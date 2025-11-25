Adda și Cătălin Rizea, declarații savuroase înainte de aventura lor la Power Couple: „Dacă am câștiga, aș face sărbătoare națională. Ar fi…”

Cei doi admit că ar fi o surpriză, chiar și pentru ei să ajungă pe primul loc.

  Andreea Ilie
Adda și Cătălin
Cupluri cunoscute și iubite de o țară întreagă. Un format care îi aduce în fața celor de acasă cu cele mai sincere reacții și cele mai neașteptate adevăruri.

Adda și Cătălin Rizea, despre experiența lor la Power Couple

O nouă locație pentru filmare și probe mai dure ca până acum! Power Couple, sezonul 3, este tot mai aproape de lansare, iar până la momentul în care telespectatorii vor vedea cum s-au descurcat participanții, în fiecare luni și marți seara, după noile ediții Chefi la cuțite, la Antena 1 pot fi urmărite materiale în exclusivitate despre participanți.

Primii prezentați au fost unii dintre cei care au câștigat deja simpatia publicului prin apariția în alte formate TV, demonstrând că dragostea și bucuria pe care o simt când se țin de mână îi ajută să depășească orice dificultate: ADDA și Cătălin Rizea!

ADDA a fost constant pe primele locuri ale clasamentelor muzicale, iar piesele sale sunt cunoscute de întreaga țară. Cătălin, managerul ei, dar și cel care a demonstrat că este un bucătar priceput, ajungând până-n semifinala celui mai important show de cooking, îi este pereche de peste 11 ani, dintre care 9 petrecuți ca soț și soție.

„Pentru noi, participarea la Power Couple înseamnă cam tot ce ne-am dorit în ultima perioadă, de fapt de vreo 2 ani de zile. Am văzut emisiunea și am zis că e foarte mișto”, mărturisește Cătălin.

Întrebați ce au învățat unul de la celălalt, cei doi nu au stat pe gânduri.

„Eu am învățat de la soțul meu să am mai multă încredere în mine, să fiu mai curajoasă, uneori mă copleșesc emoțiile. Mi dai încredere în mine și mă faci să mă simt capabilă de orice”, a spus ADDA, iar partenerul ei a adăugat: „Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la Adda este că nu trebuie să renunți, chiar dacă ai frici foarte mari, frici de anumite lucruri, trebuie să-ți învingi frica și să încerci”.

Chiar dacă vor să se bucure de experiența în sine și nu se gândesc la trofeu, cei doi admit că ar fi o surpriză, chiar și pentru ei să ajungă pe primul loc.

„Vrem să trăim cât mai multe experiențe aici. Dacă am câștiga, aș face sărbătoare națională. Ar fi o premieră absolută. S-ar nota cu roșu în calendar”.

Adda a povestit un moment comic din relația cu Cătălin Rizea

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au împreună un băiat, pe nume Alexandru. Cu mai multe ocazii, artista a vorbit cu multă sinceritate despre greutățile și provocările întâmpinate în relația cu partenerul ei de viață, dar și despre cum au reușit să le gestioneze.

Când vine vorba de organizare, Adda este foarte atentă la detalii și își dorește ca și restul familiei să fie la fel. Din păcate pentru ea, Cătălin Rizea nu este deloc pe aceeași lungime de undă, ceea ce îi creează frustrări cântăreței. În stilul său direct și plin de umor, Adda a povestit că soțul ei îi dă adevărate bătăi de cap când vine vorba de aranjarea hainelor și organizarea lucrurilor în casă.

„Eu nu îi cer părerea lui Cătălin, nu țin cont de părere lui atunci când vine vorba de ținute, de make-up. Niciodată nu îl întreb, mai degrabă îi cer părerea lui Alex. Copiii sunt foarte sinceri și am încredere că mi-ar spune dacă îmi stă bine cu ceva sau nu. În schimb, Cătă îmi dă teroare efectiv. Eu i-am pregătit lui absolut tot, frumos. Pentru că nu doar dulapul meu arată bine, ci și al lui și al lui Alex, fiul nostru. Eu i-am pus toate hainele pe nuanțe, pe degrade-uri. Are separat hainele albe și cele negre. Sunt foarte bine organizate, ca să poată soțul meu să își facă ținutele. Dar cu toate acestea, el face haos, evident. Degeaba mă chinui eu și le așez mereu, pentru că oricum nu am ce face și e dezastru. În plus, mă mai și întreabă mereu cu ce să se îmbrace, dacă merge aia cu aia. Tot timpul mă terorizează. Bine, deja lumea știe că eu am o problemă cu organizatul, cu curățenia. Vreau pe această cale să anunț că nu mai am doar 6 aspiratoare, ci acum am 7. Am mai achiziționat unul. Iar unuia i-am pus și nume, îl chemă Curățel. Acum aș mai vrea un robot din acela care fierbe tot, un steamer, ca să dezinfectăm totul”, a declarat Adda pentru pentru Cancan.

