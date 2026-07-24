Suma uriașă plătită de Adda și Cătălin Rizea până au aflat că artista suferă de boala Lyme: „Lor le era milă de banii pe care îi dădeam”

Adda a trecut prin aproape doi ani de investigații și incertitudine înainte de a primi diagnosticul corect. Soțul artistei, Cătălin Rizea, a dezvăluit că au cheltuit la spitale.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adda și Cătălin
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Adda a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă înainte de a afla ce problemă de sănătate îi provoca stările tot mai îngrijorătoare. După luni întregi de investigații și numeroase consultații fără un răspuns clar, artista a primit, în cele din urmă, diagnosticul de boală Lyme. Soțul ei, Cătălin Rizea, a povestit recent cât de costisitor și epuizant a fost întregul proces.

Cât au costat investigațiile

Cunoscută și apreciată de public de ani buni, Adda a fost mereu deschisă în privința provocărilor din viața sa. Alături de soțul ei, Cătălin Rizea, a participat la emisiuni precum Asia Express și Power Couple, iar fanii au avut ocazia să îi cunoască mai bine dincolo de scenă.

La rândul său, Cătălin Rizea și-a construit o carieră în gastronomie. După parcursul remarcat din Chefi la cuțite, unde a ajuns până în semifinală, acesta face parte în prezent din echipa emisiunii Neatza.

Invitat recent în podcastul Vreau să știu, Rizea a vorbit despre perioada în care soția sa încerca să afle cauza problemelor de sănătate. Potrivit lui, timp de aproape doi ani, cei doi au trecut prin numeroase cabinete medicale și au făcut zeci de investigații, fără ca rezultatele să indice afecțiunea reală.

Cheltuielile au fost impresionante, iar fiecare nou set de analize venea cu speranța că va aduce și răspunsul mult așteptat.

„Noi am avut un an și ceva-doi, în care am cheltuit, doar pe analize de sânge, cred că vreo 15.000 de euro. Când mergeam să își facă iar analizele de sânge, doamnele de acolo spuneau: ‘Mamă, iar dați o grămadă de bani pe analize’. Lor le era milă de banii pe care îi dădeam pe analize. Nu era problema asta, că i-am fi dat, dar nu găseam ce are. Mergeam din boală în boală. Te gândeai și la cele mai nasoale, la un moment dat, dar nu erau. La un moment dat, a dat de un doctor mai inspirat, iar ea tot simțea că e ceva și că o să găsească, la un moment dat, și a ales să facă niște analize pe care nu le făcuse. Am aflat că ea avea boala Lyme, care este cauzată de insectele care se hrănesc cu sânge', a declarat Cătălin Rizea, la podcastul Vreau să știu.

Adda, dezvăluiri despre începutul relației cu Cătălin Rizea

Cei doi formează astăzi unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc și au împreună un băiat, însă povestea lor a început într-un mod neașteptat, în urmă cu aproximativ 12 ani, pe litoralul românesc. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, cântăreața a dezvăluit că l-a întâlnit pe actualul ei soț în timp ce ieșise în oraș cu prietenele sale.

„Acum 12 ani, pe malul mării – eu semi amețită de la 2 pahare de vin și cu fetele la o terasă, m-am trezit cu domnul Cătălin și cu niște crai de la răsărit la masă. Unul dintre crai era amorezat de o prietenă de-a mea. Au zis că stau un pic cu noi ca să vorbească amorezii. Doar un pic, pentru că trebuiau să meargă să se vadă cu alte fete. ‘Bombardieri’ de Chitila – efectiv. Doar că n-au mai plecat. Au rămas cu noi”, a povestit artista.

Citește și:
Conflictul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel, mama lui adoptivă, din nou în centrul atenției. Ce au decis autoritățile în dosarul de hărțuire și amenințare

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu președinta Indiei. Ținuta care a atras toate privirile
People
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu președinta Indiei. Ținuta care a atras toate privirile
Jorge, șocat după ce și-a găsit unul dintre apartamentele de vacanță devastat. Pagubele se ridică la mii de euro
People
Jorge, șocat după ce și-a găsit unul dintre apartamentele de vacanță devastat. Pagubele se ridică la mii de euro
Alexia Eram, mesaj emoționant pentru fratele ei, Aris, de ziua lui de naștere: "Să rămâi exact așa cum ești"
People
Alexia Eram, mesaj emoționant pentru fratele ei, Aris, de ziua lui de naștere: "Să rămâi exact așa cum ești"
Meghan Markle și Prințul Harry, vizită emoționantă la casa copilăriei Prințesei Diana
People
Meghan Markle și Prințul Harry, vizită emoționantă la casa copilăriei Prințesei Diana
Nicole Cherry, despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani. Ce a povestit abia acum artista: "Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri..."
People
Nicole Cherry, despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani. Ce a povestit abia acum artista: "Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri..."
Johnny Depp și-a uimit fanii cu transformarea sa spectaculoasă la Comic-Con
People
Johnny Depp și-a uimit fanii cu transformarea sa spectaculoasă la Comic-Con
Publicitate
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Alexandru și Giulia au mers acasă la el imediat după Finală. Cum a reacționat mama băiatului 
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Alexandru și Giulia au mers acasă la el imediat după Finală. Cum a reacționat mama băiatului 
Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”
Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”
Saturn Retrograd are un test pentru aceste 5 zodii. Totul va începe pe 26 iulie 2026
Saturn Retrograd are un test pentru aceste 5 zodii. Totul va începe pe 26 iulie 2026
Rezultate Loto 23 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,61 milioane de euro la tragerile de duminică, 26 iulie
Rezultate Loto 23 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,61 milioane de euro la tragerile de duminică, 26 iulie
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Ibacka, declarații sincere despre momentul care i-a schimbat profund viața. Actrița nu și-a ascuns emoțiile: "Fiecare cumpănă vine cu o lecție"
Andreea Ibacka, declarații sincere despre momentul care i-a schimbat profund viața. Actrița nu și-a ascuns emoțiile: "Fiecare cumpănă vine cu o lecție"
People

Andreea Ibacka a vorbit sincer despre o experiență dificilă prin care a trecut și care i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

+ Mai multe
Pasiunea secretă a lui Alexandre Eram: Cum a salvat soțul Andreei Esca un colț din Transilvania de la pierderea identității: "Este despre emoție"
Pasiunea secretă a lui Alexandre Eram: Cum a salvat soțul Andreei Esca un colț din Transilvania de la pierderea identității: "Este despre emoție"
People

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, a investit resurse financiare, timp și suflet într-un proiect turistic care a ajuns de succes.

+ Mai multe
Anghel Damian, gest superb pentru Theo Rose. Regizorul i-a făcut o surpriză artistei: "A fost extraordinar"
Anghel Damian, gest superb pentru Theo Rose. Regizorul i-a făcut o surpriză artistei: "A fost extraordinar"
People

Anghel Damian a făcut un gest superb pentru soția lui, Theo Rose.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC