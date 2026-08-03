Filme și seriale noi de văzut în luna august 2026 pe Netflix

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Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

One Hundred Years of Solitude – Partea a 2-a

După semnarea armistițiului, pacea tot nu se așterne peste Macondo. Temându-se de amenințările colonelului Aureliano Buendía, conservatorii urzesc un complot care, printr-un capriciu al sorții, o aduce în oraș pe Fernanda del Carpio din Bogotá. Aceasta se căsătorește cu Aureliano Segundo, unul dintre gemenii nelegitimi ai lui Arcadio, oferindu-i Ursulei Iguarán primii ei moștenitori legitimi.

Între timp, José Arcadio Segundo, celălalt geamăn, va împlini visurile nebunești ale patriarhului de a conecta Macondo cu lumea. Odată cu sosirea căii ferate, porțile se deschid pentru compania bananieră, iar acest lucru declanșează declinul orașului și împlinește blestemul Ursulei Iguarán: neamului condamnat la o sută de ani de singurătate nu îi este dată o a doua șansă pe pământ.

Partea 2, din 5 august 2026. Marele final, din 26 august 2026

Outer Banks – Sezonul 5

În sezonul 5, Albiturile sunt în pragul colapsului, după pierderea tragică a lui JJ în Maroc. Blocați departe de casă și îndurerați de plecarea celui care era sufletul grupului, au pierdut Coroana albastră și continuă să se confrunte cu o serie de amenințări cu care deja s-au obișnuit.

Cu Chandler Groff încă în libertate, cu Dalia & Corsarii pe urmele lor și cu Snobii hotărâți să le răpească orice șansă de a se întoarce acasă, John B, Sarah, Kiara, Pope și Cleo trebuie să se bazeze pe instinctele lor de supraviețuire, dar și pe o alianță precară cu Rafe, pentru ca echipa lor să nu se destrame definitiv.

Misiunea acestora devine o cursă disperată pentru a-și recâștiga viitorul și a obține, în sfârșit, libertatea la care au visat încă de la început. Este o luptă a Albiturilor împotriva întregii lumi, în încercarea acestora de a-și răzbuna cel mai bun prieten și de a se întoarce acasă pentru ultima oară.

Premiera: 20 august 2026

The Whisper Man

Când fiul său de opt ani este răpit, un scriitor de romane polițiste văduv apelează la ajutorul tatălui său înstrăinat, fost detectiv de poliție, dar descoperă o legătură cu un caz vechi de zeci de ani al unui criminal în serie condamnat, cunoscut ca „Omul Șoaptă”. Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Hamish Linklater, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Owen Teague, Acston Luca Porto și Will Brill fac parte din distribuție. Vezi și alte filme controversate, pe care nu trebuie să le ratezi.

Premiera: 28 august 2026

1670 – sezonul 3

Obsedat să-și recapete statutul nobiliar, Jan Paweł nu mai observă problemele care mocnesc în familia sa și printre sătenii din Adamczycha.

Premiera: 5 august 2026

Big Chicken: A Fast Food Conspiracy

Într-un experiment îndrăzneț de 28 de zile, comediantul Mo Gilligan străbate Regatul Unit și SUA mâncând doar pui prăjit ca să dezvăluie impactul poftei și al industriei.

Premiera: 5 august 2026

Inside The Trustor Scandal

Oameni-cheie din interior rememorează uriașul scandal financiar declanșat de achiziția ilegală a unei firme suedeze de investiții în anii ’90, dar și cine a demascat tot.

Premiera: 5 august 2026

My Life With the Walter Boys – sezonul 3

După o criză medicală, Jackie și familia Walter caută o nouă normalitate, iar un hobby riscant, musafiri neașteptați și noi iubiri aduc provocări .

Premiera: 6 august 2026

Ricky Gervais Alley Cats

Aventurile scandaloase se țin lanț când pisicile vagaboande provoacă haos pe străzi în această comedie animată fără perdea creată de Ricky Gervais.

Premiera: 7 august 2026

The Last House

O familie blocată fără explicați în propria casă trebuie să colaboreze pentru a supraviețui cu resurse limitate și să înfrunte amenințarea sinistră care o ține captivă.

Premiera: 7 august 2026

MOURINHO

Acest documentar plin de trofee și de informații savuroase urmărește ascensiunea legendară a lui José Mourinho în rândul celor mai titrați antrenori ai cluburilor de top. Vezi și alte documentare pe care chiar ar merita să le vizionezi.

Premiera: 11 august 2026

Nando Between Two Worlds – A Sintonia Film

Prins între viața de familie și obligațiile față de lumea interlopă, Nando trebuie să ia o decizie imposibilă privind adevărata sa loialitate.

Premiera: 12 august 2026

A Child of My Own

Disperată să devină mamă și presată de așteptările familiei și societății, o femeie înscenează o sarcină și ajunge să comită o infracțiune în acest documentar șocant.

Premiera: 13 august 2026

My Brilliant Career

Modernă și rebelă, Sybylla visează doar la scris. Să aleagă o carieră fascinantă în locul unei căsnicii sigure e ușor, până când se îndrăgostește pe neașteptate.

Premiera: 13 august 2026

This, That and Everything in Between

Viața atent reclădită a unei scenariste de televiziune se destramă când mama ei înstrăinată apare după 27 de ani, purtând un secret care dă totul peste cap.

Premiera: 13 august 2026

Don’t Say Good Luck

Sophie Birenbaum e gata să strălucească în rolul principal din musicalul liceului, dar are parte de mai multă dramă acasă decât pe scenă.

Premiera: 14 august 2026

Moria

În această ficțiune puternic stilizată, Moria Casán își transformă povestea vieții într-un spectacol simbolic al faimei, controverselor și reinventării continue.

Premiera: 14 august 2026

Freefall: A Reckoning for Boeing

În acest documentar, mărturia alarmantă a denunțătorului spune că politica de reducere a costurilor și mușamalizările de la Boeing au dus la defecțiuni aviatice fatale.

Premiera: 19 august 2026

Blood Sacrifice

După uciderea brutală a doi polițiști, un detectiv tenace își unește cu reticență forțele cu tatăl său înstrăinat, fost polițist, pentru a-l prinde pe criminal.

Premiera: 20 august 2026

Mom Knows Best?

În acest nou reality show, nouă mame își urmăresc în secret copiii adulți și pariază pe alegerile pe care aceștia le vor face, punându-și astfel relațiile de familie la încercare.

Premiera: 26 august 2026

Leanne – sezonul 2

Părinții le pun răbdarea la încercare, iar Leanne și Carol vin cu replici istețe și surprize, confruntându-se cu vechi obiceiuri, noi provocări și noi roluri familiale.

Premiera: 27 august 2026

All the Truth in My Lies

Doi colegi de apartament merg în excursia burlăcițelor, unde sentimentele nerostite se aprind și le tulbură grupul de prieteni. Bazat pe romanul lui Elísabet Benavent. Nu rata și aceste filme excepționale, adaptate după 10 cărți fabuloase.

Premiera: 28 august 2026

The Secret Woman

După ce află că are o familie și un imperiu maritim, o femeie amnezică revine la un trecut prosper și aparent perfect pentru a descoperi de ce a plecat.

Premiera: 28 august 2026

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Foto: PR

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