea. Dar n-am știut că eu am altceva”, a mai spus vedeta.

Alina Pușcău a ținut să mulțumească tuturor pentru mesajele de încurajare pe care le-a primit după ce a dezvăluit că are probleme grave de sănătate.

„Mulțumesc din suflet și din inimă pentru mesajele voastre. Le-am primit cu mare drag în suflet și în inima mea. Sunteți minunați. Ce să vă spun? N-am cuvinte. Nu mă așteptam să fiu așa de mult iubită și apreciată în țara mea' (…) „Eu vreau să vă spun o poveste, să vă spun cum este viața, că nici eu n-am știut. Ajungând în momentul ăsta în viața mea, mi-am dat seama de foarte multe lucruri, ce este important în viață și ce nu este important în viață. Am crezut că faima, frumusețea este ce avem nevoie. Nu. Este frumusețea din interior, nu cea din exterior. Nu validarea din exterior pe care oamenii ți-o dau, ci ceea ce ești tu înăuntru, sufletul tău, inima ta și Dumnezeu”, a mărturisit Alina Pușcău.

Dan Alexa, Raluca Bădulescu, Olga Barcari și Cristina Produ, prietena Alinei, i-au transmis acesteia încurajări și mesaje de susținere.

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Foto: Instagram

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