Ai un partener cu inteligență emoțională mare? Cum te poate inspira pentru a-ți crește propria ta inteligență emoțională

Inteligența emoțională este una dintre acele calități despre care vorbim tot mai des atunci când vine vorba despre relații sănătoase.

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  de  Cristescu Catalina
Ai un partener cu inteligență emoțională mare? Cum te poate inspira pentru a-ți crește propria ta inteligență emoțională

Un partener care să comunice matur, să își gestioneze emoțiile și să poată face față conflictelor fără reproșuri, retrageri sau atacuri. Sună grozav, nu? Atunci când ai alături o persoană cu o inteligență emoțională ridicată, beneficiile nu se opresc la calitatea relației. Prezența sa poate deveni o sursă importantă de inspirație pentru propria ta dezvoltare emoțională. Desigur, acest lucru nu înseamnă că partenerul trebuie să-ți devină terapeut sau profesor. Creșterea personală rămâne responsabilitatea fiecăruia. Totuși, felul în care o persoană funcționează emoțional poate influența profund dinamica relației și poate crea un context favorabil pentru învățare și schimbare.

Emoțiile nu trebuie negate sau dramatizate

Mulți dintre noi am crescut cu mesaje contradictorii despre emoții. Unii am învățat că trebuie să fim puternici și să nu arătăm vulnerabilitate, alții că emoțiile intense trebuie exprimate imediat, fără filtre. Un partener cu inteligență emoțională ridicată îți va arăta că există și o cale de mijloc. Emoțiile pot fi recunoscute, acceptate și exprimate într-un mod sănătos. Poate că îl vezi spunând că este dezamăgit fără să se retragă sau să izbucnească. Sau își asumă că este anxios într-o anumită situație, fără să îi învinovățească pe ceilalți pentru starea sa. În timp, astfel de comportamente devin modele pe care le poți integra și tu.

Înveți să asculți cu adevărat

Persoanele cu inteligență emoțională ridicată au capacitatea de a asculta fără să întrerupă, fără să ofere imediat soluții și fără să transforme orice conversație într-o discuție despre ele însele. Iar experiența de a fi ascultată cu adevărat poate fi transformatoare. Și, treptat, poți începe să reproduci același tip de prezență și în relația cu partenerul, prietenii sau cu colegii de serviciu.

Responsabilitatea emoțională este posibilă

Un indiciu important al inteligenței emoționale este capacitatea de a-ți asuma propriile reacții și comportamente. Un partener matur emoțional nu va spune constant că l-ai făcut să se simtă într-un anumit fel și nici nu-și va justifica orice reacție prin comportamentul tău. Își recunoaște greșelile, își cere scuze atunci când este cazul și caută soluții în loc de vinovați. Iar asta te poate ajuta să observi mai ușor propriile mecanisme defensive și să îți asumi mai multă responsabilitate pentru ceea ce simți și ce faci.

A fi vulnerabilă

Da, inteligența emoțională chiar contribuie la crearea unui climat de siguranță psihologică în relație. Atunci când nu te temi că vei fi judecată, ridiculizată sau invalidată devine mai ușor să vorbești despre nesiguranțe, temeri și nevoi. Vulnerabilitatea este una dintre cele mai importante componente ale conexiunii emoționale autentice.

Gestionezi conflictele diferit

Conflictele nu dispar din relațiile sănătoase, diferența o face modul în care sunt gestionate. Un partener cu inteligență emoțională ridicată poate rămâne conectat chiar și atunci când există dezacord. Nu transformă fiecare discuție într-o luptă pentru putere și nu urmărește să câștige cu orice preț. Prin contact repetat cu acest stil de gestionare a conflictelor poți învăța să îți reglezi mai bine reacțiile, să tolerezi disconfortul unei conversații dificile și să cauți soluții în locul confruntărilor inutile.

Dezvoltarea emoțională este un proces continuu

Poate cea mai valoroasă lecție pe care o oferă o persoană cu inteligență emoțională ridicată este faptul că nimeni nu e perfect. Chiar și cei care își gestionează bine emoțiile au momente dificile, reacții impulsive sau furie împachetată dezadaptativ. Diferența este că sunt dispuși să reflecteze asupra lor, să învețe și să se adapteze. O atitudine care poate deveni… contagioasă. În loc să cauți perfecțiunea, privește inteligența emoțională ca pe o abilitate care poate fi cultivată în fiecare zi. Un partener cu inteligență emoțională ridicată nu-ți va rezolva problemele și nici nu va face munca personală în locul tău. Dar poate deveni un exemplu al modului în care arată autoreflecția, empatia și responsabilitatea emoțională. Una dintre cele mai eficiente modalități de a învăța este să observi zilnic un comportament sănătos și să îți permiți să crești în preajma lui.

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Foto: PR

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