Dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite. Ce a povestit Irina Fodor: „Se atacă și cu lucruri personale și cu lucruri de la muncă…”

Noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite a venit cu mai multe schimbări în modul în care se desfășoară competiția culinară.

  Andreea Ilie
Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au dat startul noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00.

Irina Fodor, dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite

Noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite a venit cu mai multe schimbări în modul în care se desfășoară competiția culinară. Este sezonul care schimbă jocul, așadar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă. Emoții uriașe, ambiții pe măsură, dar și entuziasm fără margini la auzul anunțului cu care Irina Fodor a deschis noul sezon: fiecare jurat va avea propria echipă!

Noutățile din ringul amuletelor duc competiția la un nou nivel, crescând miza. Astfel, după vestea îmbucurătoare că fiecare jurat va avea propria echipă, Irina Fodor le-a dezvăluit Chefilor noua regulă care îi aruncă într-o întrecere mai aprigă ca oricând: „În funcție de clasamentul amuletelor veți avea un număr diferit de concurenți în echipă”.

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor s-a arătat încântată de modul în care se înțelege cu cei patru chefi, dar și felul în care aceștia se înțeleg între ei.

„Aș începe cu faptul că, deși sunt la cuțite, funcționează foarte bine unul cu celălalt. S-a creat acolo o conexiune. Știu lucruri unii despre ceilalți, despre familiile lor, despre copii. Se atacă și cu lucruri personale și cu lucruri de la muncă. Nici nu știi! Adică aflu câteodată niște lucruri doar pentru că se înțeapă ei între ei. Le place foarte mult unde se află. Le place să fie în platoul ‘Chefi la cuțite’. Chiar sunt o familie. Și își știu unii altora programul: ‘Ai fost azi dimineața la sală? Te-ai dus cu fiul tău nu știu unde?’ E clar că se întâlnesc și vorbesc și în timpul liber. Adică nu doar ce se întâmplă acolo în platou”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Irina Fodor.

Ce spun cei patru chefi despre noul sezon Chefi la cuțite

Filmările sezonului 16 Chefi la cuțite au debutat într-un loc cu totul neașteptat – Piața Obor din București – anunțând astfel o rețetă cu ingrediente inedite a show-ului gastronomic.

„Sezonul acesta vine cu noutăți incredibile, care vă vor uimi și vor aduce și mai multă intrigă și tensiune, crescând competiția dintre noi, jurații. Avem un început fulgerător al amuletelor acestui sezon, acolo unde nu m-aș fi așteptat: în mijlocul Pieței Obor. Iar acesta e doar începutul… Dar avem și concurenți din ce în ce mai buni – mai pregătiți și mai pasionați. Nu doar profesioniști fantastici, dar și oameni care iubesc la nebunie bucătăria și vin în fața noastră ca să lupte pentru o nouă șansă în viață și să-și îndeplinească un vis. Iar acesta este lucrul care mă bucură enorm: că, de la sezon la sezon, transmitem excelența în arta culinară, ridicăm nivelul gastronomiei și reușim să arătăm câți români sunt cu adevărat talentați în bucătărie. Este extraordinar ca cei mai buni români la capitolul gastrononic, din țară și din întreaga lume, să aibă bucuria să vină la Chefi la cuțite pentru a ne arăta cine sunt și pentru a dezvălui poveștile lor întregii Românii. Pentru că toți acești români talentați merită să fie descoperiți”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„Este un sezon cu totul altfel, în care am avut incredibil de multe emoții, pentru că, de data asta, competiția a venit cu niște noutăți care au crescut tensiunea din primul moment. Veți vedea un show culinar care intră pe un nou drum, cu o nouă perspectivă și cu acea energie fantastică ce ne motivează în misiunea noastră: aceea de a schimba percepția asupra bucătăriei într-un show gastronomic de zile mari”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Aștept cu nerăbdare să descoperiți concurenții și poveștile din audiții. Pentru că vom avea multă emoție, umor, dar și performanță. Însă surprizele se vor ține lanț și pentru noi, jurații, la amulete… Am știut că urmează un sezon senzațional de când au început filmările, când ne-am trezit pur și simplu în mijlocul Pieței Obor. Din 16 noiembrie veți trăi alături de noi o competiție culinară fără precedent la Chefi la cuțite”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

„Este un sezon uluitor, cu un alt ritm adus de filmările din afara platoului. Întrecerea dintre noi, jurații, devine și mai intensă și abia aștept să descoperiți și voi de ce – pentru că avem motive serioase ca să ne avântăm și mai aprig în luptă. Iar audițiile ne aduc față-n față cu atâția concurenți buni și farfurii speciale, încât vă zic că nu aveți cum să ratați acest sezon”, a declarat chef Ștefan Popescu.

Foto: Instagram, PR

