Jorge, șocat după ce și-a găsit unul dintre apartamentele de vacanță devastat. Pagubele se ridică la mii de euro

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Vacanța unor turiști s-a încheiat cu un adevărat coșmar pentru Jorge. Artistul, care și-a extins activitatea și în domeniul imobiliar, susține că unul dintre studiourile sale de lux din Mamaia Nord a fost lăsat într-o stare deplorabilă după plecarea unor oaspeți. Pereți murdari, stricăciuni și reparații costisitoare sunt doar o parte dintre problemele pe care le-a descoperit.

Reparații costisitoare și rezervări afectate

Pe lângă cariera din muzică și televiziune, Jorge a investit în urmă cu câțiva ani într-un proiect imobiliar pe litoral. Artistul deține cinci studiouri premium în Mamaia Nord. Proprietățile, inaugurate în 2024, sunt autorizate de Ministerul Turismului și pot fi rezervate prin platforme online.

Cu toate că locuințele sunt administrate în regim hotelier și respectă toate normele necesare, artistul spune că nu a fost ferit de incidente neplăcute. Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, Jorge a povestit că turiștii au fost cazați doar două nopți, însă în acest interval ar fi provocat distrugeri importante. Din cauza stării în care a fost găsit apartamentul, următorii clienți au trebuit relocați, iar studioul a intrat imediat în renovare.

„Sunt cinci studiouri în Mamaia Nord. Am investit o grămadă de bani în ele. Sunt făcute la un standard foarte bun, impecabile. Le-am inaugurat în 2024 și acesta este al treilea an în care funcționăm. Cred că am investit în jur de 600.000 de euro în ele. Sunt amenajate impecabil. Apartamentele sunt listate pe Booking. Noi suntem autorizați de Ministerul Turismului, nu facem cazare «la cheie», cum mai sunt alții pe litoral. (…) Am reușit să-i mutăm pe următorii turiști în altă parte, cu ajutorul unor vecini, iar acum ne-am apucat de renovat, curățat și reparat. Pereții sunt foarte murdari. Sincer, nici nu-mi dau seama ce au făcut acolo. (…) Nu știu exact cât vor costa reparațiile, dar cred că vor ajunge la 2.000-3.000 de euro. Poate chiar mai mult.”

Pe lângă costurile pentru refacerea apartamentului, artistul spune că a pierdut și zile importante din sezonul estival, perioada în care cererea pentru cazare este foarte mare. O investiție gândită pentru confortul turiștilor s-a transformat astfel într-o cheltuială neașteptată.

Jorge, despre lecțiile învățate din căsnicia cu Ramona Prodea

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Jorge și soția lui, Ramona Prodea, au o căsnicie solidă, iar artistul nu a ascuns faptul că au reguli bine stabilite în relație. Artistul a dezvăluit recent o parte din lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor din căsnicia cu partenera lui de viață.

„Lecția iubirii necondiționate. E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme. O înveți din viață, din greșeli, din zilele în care nu ești cea mai bună versiune a ta și totuși cineva rămâne lângă tine fără să-ți ceară explicații. Ramona m-a învățat că iubirea adevărată nu vine să te repare, ci să te însoțească. Că pot fi iubit și în zilele mele gri, nu doar în cele luminoase”, a declarat Jorge pentru Libertatea.

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Foto: Arhiva ELLE

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