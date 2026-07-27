În relația ta de cuplu simți foarte des rușine? Ce este în spatele acestei emoții care te sabotează

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Spre deosebire de vinovăție, care apare atunci când simți că ai făcut ceva greșit, rușinea transmite un mesaj mult mai profund și mai greu de dus: este ceva în neregulă cu mine. Când această emoție apare frecvent în relație, ea poate afecta felul în care comunici, stabilești limite, ceri ceea ce ai nevoie și chiar îți alegi partenerii. Dacă ascunzi anumite părți din tine, eviți conflictele de teamă să nu fii respinsă sau te simți prea mult ori insuficientă, este posibil ca rușinea, și nu doar frica, să fie emoția care îți influențează comportamentul.

Ai învățat că iubirea trebuie câștigată

Dacă ai crescut într-un mediu în care ai fost criticată frecvent, comparată cu alții sau ai simțit că ești apreciată doar atunci când performai, este posibil să fii dezvoltat convingerea că valoarea ta depinde de ceea ce faci, nu de cine ești. În relația de cuplu, această credință se poate traduce prin nevoia constantă de a demonstra că meriți iubirea partenerului. Deci devii excesiv de atentă la greșeli, te critici intens și te temi că orice imperfecțiune va duce la respingere, ca atare cauți să ai o imagine și un comportament fără de cusur.

Confunzi vulnerabilitatea cu slăbiciunea

Eviți să vorbești despre nevoile, temerile sau nesiguranțele tale. Te temi că dacă vei arăta cine ești cu adevărat, vei fi judecată sau abandonată. Desigur, tocmai această evitare creează distanță în cuplu. În loc să permită apropierea emoțională, rușinea te determină să porți măști și să ascunzi ceea ce simți cu adevărat.

Îți este greu să primești iubire și apreciere

Dacă simți că nu meriți să primești, complimentele sau gesturile de afecțiune pot deveni inconfortabile. În loc să le primești cu bucurie, ai tendința să le minimizezi, să le respingi sau să crezi că partenerul nu te cunoaște suficient de bine. În spatele acestei reacții se află aceeași convingere: dacă ar vedea cine sunt cu adevărat, nu m-ar mai iubi.

Te simți responsabilă…

… pentru orice problemă din relație. Rușinea te poate face să interpretezi orice conflict ca pe o dovadă clară că tu ești problema. Chiar și atunci când responsabilitatea este împărțită, ai tendința să îți asumi vina în exces și să analizezi ce ai făcut greșit. Pe termen lung, această dinamică favorizează dezechilibre semnificative. Îți ignori propriile nevoi, accepți comportamente nepotrivite, îți este greu să stabilești limite sănătoase.

Defensivă sau te retragi

Rușinea nu se manifestă întotdeauna prin tăcere și timiditate. Uneori ea poate lua forma defensivității, a iritabilității, a atacului. Atunci când partenerul îți oferă un feedback, îl poți percepe ca pe o confirmare a faptului că nu ești suficient de bună. În consecință, fie te retragi și închizi conversația, fie reacționezi disproporționat pentru a te proteja de durerea provocată nu de ce a zis sau făcut partenerul, ci de propria rușine.

Confirmarea imaginii negative

Rușinea influențează și alegerea partenerilor. Dacă ai convingerea că nu meriți respect, grijă sau afecțiune, cel mai probabil tolerezi relații în care acestea lipsesc. Chiar dacă suferi, dinamica îți poate părea familiară și, într-un mod inconștient, îți confirmă ceea ce crezi deja despre tine. În schimb, o relație sănătoasă poate părea ciudată, inconfortabilă, plictisitoare, fără nicio provocare tocmai pentru că intră în conflict cu imaginea negativă pe care o ai despre propria persoană.

Citește și:

Ce te blochează să simți și să manifești mai multă gratitudine în relație cu partenerul tău

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro