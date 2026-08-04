Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Cu ce problemă gravă se confruntă modelul: „Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că…”

Alina Pușcău a vorbit, în lacrimi despre problema gravă de sănătate cu care se confruntă.

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  de  Andreea Ilie
Alina Pușcău
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Alina Pușcău, model român cu o carieră internațională de succes, în vârstă de 44 de ani, s-a născut în București și mai bine de un deceniu a trăit în Los Angeles, acolo unde și-a consolidat reputația în industria modei.

Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

De această dată, Alina Pușcău a vorbit, în lacrimi despre problema gravă de sănătate cu care se confruntă. Ea a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja în oase.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. Vă rog să vă rugați pentru mine. Să vă duceți la biserică, atât îmi doresc de la voi. Vă iubesc și să aveți grijă de voi. Mulțumesc”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

Modelul a dezvăluit că pe 7 august va începe tratamentul și speră că medicii vor reuși să o salveze.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a mai povestit ea.

Câți bani a primit Alina Pușcău pentru a poza nud în Playboy US

Este una dintre cele mai cunoscute românce din lume, este o prezență care face furori atunci când intră într-o încăpere… și a impresionat în sezonul trecut al emisiunii Asia Express.

Unul dintre cele mai așteptate momente din Asia Express l-a constituit schimbarea echipelor, lucru întâmpinat cu amuzament de unii concurenți și cu nemulțumire de alții. În urma schimbării, Alina Pușcău și Dan Alexa au format o echipă pe parcursul a 24 de ore, lucru care a dus la nașterea a numeroase speculații, despre care modelul a vorbit deschis.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcău a făcut dezvăluiri despre perioada pe care a petrecut-o în America, dar și despre decizia de a poza nud în revista Playboy US.

Modelul a povestit că imaginile care au apărut în revistă au fost realizate de fostul ei partener, iar pentru apariția în revistă a primit 500.000 de dolari.

„Mi-am luat jumătate de milion de dolari. Am fost prima și ultima româncă de pe revista Playboy. Am fost în America, pe coperta Playboy. Fostul meu a făcut pozele. Lucram împreună și lucram foarte bine împreună, pentru că aveam succes tot timpul. El venea cu o idee, eu cu o idee și uite așa. Și tot timpul îmi apăreau oportunități de genul acesta în care mă implicam, dar nu știam ce se întâmplă, chiar dacă nu aveam talent”, a spus vedeta.

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Foto: Instagram

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