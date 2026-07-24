Cum se menține în formă Amal Clooney. Obiceiurile la care nu renunță niciodată

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Cum reușește Amal Clooney să se mențină în formă în ciuda unui program extrem de încărcat? Potrivit Daily Mail, avocata are o rutină simplă, care include mese echilibrate și câteva obiceiuri de mișcare pe care le respectă cu regularitate.

Amal Clooney își începe dimineața cu un bol de Miyeokguk, o supă tradițională coreeană preparată din alge, ulei de susan și usturoi. La prânz, preferă mesele bogate în proteine slabe. Pentru prepararea lor, Amal și George Clooney colaborează de mai mulți ani cu un bucătar privat. Într-un material publicat de Vogue, jurnalistul Nathan Heller a descris unul dintre prânzurile servite în casa celor doi.

„Amal Clooney mă conduce în bucătărie, unde bucătarul ei a pregătit masa. O salată, spaghete cu chifteluțe din carne de curcan și piept de pui cu sos de lămâie. Ne servim singuri și ne așezăm la o masă mică din apropiere”.

Seara, Amal Clooney își permite și mici răsfățuri. Potrivit Daily Mail, familia Clooney organizează o seară dedicată pizzei o dată pe săptămână, iar favorita avocatei este pizza Margherita, servită alături de o salată de rucola.

Foto: Getty Images

George Clooney a oferit, la rândul său, detalii despre viața de familie într-un interviu realizat alături de bucătarul lor privat, Viviana Frizzi, originară din zona Lacului Como și angajată a familiei încă din 2013.

„Poate găti orice, inclusiv gnocchi de casă cu pesto, care te fac să plângi”.

Actorul a explicat că, după venirea pe lume a gemenilor Alexander și Ella, mesele acasă au devenit regula.

„Vivi gătește pentru noi aproape în fiecare seară, de când s-au născut gemenii. Să ieșim în oraș nu mai este la fel de ușor și nici la fel de interesant ca înainte. În plus, toți prietenii noștri preferă să mănânce preparatele ei decât să meargă la un restaurant din Como sau din Londra. Sincer, eu și Amal gătim atât de prost, încât orice lecție de gătit primită de la Vivi ar fi ca și cum ai încerca să înveți o balenă să zboare”.

Pe lângă alimentație, Amal acordă o atenție deosebită și activității fizice. Potrivit Daily Mail, aceasta joacă frecvent tenis, merge pe jos aproximativ o oră în fiecare zi, face 20 de minute de exerciții cu greutăți și practică Pilates.

George Clooney a mărturisit că soția sa îl învinge constant pe terenul de tenis.

„Amal este o sportivă foarte bună. Când eram mai tânăr, am câștigat câteva turnee de tenis. Am practicat multe sporturi și încă practic destule, și pot spune că joc bine. Dar Amal mă învinge de fiecare dată”.

Amal Clooney, despre presiunea celebrității și impactul asupra carierei sale

În cadrul evenimentului Cartier Dialogues, desfășurat la Bangkok, Amal Clooney a dezvăluit sacrificiul pe care l-a făcut după căsătoria cu George Clooney. Înainte de a-l cunoaște pe actor, avocata reușea să păstreze o separare clară între carieră și viața personală. Odată cu expunerea mediatică generată de relația lor și, ulterior, de nașterea gemenilor Alexander și Ella, în 2017, acest echilibru a devenit mai dificil de menținut.

„Înainte aveam viața profesională și viața personală, iar cele două puteau fi complet diferite. Reușeam să nu le amestec”, a declarat aceasta în discursul susținut la eveniment. „Apoi m-am căsătorit, iar asta a schimbat foarte multe lucruri”.

Avocata a recunoscut că, la început, a fost preocupată de felul în care fiecare apariție publică putea influența imaginea sa profesională.

„La început eram foarte conștientă de această imagine unidimensională. Mă gândeam că nu pot fi văzută purtând o anumită rochie sau făcând anumite lucruri, pentru că luni urma să mă aflu în fața unui judecător”.

În timp, însă, perspectiva sa s-a schimbat. Amal Clooney spune că nu a vrut ca atenția presei să o împiedice să își trăiască viața alături de familie și de soțul ei.

„Dar, până la urmă, acest lucru nu mai contează atât de mult cât contează să îți trăiești viața. În cele din urmă, dacă ești bun în ceea ce faci, acest lucru se va vedea sau nu. Așa că nu am lăsat acest aspect să mă împiedice să fac lucrurile importante pentru familia mea sau pentru relația mea”.

Amal și George Clooney sunt căsătoriți din 2014 și au împreună doi copii, gemenii Alexander și Ella, în vârstă de opt ani. De-a lungul anilor, cei doi au încercat constant să îi țină departe de atenția publicului și a fotografilor.

Într-un interviu acordat revistei GQ, George Clooney explica de ce protejarea vieții private a copiilor este o prioritate pentru familia lor.

„Încerc să-mi protejez copiii. Nu vreau să existe fotografii cu ei. Profesiile noastre presupun să gestionăm subiecte foarte serioase și să avem de-a face cu persoane periculoase. Tocmai de aceea nu vrem ca fotografii cu copiii noștri să ajungă în spațiul public. Așa că muncim mult pentru a ne păstra viața privată și, după cum vă puteți imagina, nu este deloc ușor”.

Aceeași preocupare a fost exprimată și de Amal într-un interviu acordat publicației Glamour, unde a dezvăluit că, atunci când primesc invitați acasă, există o regulă clară.

„Devine din ce în ce mai greu să creezi momente și spații private. De aceea organizăm foarte multe întâlniri acasă. Acum am chiar și un coș special în care le cer tuturor să își lase telefoanele”.

Ea a explicat că încearcă să păstreze un spațiu sigur pentru familie și prieteni, departe de camerele foto și de rețelele sociale.

„Este important să găsești un echilibru și să ai timp doar cu familia și prietenii, într-un spațiu în care oamenii simt că pot purta discuții sincere și în siguranță. Aș spune că, odată ce devii părinte, te afectează și mai mult toate aceste intruziuni”.

Amal a subliniat că atât ea, cât și George au fost consecvenți în decizia de a nu-și expune copiii în spațiul public.

„Facem tot ce putem pentru a reduce la minimum impactul asupra copiilor noștri. Nu îi expunem publicului. Nu le-am publicat niciodată fotografiile și nici nu intenționăm să facem asta”.

Foto: Getty Images

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