Cabiria Morgenstern a dezvăluit primele imagini cu partenerul ei și fiul lor. Cum au fost surprinși

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Cabiria Morgenstern le-a oferit urmăritorilor săi o privire rară asupra vieții de familie. Fiica Maiei Morgenstern a publicat imagini în care apar partenerul ei, actorul Adrian Ciobanu, și fiul lor, Amos Ezra.

Cabiria Morgenstern, imagini rare cu Adrian Ciobanu și fiul lor

Până acum, Cabiria a ales să-și protejeze viața personală și să vorbească puțin despre relația sa, mai ales după comentariile apărute în spațiul public cu privire la diferența de vârstă dintre ea și partenerul în vârstă de 64 de ani. De această dată, tânăra a împărtășit câteva momente surprinse în intimitatea familiei.

Fotografiile îl prezintă pe Adrian Ciobanu într-o ipostază tandră alături de băiețelul său. Imaginile au fost păstrate inițial departe de rețelele de socializare, după cum a explicat chiar Cabiria în mesajul care a însoțit postarea.

„Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”, a scris Cabiria pe contul de socializare.

Postarea a atras atenția admiratorilor, fiind una dintre puținele ocazii în care fiica Maiei Morgenstern și-a prezentat familia în mediul online. Cabiria preferă, în general, să nu ofere prea multe detalii despre cei apropiați, motiv pentru care astfel de apariții sunt rare.

Cabiria Morgenstern a devenit mamă la începutul lunii septembrie 2025, când l-a adus pe lume pe Amos Ezra. Venirea băiețelului a marcat un moment important și pentru Maia Morgenstern, care a devenit bunică. Numele copilului are o semnificație aparte, fiind ales în acord cu tradiția iudaică a familiei. Amos Ezra nu a fost botezat conform ritualului creștin, deoarece botezul nu face parte din practicile religiei iudaice.

În iudaism, pentru băieți are loc Brit Milah, unul dintre cele mai vechi ritualuri ale acestei religii. Ceremonia simbolizează legământul dintre Dumnezeu și poporul evreu și este organizată, în mod tradițional, în a opta zi de la nașterea copilului. Ritualul presupune circumcizia băiețelului, iar în cadrul ceremoniei îi este atribuit oficial și numele. Prin urmare, Brit Milah nu reprezintă echivalentul direct al botezului creștin, ci o tradiție cu reguli și semnificații proprii.

Cabiria Morgenstern, declarații sincere despre rolul de mamă

Într-un interviu oferit recent, Cabiria Morgenstern a vorbit despre cum percepe până acum rolul de mamă. Actrița a făcut declarații sincere, recunoscând că întâmpină provocări, precum oboseala sau lipsa energiei, însă venirea pe lume a copilului ei i-a adus multă speranță și fericire.

„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat (…) Sigur, este mult mai multă oboseală, mai mult consum de energie, resurse, dar mi-a dat sens, mi-a dat scop, mi-a dat speranță venirea pe lume a lui Ezra. Este un copil foarte dorit, chiar sunt foarte fericită, a spus Cabiria Morgenstern”, la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

În ceea ce o privește pe mama ei, Maia Morgenstern, Cabiria Morgenstern a povestit că aceasta și-a luat în serios rolul de bunică și o ajută de fiecare dată când e nevoie cu creșterea fiului ei.

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Foto: Arhiva ELLE

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